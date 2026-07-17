  • Новость часаРоссийские ударные дроны начали бить по Славянску
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия получила нового временного премьера
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное
    17 июля 2026, 17:37 • Новости дня

    Стратегический дрон НАТО провел разведку над водами Черного моря

    Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix заметили над водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянский военный аппарат Northrop Grumman проследовал на высоте более 15 километров вне коридоров гражданской авиации для сбора данных в реальном времени.

    О появлении разведывательного дрона над акваторией Черного моря сообщил источник ТАСС в европейских авиадиспетчерских службах. «Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии. Он следует над южной частью акватории с запада на восток», – рассказал собеседник агентства.

    Беспилотник находится под управлением ВВС Италии. Он движется без захода в воздушное пространство других стран. На отдельных участках маршрута его сопровождает шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR.

    Траектория полета во многом повторяет маршрут самолета Bombardier Challenger 650 Artemis II. Этот борт обычно базируется в румынской Констанце, однако его активность не фиксируется уже трое суток.

    В последний раз появление аппарата Northrop Grumman RQ-4D Phoenix над Черным морем отмечалось в конце апреля. Главная задача этого дрона заключается в сборе изображений обширных территорий и передаче информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля итальянский разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над акваторией Черного моря.

    В мае американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль российских границ от побережья Крыма до Сочи. В начале июля этот же разведывательный борт Североатлантического альянса совершил длительный полет вблизи Калининградской области.

    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

    Комментарии (3)
    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    Комментарии (5)
    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

    Комментарии (2)
    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня
    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Asia Times объяснила мотивы военной инициативы Макрона по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соглашение о поставках вооружений на Украину рискует сорваться из-за вероятного отказа европейских стран оплачивать амбициозные проекты французского лидера, отмечают мировые СМИ.

    Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Киева является исключительно политическим жестом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Asia Times. Европейский союз вряд ли согласится оплачивать производство вооружений для отправки на Украину.

    «Разумеется, он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа – это и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом», – отмечает автор материала. При этом американский план также имеет изъяны из-за нежелания НАТО финансировать лицензии корпорации Lockheed на перехватчики для комплексов Patriot.

    Журналисты подчеркивают, что отсутствие реального финансирования способно полностью разрушить договоренности. В скором времени европейские государства могут открыто отказаться спонсировать оборонно-промышленный комплекс Франции за счет собственных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали меморандум о поставке ста истребителей Rafale. Французские военные эксперты усомнились в возможности оплаты такого колоссального количества вооружений.

    Позже представители «коалиции желающих» обсудили варианты финансовой поддержки Киева.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах Франции возобновить производство патронов НАТО

    Париж планирует запустить выпуск малокалиберных боеприпасов стандарта Североатлантического альянса спустя 30 лет простоя из-за растущих потребностей армии.

    Военное ведомство европейской страны решило вернуть на свою территорию создание снарядов малого калибра, передает РИА «Новости». «Производство во Франции, запланированное на 2029 год, будет касаться боеприпасов 5,55x45 мм и 7,62x51 мм, промышленная производственная мощность составит 75 млн единиц в год», – говорится в заявлении министерства.

    Выпуск подобной продукции остановили в 1999 году, напоминает телеканал BFMTV. Долгие годы это считалось экономически невыгодным из-за высокой конкуренции на мировом рынке. Однако пандемия и конфликт на Украине заставили власти пересмотреть подход и восстановить суверенные мощности.

    Новый завод по изготовлению патронов построят на юго-востоке страны в коммуне Клерье. Реализацией масштабного проекта займется объединение трех промышленных компаний. Это позволит удовлетворить нужды вооруженных сил в обучении и подготовке к конфликтам высокой интенсивности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция передала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30.

    Французская компания Eurenco подписала соглашение о строительстве новых заводов боеприпасов в Канаде. Предприятия стран Евросоюза нарастили ежегодный выпуск боеприпасов до двух миллионов единиц.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Армия получила уничтожающие танки Leopard ракетные комплексы «Корнет»

    Ростех поставил войскам уничтожающие Leopard и Challenger комплексы «Корнет»

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы пополнились очередной партией противотанковых систем «Корнет», успешно зарекомендовавших себя в боях против тяжелой западной бронетехники и вражеских беспилотников.

    Очередную поставку ракет и выносных пультов управления для противотанковых систем осуществил холдинг «Высокоточные комплексы», сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

    Оружие массово применяется на передовой, успешно уничтожая танки Leopard и Challenger, а также боевые машины пехоты Bradley. Специальный дистанционный пульт позволяет операторам оставаться в безопасности во время стрельбы.

    «Данный комплекс не случайно остается одним из наиболее востребованных в войсках. Он сочетает в себе высокую точность, надежность и огневую мощь», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев.

    Представитель корпорации добавил, что встреча с этим оружием не оставляет шансов современной технике с динамической защитой. Счет пораженных машин давно превысил тысячи единиц. Кроме того, универсальность системы позволяет разрушать фортификации, командные пункты и эффективно сбивать беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростеха назвали российский ПТРК «Корнет» одним из самых мощных в мире.

    В феврале российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Швейцария сообщила о присоединении к программе закупки боеприпасов НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Берн стал участником специализированной программы Североатлантического альянса, позволяющей совместно закупать и безопасно утилизировать более 2 тыс. видов боеприпасов.

    Европейская республика намерена развивать взаимодействие в военной сфере через агентство Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Швейцария принимает участие в Партнерстве по обеспечению боеприпасами (ASP) агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Это поспособствует совместной закупке боеприпасов, а также их мониторингу и экологически безопасной утилизации», – подчеркивается в правительственном коммюнике.

    Государство взаимодействует с натовским агентством с 1996 года, участвуя в программах приобретения ракет Stinger и комплексов Patriot. Совместные закупки позволяют экономить средства и сокращать сроки поставок вооружений.

    Власти страны уточнили, что участие в программе не нарушает швейцарский нейтралитет. В случае вовлечения одного из государств-партнеров в международный конфликт Берн оставил за собой право выйти из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специальная комиссия предложила пересмотреть политику швейцарского нейтралитета ради расширения взаимодействия с НАТО.

    В начале прошлого года Совет ЕС утвердил решение о приглашении государства в проект «военного Шенгена».

    Позже швейцарский парламент одобрил смягчение запрета на экспорт вооружений в зоны военных конфликтов.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Рютте спрогнозировал стратегию ВСУ при новом руководстве

    Генсек НАТО Рютте заявил о сохранении стратегии ВСУ после отставки Федорова

    Рютте спрогнозировал стратегию ВСУ при новом руководстве
    @ Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Смена руководства украинского военного ведомства не приведет к пересмотру текущей стратегии Вооруженных сил Украины и общего курса министерства, считают в НАТО.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выразил уверенность, что стратегия украинской армии останется неизменной после ухода Михаила Федорова с должности министра обороны, передает ТАСС.

    В беседе с журналистами западного агентства DPA генсек НАТО подчеркнул, что ожидает преемственности в работе ведомства. Он заявил, что следующий министр «продолжит курс Михаила Федорова». При этом генсек добавил, что с бывшим министром у него сложилось успешное рабочее взаимодействие.

    Кадровые перестановки в украинском руководстве начались 14 июля, когда парламент проголосовал за отставку правительства страны. На следующий день глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил депутатам о конфликте между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, объяснив этим свое решение сменить руководителя военного министерства.

    Уже 16 июля временно исполняющим обязанности главы Минобороны был назначен Евгений Хмара, который до этого руководил Службой безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение с признанием неудач. Накануне жители Киева и других городов вышли на массовые митинги против увольнения главы ведомства.

    Между тем. главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал наказывать поддержавших экс-министра военнослужащих.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым

    Два человека погибли и один пострадал при атаке на север Крыма

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате очередного удара украинских войск по северной части Крымского полуострова погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения.

    Обстрел Вооруженных сил Украины привел к жертвам среди мирного населения на севере Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятого июля в результате удара ВСУ по северу Крыма погиб один человек. На следующий день украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    В конце июня жертвами ночного налета на регион стали двое мирных жителей.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.

    Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.

    «Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.

    В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.

    В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией
    Президент Польши заблокировал закон об однополых союзах
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    Умерла звезда фильма «Один дома-2» Бренда Фрикер
    Таиланд раскрыл аферу с продававшейся в «русской деревне» недвижимостью