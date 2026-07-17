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    Британия получила нового временного премьера
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное
    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня

    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    17 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС впервые ввел новый вид санкций против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

    В официальном заявлении указывается, что рестрикции применены за «удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы «АБС Электро», передает ТАСС.

    Брюссель обвиняет компанию в производстве электронных компонентов для ударных беспилотников.

    Ранее подобные формулировки при введении ограничений не использовались. При этом суть мер осталась прежней: фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат блокировке.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала воздушной тревоги укрылась в киевском бомбоубежище

    Во время визита в украинскую столицу европейский политик пообещала Киеву безопасные заводы для производства беспилотников.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила новые санкции против поддерживающих российский ВПК компаний.

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    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В литовском городе Вевис начались работы по извлечению останков советских солдат, захороненных в братской могиле в центре населенного пункта. После проведения антропологических исследований прах 111 бойцов Великой Отечественной войны планируют перенести на местное кладбище. Решение о перезахоронении власти объяснили исполнением закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов.

    В литовском городе Вевис специалисты инициировали работы по извлечению праха павших бойцов великой Отечественной войны, пишет ТАСС. Местные журналисты сообщают, что археологи приступили к «эксгумации останков советских солдат, захороненных в центре Вевиса».

    По официальным данным, в братской могиле покоятся 111 человек. После проведения необходимых антропологических исследований их останки перенесут на местное кладбище. На реализацию этих целей государство выделило 130 тыс. евро.

    Представители муниципалитета Электренай пояснили, что перезахоронение осуществляется «ради исполнения закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов в публичном пространстве». Ранее на этом мемориале располагался памятник красноармейцам и горел вечный огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский МИД заявил протест из-за планов Вильнюса ликвидировать воинский мемориал в Вевисе.

    Ранее МИД вызвал временную поверенную Литвы по поводу сноса захоронения солдат в Шяуляе. Напомним, что литовский парламент еще в 2024 году разрешил перенос могил советских воинов для борьбы с пропагандой тоталитарных режимов.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    17 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    США увеличили импорт сыра из России до исторического максимума

    США нарастили закупки российского сыра до рекордных 134 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года объем поставок российской молочной продукции на американский рынок достиг рекордных 134 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май Штаты ввезли российской продукции на 133,8 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма закупок выросла в 1,4 раза. Тогда этот показатель составлял 96,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Текущий объем импорта стал максимальным за всю историю ведения американской статистики с 1992 года. При этом доля отечественных поставщиков на рынке Соединенных Штатов по-прежнему составляет менее 1%.

    Лидерами по продаже сыра американцам за отчетный период признаны три европейские страны. Первое место занимает Италия с объемом 210,8 млн долларов, за ней следуют Франция и Испания, заработавшие 121 млн и 47,8 млн долларов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские переработчики столкнулись с масштабным затовариванием складов нераспроданным сыром.

    В прошлом году выручка России от зарубежных поставок этого продукта достигла исторического максимума.

    В марте Грузия также увеличила закупки российского сыра до рекордных значений.

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    17 июля 2026, 19:25 • Новости дня
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    @ ВАДИМ ЧУПРИНА/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц из-за поддержки ими политики России.

    Из-за введенных ограничений три запланированных выступления комиков на территории страны не состоятся, передает RT.

    До начала специальной военной операции участники дуэта «Кролики» открыто критиковали действия украинских властей в Донбассе и политику Владимира Зеленского.

    В июне прошлого года Латвия запретила въезд российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

    В феврале 2025 года латвийские власти внесли в список нежелательных лиц румынского двойника Юрия Шатунова.

    Осенью 2024 года Рига объявила персонами нон грата дизайнера Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

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    17 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

    Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва категорически отрицает любые заявления о попытках влияния на политические процессы внутри США на фоне новых заявлений президента США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия не приемлет претензий касательно участия во внутренних делах Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов... Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что Москва никогда не вмешивалась в чужую политику и ожидает аналогичного отношения к себе. Ранее президент США назвал несколько стран, включая Китай и Иран, потенциальными угрозами для избирательной системы государства.

    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы.

    В мае текущего года президент США назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы величайшим обманом.

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    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

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    17 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Глава AmCham раскрыл долю оставшихся в России американских компаний

    Глава AmCham Эйджи: После начала СВО только 17% компаний США покинули Россию

    Tекст: Вера Басилая

    После начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США, тогда как остальные продолжили производить товары повседневного спроса, сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.

    Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.

    Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.

    Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».

    Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.

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    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня
    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

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    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
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