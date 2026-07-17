На Российской креативной неделе обсудили влияние цифровой среды и развитие отечественного контента

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках тематических сессий эксперты уделили особое внимание взаимодействию детей и подростков с цифровым пространством, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов представил результаты исследования воспитательной среды.

Согласно данным опроса, главным источником влияния на детей остаются родители – их слова и поступки назвали определяющими 85% участников исследования. Еще 70% отметили роль учителей и тренеров из кружков и секций. При этом на формирование взглядов подростков также влияют друзья, книги, фильмы, песни и популярные личности. «57% детей прислушиваются к мнению и советам учителей. 52% отмечают влияние точки зрения друзей, 37% – сюжетов книг и фильмов, текстов песен, 31% – примеров и идей наставников «Движения Первых». И 27% говорят, что их мнение формируется под влиянием позиции блогеров, музыкантов и других известных людей», – заявил Абрамов.

Отдельное внимание на форуме уделили роли кино в сохранении культурных ориентиров. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский отметил, что по мере взросления дети получают больше самостоятельности при выборе медиаконтента, а влияние родителей постепенно снижается.

«До школы, до семи лет, ребенок на 100% зависит от родителей в выборе того, что ему смотреть и какой контент потреблять, а в возрасте от семи до десяти лет появляется примерно 25% вариативности. Если в этот момент не взаимодействовать, не подхватывать, совместно не смотреть и, главное, не обсуждать этот контент, то вектор культурного развития подростка стремительно улетает в другую сторону, а культурные коды подростка и родителей расходятся. Нужны фильмы, которые помогают смотреть вместе. Это должна быть общая повестка, которую интересно воспринимать», – сказал Гореславский.

Он также рассказал об изменении структуры потребления аудиовизуального контента и укреплении позиций российских проектов. По словам главы ИРИ, отечественная киноиндустрия адаптировалась к новым условиям и стала активнее отвечать на общественные запросы.

«Российское кино по сборам в кинотеатрах дает 80-85% – примерно такие цифры, а по сериалам мы видим, что 10 из 15 точно российские, а то и больше. И вместо западных проектов в основном уже Турция, иногда Корея или кто-то еще появляется. То есть уже и геополитический расклад здесь сменился», – отметил он.

В ходе пленарного заседания генеральный директор АО «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова также подчеркнула роль отечественного контента в формировании культурного кода. По ее словам, зрители все чаще воспринимают кино не только как развлечение, но и как способ обсуждения значимых общественных тем.

Участники форума обсудили и вопросы цифровой безопасности, развития искусственного интеллекта и медиаграмотности. Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что современные вызовы требуют формирования критического мышления у детей и взрослых.

По итогам первого дня «Российской креативной недели» эксперты подчеркнули, что развитие креативной экономики связано не только с технологическими возможностями, но и с сохранением культурных ориентиров, созданием качественного контента и ответственным использованием цифровых инструментов.

Ранее Общественный совет при Минцифры проанализировал особенности потребления цифрового контента несовершеннолетними.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости выработки единых подходов к регулированию цифровых платформ.

Участники Петербургского международного экономического форума обсудили стратегии развития искусственного интеллекта в креативных индустриях.