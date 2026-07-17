Центр «ВОИН» подвел промежуточные итоги летних смен для подростков

Промежуточные результаты летней кампании опубликовал Центр «ВОИН», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. За первую половину лета подготовку на базе оздоровительных лагерей прошли порядка 7 тыс. человек, при этом еще 2 тыс. ребят продолжают обучение. География проекта охватила территории от Белгородской области до Камчатки.
«Среди проектов Центра «ВОИН» особенно выделяются летние военно-патриотические смены «Время юных героев». Тысячи курсантов проходят образовательный интенсив в течение нескольких недель, при этом качество подготовки остаётся неизменно высоким», – отметил директор организации Дмитрий Шевченко. Он добавил, что школьники развивают характер и командный дух.
Программа включает огневую подготовку, основы кибербезопасности и снайпинг. Участники общаются с ветеранами СВО, известными спортсменами и артистами. В Волгоградской области мастер-классы провели боксеры Кевин Джонсон и Александр Поветкин, а в Якутии выступил певец Родион Газманов.
Сами курсанты отмечают повышение дисциплины и появление новых друзей после прохождения полосы препятствий. Родители также подчеркивают серьезные позитивные изменения в поведении детей. В текущем году организаторы добавили 14 углубленных программ для выпускников базового курса.
Подготовку в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» прошли свыше 150 тыс. молодых людей.
В конце мая участник программы «Время героев» Денис Худяков стал советником директора этой организации.
Ранее Европейский союз ввел санкции против данного учреждения и его руководства.