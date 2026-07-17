Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.