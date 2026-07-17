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    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
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    17 июля 2026, 18:56 • Новости дня

    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе

    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В литовском городе Вевис начались работы по извлечению останков советских солдат, захороненных в братской могиле в центре населенного пункта. После проведения антропологических исследований прах 111 бойцов Великой Отечественной войны планируют перенести на местное кладбище. Решение о перезахоронении власти объяснили исполнением закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов.

    В литовском городе Вевис специалисты инициировали работы по извлечению праха павших бойцов великой Отечественной войны, пишет ТАСС. Местные журналисты сообщают, что археологи приступили к «эксгумации останков советских солдат, захороненных в центре Вевиса».

    По официальным данным, в братской могиле покоятся 111 человек. После проведения необходимых антропологических исследований их останки перенесут на местное кладбище. На реализацию этих целей государство выделило 130 тыс. евро.

    Представители муниципалитета Электренай пояснили, что перезахоронение осуществляется «ради исполнения закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов в публичном пространстве». Ранее на этом мемориале располагался памятник красноармейцам и горел вечный огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский МИД заявил протест из-за планов Вильнюса ликвидировать воинский мемориал в Вевисе.

    Ранее МИД вызвал временную поверенную Литвы по поводу сноса захоронения солдат в Шяуляе. Напомним, что литовский парламент еще в 2024 году разрешил перенос могил советских воинов для борьбы с пропагандой тоталитарных режимов.

    17 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС впервые ввел новый вид санкций против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

    В официальном заявлении указывается, что рестрикции применены за «удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы «АБС Электро», передает ТАСС.

    Брюссель обвиняет компанию в производстве электронных компонентов для ударных беспилотников.

    Ранее подобные формулировки при введении ограничений не использовались. При этом суть мер осталась прежней: фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат блокировке.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала воздушной тревоги укрылась в киевском бомбоубежище

    Во время визита в украинскую столицу европейский политик пообещала Киеву безопасные заводы для производства беспилотников.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила новые санкции против поддерживающих российский ВПК компаний.

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    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    17 июля 2026, 19:25 • Новости дня
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    @ ВАДИМ ЧУПРИНА/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц из-за поддержки ими политики России.

    Из-за введенных ограничений три запланированных выступления комиков на территории страны не состоятся, передает RT.

    До начала специальной военной операции участники дуэта «Кролики» открыто критиковали действия украинских властей в Донбассе и политику Владимира Зеленского.

    В июне прошлого года Латвия запретила въезд российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

    В феврале 2025 года латвийские власти внесли в список нежелательных лиц румынского двойника Юрия Шатунова.

    Осенью 2024 года Рига объявила персонами нон грата дизайнера Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко.

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    16 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Время прохождения погранпункта в Нарве увеличилось до 30 часов

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за изменения графика работы контрольно-пропускного пункта в эстонской Нарве время ожидания перехода в сторону российской территории увеличилось до 30 часов.

    Эстонские власти с середины июня на четыре часа сократили время работы погранпункта «Нарва-1», передает РИА «Новости». Теперь пропуск осуществляется лишь до 19:00. Пограничники объяснили такое решение необходимостью перераспределения нагрузки на сотрудников ведомства.

    В результате путешественники вынуждены сутками стоять в очереди без возможности уйти на ночлег. «Пятнадцатое июля, время 6:40, граница еще не открылась, а очередь уже человек в 500, и люди будут прибывать. Очевидно, что как и вчера, пройдут далеко не все, и много людей останутся на ночевку… абсурд, но это реальность», – написал один из возмущенных граждан в социальных сетях.

    Очевидцы также жалуются на крайне медленный и тщательный досмотр на эстонской таможне. Пограничники проверяют даже детские вещи и требуют рецепты на провозимые лекарства. При этом в толпе появились спекулянты, предлагающие за деньги купить место поближе к контрольно-пропускному пункту.

    Пунктом пропуска активно пользуются жители различных стран Евросоюза. Эстонские власти не планируют увеличивать пропускную способность, ссылаясь на соблюдение санкционных ограничений. Примечательно, что на обратном пути со стороны России подобных задержек не возникает, пограничный контроль проходит быстро.

    Власти Эстонии утвердили сокращение времени работы пограничного пункта «Нарва-1» до 12 часов.

    Из-за нового графика туристы спали под открытым небом.

    В ожидании перехода границы люди ставили палатки прямо на улице.

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    17 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии назвал условие вступления республики в Евросоюз

    Гросу назвал антироссийские санкции условием вступления Молдавии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обязательным требованием для членства Кишинева в европейском сообществе является поддержка рестрикций в отношении Москвы, заявил председатель местного парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

    Гросу во время выступления на телеканале Moldova 1 подчеркнул, что страна должна разделять общую политику объединения. «Одним из наших обязательств на пути европейской интеграции является присоединение к санкциям. Если вы хотите стать членом Европейского союза и быть частью этого сообщества, вы должны присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – констатировал он, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая партия Молдавии исключила вступление в Евросоюз из своей стратегии развития до 2029 года.

    Бывший премьер-министр республики Ион Кику заявил о невозможности присоединения страны к европейскому сообществу до 2030 года.

    В 2024 году Кишинев не поддержал экономические санкции Евросоюза против России.

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    17 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Стоимость европейского газа выросла на утренних торгах

    Биржевые котировки газа в Европе превысили отметку 650 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утренние торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали уверенное подорожание фьючерсов до 657 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость августовских фьючерсов по европейскому индексу TTF на открытии сессии составила 654,3 доллара, прибавив 0,8%. К половине десятого утра показатель вырос на 1,2% и достиг 657 долларов за тысячу кубометров, передают СМИ.

    Резкое удорожание энергоносителей началось 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальная цена за время конфликта зафиксирована 19 марта на отметке 853,7 доллара. Это произошло на фоне сокращения производства сжиженного газа Катаром.

    В результате мартовские котировки подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика менялась: апрельское падение на 14% сменилось майским ростом на 5% и июньским снижением на 6%.

    Исторический максимум стоимости топлива в Европе был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали рекордных 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю работы газовых распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на газ увеличилась до 646 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевые котировки опускались до отметки в 568 долларов.

    В начале прошлого месяца цены на европейском рынке превысили 600 долларов из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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    17 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле советским солдатам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, где захоронены 795 солдат и офицеров, сообщили в посольстве России в Таллине.

    По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    В посольстве России в Таллине назвали произошедшее актом государственного вандализма.

    Отмечается, что дальнейшая судьба монумента, который числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна.

    В посольстве подчеркнули, что демонтаж был проведен без огласки, что свидетельствует о постыдном характере действий эстонских властей. Российские дипломаты потребовали предоставить данные об эксгумации останков и месте их перезахоронения.

    По мнению представителей дипмиссии, такие действия демонстрируют намерение руководства Эстонии переписать историю и предать забвению жертвы освободителей страны. Дипломаты напомнили об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, назвав неуместными заявления эстонского МИД о сохранении исторической памяти.

    Осенью прошлого года посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа памятников в уезде Пылвамаа.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила снос надгробий с могил советских военных в Таллине.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения в городе Кохтла-Ярве.

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    17 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 673 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба продемонстрировали уверенный рост, прибавив почти 4% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Котировки голубого топлива на лондонской площадке ICE в пятницу днем ускорили темпы роста, передает РИА «Новости».

    Показатель достиг отметки в 673 доллара за тысячу кубометров. Торги открылись на уровне 654 долларов, после чего восходящая динамика усилилась.

    Удорожание энергоресурсов началось в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за период конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов. Причиной стало резкое сокращение производства сжиженного природного газа Катаром.

    Весной и в начале лета стоимость ресурса демонстрировала высокую волатильность. Исторический максимум цены на газ в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля биржевые цены на газ в Европе опустились до 503 долларов за тысячу кубометров.

    Накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской бирже превысила отметку в 640 долларов.

    Утром в пятницу котировки достигли уровня 657 долларов за тысячу кубометров.

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    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

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    17 июля 2026, 17:08 • Новости дня
    Эстония потребовала от ЕС ужесточить выдачу виз россиянам

    Эстония призвала ЕС ужесточить выдачу виз гражданам России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выступил за ограничение выдачи туристических виз россиянам, назвав недопустимым продолжение поездок граждан РФ в Европу для отдыха и покупок.

    Эстония обратилась к Евросоюзу с призывом ужесточить визовую политику в отношении россиян. С соответствующим заявлением выступил глава МВД балтийской республики Игорь Таро на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине, передает ТАСС.

    «Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем», – привели слова министра в пресс-службе ведомства. Таро подчеркнул, что на фоне событий на Украине недопустимо позволять россиянам отдыхать и заниматься шопингом в европейских странах.

    Глава эстонского МВД также напомнил о предложении Таллина запретить въезд в Шенгенскую зону российским участникам спецоперации на Украине. По его мнению, подобные ограничительные меры должны применяться единообразно всеми странами ЕС и Шенгенского соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года власти 11 стран Европы призвали ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для российских туристов.

    Ранее Эстония потребовала запретить въезд в Евросоюз демобилизованным российским военнослужащим. А в ноябре прошлого года ЕС решил ужесточить порядок выдачи многократных виз для граждан России.

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    17 июля 2026, 18:17 • Новости дня
    Евросоюз расширил санкции против российского бизнеса

    Совет ЕС включил в санкционный список Ирину Харисову и пять организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры европейских властей затронули председателя совета директоров группы ABS Electro, а также несколько отечественных промышленных предприятий.

    Европейский совет пополнил перечень лиц и компаний, на которых распространяются индивидуальные ограничения, передает РИА «Новости». Под рестрикции попали глава совета директоров группы компаний ABS Electro Ирина Харисова и еще пять профильных организаций. В их числе - ВНИИР, «АБС ЗЭИМ Автоматизация», а также фирмы «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро» и «Сокол Эссет».

    Брюссель объясняет свое решение тем, что фигуранты якобы причастны к действиям, «подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

    Попавшим под ограничения заморозят активы на территории Евросоюза. Европейским гражданам и структурам запретят предоставлять им финансовые ресурсы, а физическим лицам закроют въезд в европейские страны. Постановление вступает в силу сразу после опубликования в официальном журнале объединения.

    До этого в пятницу Совет ЕС впервые применил санкции за удары по Киеву. Месяцем ранее европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Брюссель одобрил 20-й пакет антироссийских ограничений.

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    17 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Junge Welt: Политический кризис на Украине отодвинул перспективу вступления в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вступление Украины в Евросоюз может быть отложено до 2035 года, несмотря на планы Киева добиться членства уже в 2028 году. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt со ссылкой на оценки европейских дипломатов.

    Cтраны ЕС не дали Украине «зеленый свет» на ускоренное присоединение к объединению, пишет Junge Welt.

    При этом в Брюсселе считают, что перспектива скорого вступления открылась лишь для Черногории, тогда как украинская заявка остается в числе наиболее сложных направлений расширения.

    Автор публикации также обратил внимание на внутренний политический кризис на Украине, который сопровождается кадровыми перестановками в руководстве страны. В частности, речь идет об отставке правительства и главы Минобороны Михаила Федорова.

    Junge Welt отмечает, что даже процесс сближения оборонных отраслей Евросоюза и Украины развивается не столь быстро, как ранее предполагалось руководством ЕС. По оценке журналиста, планы по глубокой интеграции Киева в европейские структуры сталкиваются с серьезными ограничениями.

    Таким образом, рассчитываемые Киевом сроки вступления в ЕС могут быть значительно сдвинуты, а реализация украинской заявки, по мнению европейских дипломатов, потребует еще многих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова спровоцировало мощный внутриполитический кризис в стране.

    При этом, исполняющий обязанности главы украинского МВД Игорь Клименко отказался переходить на пост руководителя военного ведомства. Ранее еЕврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала нереализуемыми планы киевских властей по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.

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    17 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Финский военкор призвал президента страны Стубба отказаться от русофобии

    Финский военкор Хейсканен призвал Стубба отменить антироссийский курс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный финский журналист Кости Хейсканен обратился к руководству своей страны с требованием изменить внешнеполитический курс и лично зафиксировать последствия агрессии украинской армии против мирных жителей Донбасса и Новороссии.

    Финский журналист и военкор Кости Хейсканен провел пикет у посольства своей страны в Москве. Он потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса, передает ТАСС.

    «Я хочу передать послание отсюда, из посольства Финляндии в Москве, нашему президенту Александеру Стуббу. Александер, Россию не победить! И вам пора понять это. А правительству Финляндии: у вас еще есть возможность все поменять, остановить русофобию, приехать в Новороссию и Донбасс и увидеть своими глазами, как Украина убивает мирное население России, Новороссии и Донбасса», – заявил репортер.

    Ранее корреспондент отмечал негативное влияние киевского режима на финское общество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб одобрил удары западным оружием вглубь территории России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова финского лидера о необходимости сдерживания Москвы. До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил русофобскую политику главы государства.

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    17 июля 2026, 20:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Эстонии за уничтожение воинских могил

    МИД выразил протест Эстонии после сноса мемориала советским воинам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальная Москва жестко отреагировала на разрушение памятника над братской могилой почти 800 советских солдат в эстонской деревне Йыгевесте.

    Временному поверенному в делах Эстонии заявлен решительный протест в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям, сообщает МИД РФ. «Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия», – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Она отметила, что в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Дипломат добавила, что судьба останков красноармейцев остается неизвестной, а публичные данные об их эксгумации полностью отсутствуют. Разрушенный монумент располагался всего в нескольких метрах от исторической усыпальницы полководца Барклая де Толли.

    С 2022 года рабочая группа эстонского правительства рекомендовала демонтировать 244 мемориала, около 200 объектов уже уничтожены. Российская сторона осуждает подобные неонацистские проявления и считает их грубым нарушением международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте.

    Ранее российское внешнеполитическое ведомство осудило демонтаж надгробий с могил советских военных в Таллине. До этого  отечественные дипломаты выразили протест временному поверенному прибалтийской республики из-за акта вандализма на военном кладбище.

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