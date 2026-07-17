Суд назвал виновных в банкротстве банка «Югра»

Бывшие руководители банка привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам на сумму около 181 млрд рублей, передает РИА Новости.
Иск подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим «Югры». Кроме Хотина, виновными признаны бывшие председатели правления Дмитрий Шиляев и Юрий Гусев, экс-член совета директоров Алексей Нефедов и директор московского филиала Нина Чернова.
«Фактически, деятельность банка была построена таким образом, что средства банка использовались в личных экономических проектах Хотина А.Ю., что доказывает игнорирование им имущественной обособленности банка и интересов его кредиторов, а также доказывает наличие оснований для привлечения Хотина А.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка», – говорится в определении суда.
К моменту отзыва лицензии 98% кредитного портфеля состояли из требований к подконтрольным Хотину компаниям.
АСВ выявило 338 сделок с заемщиками в неудовлетворительном финансовом состоянии, что нанесло ущерб банку. Также практиковался перевод долгов на «технические» компании без реальной деятельности.
Расторжение обеспечительных договоров привело к снятию обеспечения на 136,1 млрд рублей. Точный размер субсидиарной ответственности будет определен позже. Ранее, в 2024 году, Хотин был приговорен к девяти годам колонии за хищение 23,6 млрд рублей у банка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Мосгорсуд признал законным взыскание с Алексея Хотина более 220 млрд рублей налоговых долгов.
В апреле того же года Мещанский суд Москвы арестовал бывшего банкира по новому делу о мошенничестве.
В марте 2024 года Замоскворецкий суд приговорил экс-владельца банка «Югра» к девяти годам колонии за растрату.