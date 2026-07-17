Военным упростили получение данных для назначения социальных выплат

Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к базам данных ЗАГС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, наделяющий Министерство обороны и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Доступ будет осуществляться в электронном формате, отмечает РИА «Новости».

Согласно документу, военное ведомство и его территориальные подразделения смогут использовать полученную информацию для быстрого предоставления социальных гарантий и компенсаций. Это коснется действующих военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, уволенных со службы граждан, а также членов их семей. Кроме того, данные будут применяться для воинского учета.

Росгвардия получит аналогичную возможность запрашивать необходимые сведения для обеспечения социальных прав своих сотрудников и ветеранов ведомства. Закон также предусматривает предоставление подобных полномочий командирам воинских частей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Государственная дума одобрила этот законопроект в первом чтении.

Двумя годами ранее доступ к информации из единого государственного реестра ЗАГС получила ФСБ России. А осенью прошлого года Министерство обороны обсудило ускорение получения мер социальной поддержки участниками спецоперации через цифровые сервисы.