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    17 июля 2026, 18:17 • Новости дня

    Евросоюз расширил санкции против российского бизнеса

    Совет ЕС включил в санкционный список Ирину Харисову и пять организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры европейских властей затронули председателя совета директоров группы ABS Electro, а также несколько отечественных промышленных предприятий.

    Европейский совет пополнил перечень лиц и компаний, на которых распространяются индивидуальные ограничения, передает РИА «Новости». Под рестрикции попали глава совета директоров группы компаний ABS Electro Ирина Харисова и еще пять профильных организаций. В их числе - ВНИИР, «АБС ЗЭИМ Автоматизация», а также фирмы «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро» и «Сокол Эссет».

    Брюссель объясняет свое решение тем, что фигуранты якобы причастны к действиям, «подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

    Попавшим под ограничения заморозят активы на территории Евросоюза. Европейским гражданам и структурам запретят предоставлять им финансовые ресурсы, а физическим лицам закроют въезд в европейские страны. Постановление вступает в силу сразу после опубликования в официальном журнале объединения.

    До этого в пятницу Совет ЕС впервые применил санкции за удары по Киеву. Месяцем ранее европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Брюссель одобрил 20-й пакет антироссийских ограничений.

    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Первые электромобили «Атом» переданы покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС впервые ввел новый вид санкций против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

    В официальном заявлении указывается, что рестрикции применены за «удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы «АБС Электро», передает ТАСС.

    Брюссель обвиняет компанию в производстве электронных компонентов для ударных беспилотников.

    Ранее подобные формулировки при введении ограничений не использовались. При этом суть мер осталась прежней: фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат блокировке.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала воздушной тревоги укрылась в киевском бомбоубежище

    Во время визита в украинскую столицу европейский политик пообещала Киеву безопасные заводы для производства беспилотников.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила новые санкции против поддерживающих российский ВПК компаний.

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    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

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    17 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит в ООН и Международный Красный Крест материалы о ситуации в Дружковке, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в международные организации. Поводом послужил инцидент в Дружковке Донецкой народной республики. Там украинская полиция не позволила пожилой женщине покинуть населенный пункт, следует из сообщения в Max Лантратовой.

    По ее словам, в Сети появилось видео, на котором эвакуационная группа совместно с западными журналистами принудительно вывозит людей. Одна из местных жительниц открыто отказалась ехать на Украину. В ответ полицейский предложил ей обратиться к волонтерам для внесения в обменные списки.

    «Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», – заявила Лантратова.

    Омбудсмен добавила, что мировое сообщество должно обратить внимание на бесчеловечные методы работы киевских властей. Подобные действия являются грубым нарушением базовых прав человека.

    Ранее Яна Лантратова рассказала о подготовке новых обменов военнопленными.

    В начале месяца Москва и Киев согласовали списки для возвращения гражданских лиц. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил о принудительной эвакуации мирных жителей активистами украинской организации «Белые ангелы».

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    17 июля 2026, 16:14 • Новости дня
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН, вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Не стало известного режиссера и вдовы бессменного руководителя Клуба веселых и находчивых Светланы Масляковой, внесшей огромный вклад в развитие популярной передачи.

    О смерти Светланы Анатольевны Масляковой сообщил Max-канал Международного союза КВН. Она долгие годы работала режиссером проекта и была верной спутницей Александра Маслякова.

    «Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», – говорится в официальном сообщении. Коллеги отметили, что она ломала стереотипы и прокладывала путь для новых поколений участников.

    Представители клуба подчеркнули, что Светлана Маслякова всегда была примером для начинающих игроков. В сообщении также добавили, что память о ней навсегда сохранится в сердцах участников и поклонников передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет ушел из жизни телеведущий Александр Масляков. Перед этим он два года боролся с онкологическим заболеванием.

    Академия Российского телевидения тогда выразила глубокие соболезнования его супруге Светлане Масляковой.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В литовском городе Вевис начались работы по извлечению останков советских солдат, захороненных в братской могиле в центре населенного пункта. После проведения антропологических исследований прах 111 бойцов Великой Отечественной войны планируют перенести на местное кладбище. Решение о перезахоронении власти объяснили исполнением закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов.

    В литовском городе Вевис специалисты инициировали работы по извлечению праха павших бойцов великой Отечественной войны, пишет ТАСС. Местные журналисты сообщают, что археологи приступили к «эксгумации останков советских солдат, захороненных в центре Вевиса».

    По официальным данным, в братской могиле покоятся 111 человек. После проведения необходимых антропологических исследований их останки перенесут на местное кладбище. На реализацию этих целей государство выделило 130 тыс. евро.

    Представители муниципалитета Электренай пояснили, что перезахоронение осуществляется «ради исполнения закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов в публичном пространстве». Ранее на этом мемориале располагался памятник красноармейцам и горел вечный огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский МИД заявил протест из-за планов Вильнюса ликвидировать воинский мемориал в Вевисе.

    Ранее МИД вызвал временную поверенную Литвы по поводу сноса захоронения солдат в Шяуляе. Напомним, что литовский парламент еще в 2024 году разрешил перенос могил советских воинов для борьбы с пропагандой тоталитарных режимов.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время планируется восстановить прямое авиасообщение по ряду направлений, прерванное после трагического инцидента с пассажирским лайнером полтора года назад.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал скорое возобновление прямых перелетов между двумя странами, передает ТАСС. По его словам, ограничения были введены после авиакатастрофы самолета компании AZAL в декабре 2024 года.

    «Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», – подчеркнул дипломат на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

    Крушение пассажирского лайнера Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. Жертвами трагедии стали 38 человек из 67 находившихся на борту, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    В апреле 2026 года российское внешнеполитическое ведомство сообщило об успешном урегулировании последствий инцидента. Москва и Баку договорились о выплате компенсаций за крушение самолета, произошедшее в результате непреднамеренных действий ПВО в воздушном пространстве РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года авиакомпания AZAL приостановила полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета.

    В прошлом году президент России Владимир Путин заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева в выплате всех компенсаций.

    Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о полном урегулировании последствий падения лайнера.

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    17 июля 2026, 19:25 • Новости дня
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    @ ВАДИМ ЧУПРИНА/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц из-за поддержки ими политики России.

    Из-за введенных ограничений три запланированных выступления комиков на территории страны не состоятся, передает RT.

    До начала специальной военной операции участники дуэта «Кролики» открыто критиковали действия украинских властей в Донбассе и политику Владимира Зеленского.

    В июне прошлого года Латвия запретила въезд российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

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    17 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские «Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Днепр» успешно поразили морские цели противника с помощью барражирующих боеприпасов.

    Точные удары пришлись по объектам в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива, передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», – сообщили в Минобороны.

    Напомним, 15 июля Вооруженные силы России ликвидировали морские беспилотники противника в акватории Черного моря.

    Днем ранее расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Ивановских десантников уничтожил транспорт подвоза ВСУ на ореховском направлении.

    В начале июня расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

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