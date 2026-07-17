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    17 июля 2026, 17:52 • Новости дня

    Президент Польши заблокировал закон об однополых союзах

    Президент Польши Навроцкий заблокировал закон об однополых союзах

    Президент Польши заблокировал закон об однополых союзах
    @ IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/IMAGO/newspix/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался утвердить проект закона о «статусе ближайшего лица». Документ мог стать правовой основой для официального признания однополых союзов на территории страны.

    «Перейду теперь к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения», – заявил польский лидер в видеообращении, размещенном в соцсетях, передает ТАСС.

    Политик пояснил, что отклоненные законопроекты создают новый формализованный институт в семейном праве. По его словам, такие союзы получают широкий спектр прав, близких к супружеским. Глава государства подчеркнул, что как гарант конституции не может одобрить решения, ведущие к утрате особого статуса брака как союза мужчины и женщины.

    В мае депутаты Сейма Польши одобрили законопроект о регистрации однополых союзов. Неделей ранее глава МВД республики утвердил новый порядок признания заключенных за границей браков.

    До этого административный суд в Люблине впервые обязал внести данные о союзе двух женщин в польский ЗАГС.

    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    17 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

    Сергей Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

    Столица России сосредоточила четверть всех отечественных специалистов творческих профессий, обогнав Шэньчжэнь по вкладу этой сферы в региональный продукт, заявил глава города Сергей Собянин.

    Глава города опубликовал новые данные. «Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась – с 5,7 до 11%, догнав по вкладу обрабатывающие производства», – отметил мэр, слова которого приводит портал Mos.ru.

    Развитию направления активно способствует Агентство креативных индустрий. За шесть лет работы организация помогла реализовать более 430 проектов. Поддержку получили свыше 22 тыс. столичных предпринимателей.

    Московский кластер видеоигр объединил более 60 резидентов на базе организации «Сколково». Участники специального акселератора уже создали свыше 150 прототипов будущих цифровых продуктов. Вскоре ожидается открытие второй очереди площадки для развития медиатехнологий.

    Городские власти также помогают бизнесу выходить на международные рынки. При содействии профильных ведомств отечественные компании заключили около 200 экспортных контрактов с партнерами из более чем 30 стран мира.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Первые электромобили «Атом» переданы покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    17 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    @ ГКУ МО «Мособлпожспас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание на территории промышленной зоны города Бронницы в Подмосковье привело к разливу топлива и распространению огня, его уже локализовали, сообщили в Мособлпожспасе.

    В городе Бронницах вспыхнули два бензовоза и две машины марки «Газель», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Случился опасный разлив горючего.

    «Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью», – добавили там.

    Позже спасатели остановили распространение пламени на площади 3,1 тыс. квадратных метров.

    Пожарные защитили соседнее здание. Ликвидация возгорания продолжается в условиях сильного задымления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально огонь в промышленной зоне подмосковных Бронниц охватил площадь около 5 тыс. квадратных метров.

    Месяцем ранее спасатели потушили крупное возгорание на строительном рынке в Балашихе.

    В мае сотрудники экстренных служб остановили распространение пламени на складе в подмосковном селе Белый Раст.

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    17 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    @ malvovabelova

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского военнослужащего, участвовавшего в эвакуации десятилетней сироты Софии из Константиновки, намерена оформить опеку и в дальнейшем ее удочерить, сообщили в региональных органах опеки.

    Супруга российского военного намерена взять под опеку спасенную из Константиновки осиротевшую девочку Софию, передает РИА «Новости».

    Сейчас с ребенком продолжают работать специалисты, состояние девочки оценивается как стабильное.

    Министерство обороны  8 июля проинформировало об эвакуации десятилетней Софии из Константиновки. Девочка осталась без попечения родителей.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее уточняла, что мать ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом.

    Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами в Константиновке, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку.

    Бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

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    17 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС впервые ввел новый вид санкций против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

    В официальном заявлении указывается, что рестрикции применены за «удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы «АБС Электро», передает ТАСС.

    Брюссель обвиняет компанию в производстве электронных компонентов для ударных беспилотников.

    Ранее подобные формулировки при введении ограничений не использовались. При этом суть мер осталась прежней: фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат блокировке.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала воздушной тревоги укрылась в киевском бомбоубежище

    Во время визита в украинскую столицу европейский политик пообещала Киеву безопасные заводы для производства беспилотников.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила новые санкции против поддерживающих российский ВПК компаний.

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    17 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями

    Биолог Гниненко призвал завести в Россию врагов испанских слизней

    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями
    @ HOLGER HOLLEMANN/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России брюхоногими моллюсками, например, улитками, питаются обыкновенные ежи, однако расположившиеся в Центральной части страны испанские слизни им не по-вкусу. Единственный способ уменьшить их численность, чтобы сократить природный вред, это завести их врагов из Европы, рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «Родиной этого животного – испанского (рыжего) слизня – считается юг Франции. С юга Европы они попали и к нам. Первое появление в Москве относится в концу первого десятилетия ХХI века. Но тут надо иметь в виду, что когда люди впервые увидели этого слизня в Москве, это был вовсе не самый первый пришелец», – говорит Гниненко.

    По его словам, эти рыжие создания появились в столице на 5–10 лет раньше официальной их фиксации в данной местности. Дело в том, что для того, чтобы люди их увидели, надо, чтобы их было уже довольно много. Так что, полагает специалист, первые поселенцы появились еще в конце ХХ века. И пока они, находясь на территории нашей страны, привыкали к местной обстановке, приспосабливались к климату, их было мало и люди их не замечали. Но как только слизни натурализовались, их численность стала быстро возрастать.

    Сам по себе испанский слизень Arion vulgaris не ядовит и не кусается. Опасность не в нем самом, а в том, что он переносит на своем теле и в слизи, и в том, что он может быть промежуточным хозяином большого множества паразитов. Поэтому контактировать с ними людям нужно исключительно в перчатках, предупреждает биолог.

    Животные, которых регулярно обрабатывают от паразитов, а также специальными средствами от блох и клещей, рядом с этими рыжими созданиями тоже находятся в относительной безопасности. Тем не менее, не стоит давать питомцам со слизнями играть, их лизать или есть в том числе и потому, что слизь может вызвать у них аллергическую реакцию.

    «Главная причина того, что этих рыжих слизней у нас стало так много в том, что они пришли к нам одни. На своей родине они оставили всех своих врагов и болезни. А для нашей природы они незнакомцы – их никто не хочет есть. Это и создает условия для быстрого увеличения их численности», – объясняет собеседник.

    Он рассказывает, что потенциально их могли бы есть ежи, которые поедают местных улиток. Однако для них они горькие, да еще и покрыты агрессивной «слизью пришельца». Не уничтожают их и птицы.

    «И не стоит ждать, что через год-два наши ежи, птицы и прочие животные передумают и начнут питаться слизнями. Есть только один выход – завести из родных мест слизней их врагов. Теоретически это можно сделать, но это требует нескольких лет скрупулезного изучения этих самых врагов, чтобы не завести к нам еще одну проблему от нового вселенца», – рассуждает Гниненко.

    Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений, поэтому с ними следует активно бороться, замечает собеседник. Самым эффективным способом их уничтожить является ручной сбор. О том, как изжить этих рыжих пришельцев с дачного огорода Гниненко рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    17 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    Мадьяр не исключил замены Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии
    Мадьяр не исключил замены Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После аудита проекта АЭС «Пакш-2» власти Венгрии могут искать другого международного партнера вместо Росатома, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Окончательное решение будет принято по итогам аудита проекта, который инициировало новое правительство, передает РИА «Новости».

    «Мы просим немного потерпеть, пока мы объявим о наших шагах и переговорах, или с российской стороной, или мы начнем новые переговоры с другими международными партнерами, будь то о финансировании или даже о какой-либо другой части проекта», – заявил Мадьяр на правительственном брифинге.

    Он добавил, что в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    Мадьяр отметил, что некоторые элементы уже проанализированы, однако весь проект пока полностью не рассмотрен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сформированный в Будапеште кабинет министров планирует изучить закрытые соглашения по возведению АЭС «Пакш-2» ради снижения затрат на производство электроэнергии.

    Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации предоставить ответы на все вопросы венгерских властей по проекту строительства АЭС «Пакш-2».

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    16 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева

    Вдова Юрия Николаева Элеонора умерла спустя восемь месяцев после смерти мужа

    Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вдова известного телеведущего Юрия Николаева Элеонора скончалась в возрасте 74 лет, ее похоронили рядом с супругом на Троекуровском кладбище, сообщил блогер Андрей Флор.

    Блогер Андрей Флор сообщил о смерти 74-летней Элеоноры Николаевой, вдовы телеведущего Юрия Николаева, передают «Вести». Она ушла из жизни 12 июля 2026 года, спустя восемь месяцев после кончины супруга.

    «Ушла тихо вслед за мужем», – написал блогер в социальной сети. Подписчики выразили соболезнования в комментариях, отметив, что телеведущий «дождался свою любимую женщину».

    Близкие семьи не стали делать публичных заявлений о кончине Элеоноры Николаевой. Известно, что вдова была погребена на Троекуровском кладбище рядом со своим мужем.

    В ноябре прошлого года телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет.

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    17 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Избран новый лидер Лейбористской партии Британии

    Энди Бернем официально избран лидером британских лейбористов

    Избран новый лидер Лейбористской партии Британии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новым руководителем Лейбористской партии Великобритании избран Энди Бернем, который вскоре может занять пост главы британского правительства, отмечают местные СМИ.

    Преемник действующего премьер-министра Британии Кира Стармера, Энди Бернем, официально избран лидером Лейбористской партии. Соответствующее заявление сделала глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд, сообщает РИА «Новости».

    «Я могу подтвердить, что был выдвинут только один кандидат… Поскольку других кандидатов нет, для меня большая честь объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем», – заявила Махмуд на партийной конференции.

    Трансляцию мероприятия вели британские телеканалы. Теперь Бернем сможет стать премьером Британии. Ожидается, что передача полномочий состоится в понедельник, отметили местные СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. После этого бывший мэр Манчестера Энди Бернем вступил в борьбу за должность главы политической силы.

    Позже вероятный преемник премьера пообещал не ослаблять британскую поддержку Киева.

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    17 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»

    Захарова: Завершающий работу в России посол ФРГ Ламбсдорф не заслужил света

    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из России цитатой из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

    В соцсетях посольства образ Ламбсдорфа, неизменно появлявшегося в шляпе, был сопоставлен с Воландом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает ТАСС.

    Во фрагменте интервью, опубликованном посольством, Ламбсдорф рассказал, что удивлен популярностью своей шляпы в германских СМИ и отметил, что жил в «чудесном районе недалеко от Патриарших прудов». Его собеседник из пресс-службы напомнил, что Воланд, которого в первой главе романа приняли за немецкого профессора, также изображен в головном уборе.

    Следует отметить, что в тексте романа при первом появлении Воланда речь идет о сером берете.

    В ответ на этот ролик Захарова разместила фрагмент интервью в своем Telegram-канале, сопроводив его музыкой из сцены бала у сатаны из сериала «Мастер и Маргарита». «Он не заслужил света», – написала она о Ламбсдорфе, отсылая к одной из финальных глав произведения Булгакова.

    Фразу, приведенную Захаровой, в конце романа произносит Левий Матвей в разговоре с Воландом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ламбсдорф отправится в Германию на автомобиле. Захарова подтвердила вызов Ламбсдорфа в МИД и напомнила, что он не владеет русским языком.

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской.

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    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

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    17 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Иностранные студенты подожгли релейные шкафы в Москве за вознаграждение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице двое иностранцев, проходящих обучение в московском вузе, совершили диверсию на путях Павелецкого направления ради 300 долларов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент произошел на перегоне станции Москва-Павелецкая, там злоумышленники уничтожили два релейных шкафа, указала Волк, передает РИА «Новости».

    Возгорание не привело к сбоям в расписании поездов. Следователи быстро установили причину пожара и вышли на след подозреваемых.

    Задержанными оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов.

    Выяснилось, что с одним из молодых людей связался вербовщик через мессенджер. За 300 долларов он предложил устроить пожар на объектах транспортной инфраструктуры. Юноша привлек знакомого, после чего они вместе выполнили задание под видеозапись.

    В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители Мордовии арестовали двух юношей за поджог релейного шкафа.

    В июле правоохранители задержали 17-летнего юношу, который по указанию из социальных сетей поджег оборудование на одном из участков Свердловской магистрали.

    В конце мая в Омской области под домашний арест отправили 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа.

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