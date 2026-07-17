Суд назвал виновных в банкротстве банка «Югра»

Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями

Биолог Гниненко призвал завести в Россию врагов испанских слизней

Tекст: Татьяна Косолапова

В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.



«Родиной этого животного – испанского (рыжего) слизня – считается юг Франции. С юга Европы они попали и к нам. Первое появление в Москве относится в концу первого десятилетия ХХI века. Но тут надо иметь в виду, что когда люди впервые увидели этого слизня в Москве, это был вовсе не самый первый пришелец», – говорит Гниненко.

По его словам, эти рыжие создания появились в столице на 5–10 лет раньше официальной их фиксации в данной местности. Дело в том, что для того, чтобы люди их увидели, надо, чтобы их было уже довольно много. Так что, полагает специалист, первые поселенцы появились еще в конце ХХ века. И пока они, находясь на территории нашей страны, привыкали к местной обстановке, приспосабливались к климату, их было мало и люди их не замечали. Но как только слизни натурализовались, их численность стала быстро возрастать.

Сам по себе испанский слизень Arion vulgaris не ядовит и не кусается. Опасность не в нем самом, а в том, что он переносит на своем теле и в слизи, и в том, что он может быть промежуточным хозяином большого множества паразитов. Поэтому контактировать с ними людям нужно исключительно в перчатках, предупреждает биолог.

Животные, которых регулярно обрабатывают от паразитов, а также специальными средствами от блох и клещей, рядом с этими рыжими созданиями тоже находятся в относительной безопасности. Тем не менее, не стоит давать питомцам со слизнями играть, их лизать или есть в том числе и потому, что слизь может вызвать у них аллергическую реакцию.

«Главная причина того, что этих рыжих слизней у нас стало так много в том, что они пришли к нам одни. На своей родине они оставили всех своих врагов и болезни. А для нашей природы они незнакомцы – их никто не хочет есть. Это и создает условия для быстрого увеличения их численности», – объясняет собеседник.

Он рассказывает, что потенциально их могли бы есть ежи, которые поедают местных улиток. Однако для них они горькие, да еще и покрыты агрессивной «слизью пришельца». Не уничтожают их и птицы.

«И не стоит ждать, что через год-два наши ежи, птицы и прочие животные передумают и начнут питаться слизнями. Есть только один выход – завести из родных мест слизней их врагов. Теоретически это можно сделать, но это требует нескольких лет скрупулезного изучения этих самых врагов, чтобы не завести к нам еще одну проблему от нового вселенца», – рассуждает Гниненко.

Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений, поэтому с ними следует активно бороться, замечает собеседник. Самым эффективным способом их уничтожить является ручной сбор. О том, как изжить этих рыжих пришельцев с дачного огорода Гниненко рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД.