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    17 июля 2026, 16:35 • Новости дня

    Израильские военные ликвидировали командира роты ХАМАС

    Армия обороны Израиля уничтожила командира ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Хан-Юниса израильские военные нанесли удар, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир палестинского движения ХАМАС, ответственный за удержание заложников.

    Армия обороны Израиля ликвидировала командира роты палестинского движения ХАМАС Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, передает РИА «Новости». Он удерживал заложников в секторе Газа, захваченных в ходе атаки седьмого октября 2023 года.

    «Вчера силы ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, командира роты ХАМАС, который играл ключевую роль в удержании израильских заложников в секторе Газа», – сообщили в пресс-службе армии.

    В израильском ведомстве уточнили, что Хамдан на протяжении многих лет выступал в роли помощника высокопоставленных командиров военного крыла движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее израильские военные ликвидировали командира отряда «Нухба» Яхъю Хамдана на юге сектора Газа. В конце мая Армия обороны Израиля уничтожила нового главаря вооруженных формирований палестинского движения Мухаммеда Уде. Чуть раньше представители ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

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    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

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    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня
    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

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    16 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Asia Times объяснила мотивы военной инициативы Макрона по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соглашение о поставках вооружений на Украину рискует сорваться из-за вероятного отказа европейских стран оплачивать амбициозные проекты французского лидера, отмечают мировые СМИ.

    Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Киева является исключительно политическим жестом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Asia Times. Европейский союз вряд ли согласится оплачивать производство вооружений для отправки на Украину.

    «Разумеется, он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа – это и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом», – отмечает автор материала. При этом американский план также имеет изъяны из-за нежелания НАТО финансировать лицензии корпорации Lockheed на перехватчики для комплексов Patriot.

    Журналисты подчеркивают, что отсутствие реального финансирования способно полностью разрушить договоренности. В скором времени европейские государства могут открыто отказаться спонсировать оборонно-промышленный комплекс Франции за счет собственных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали меморандум о поставке ста истребителей Rafale. Французские военные эксперты усомнились в возможности оплаты такого колоссального количества вооружений.

    Позже представители «коалиции желающих» обсудили варианты финансовой поддержки Киева.

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    16 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах Франции возобновить производство патронов НАТО

    Париж планирует запустить выпуск малокалиберных боеприпасов стандарта Североатлантического альянса спустя 30 лет простоя из-за растущих потребностей армии.

    Военное ведомство европейской страны решило вернуть на свою территорию создание снарядов малого калибра, передает РИА «Новости». «Производство во Франции, запланированное на 2029 год, будет касаться боеприпасов 5,55x45 мм и 7,62x51 мм, промышленная производственная мощность составит 75 млн единиц в год», – говорится в заявлении министерства.

    Выпуск подобной продукции остановили в 1999 году, напоминает телеканал BFMTV. Долгие годы это считалось экономически невыгодным из-за высокой конкуренции на мировом рынке. Однако пандемия и конфликт на Украине заставили власти пересмотреть подход и восстановить суверенные мощности.

    Новый завод по изготовлению патронов построят на юго-востоке страны в коммуне Клерье. Реализацией масштабного проекта займется объединение трех промышленных компаний. Это позволит удовлетворить нужды вооруженных сил в обучении и подготовке к конфликтам высокой интенсивности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция передала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30.

    Французская компания Eurenco подписала соглашение о строительстве новых заводов боеприпасов в Канаде. Предприятия стран Евросоюза нарастили ежегодный выпуск боеприпасов до двух миллионов единиц.

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    17 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе

    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе Бендер-Хомейни

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели масштабную атаку на портовую инфраструктуру Ирана, жертвами которой стали семь человек, сообщают иранские СМИ.

    Американская авиация нанесла прицельные удары по пяти мостовым переходам в портовом городе Бендер-Хомейни, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

    В результате обстрела населенного пункта погибли семь местных жителей, еще девять человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные разрушили мост в городе Бендер-Хемир. До этого Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов. В результате серии воздушных ударов погибли 17 мирных жителей.

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    17 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Власти Кувейта сообщили о повреждении электроопреснительной станции

    Электроопреснительная станция Кувейта получила повреждения после воздушной атаки

    Tекст: Мария Иванова

    В результате воздушного нападения на территорию эмирата пострадал важный инфраструктурный объект, что привело к возникновению пожара и нарушению работы оборудования.

    Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемой энергетики Кувейта подтвердило факт атаки на стратегически важный объект, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в пятницу, 17 июля.

    «В результате иранской атаки, которой подверглось государство Кувейт, одна из электроопреснительных станций подверглась нападению, что вызвало повреждения инфраструктуры станции и пожар. Пострадали многие установки генерации электроэнергии», – заявили в ведомстве.

    Руководство страны оперативно ввело в действие чрезвычайный план реагирования. Возникшее возгорание удалось локализовать и взять под полный контроль.

    В настоящее время профильные специалисты проводят оценку причиненного ущерба и предпринимают усилия для скорейшего восстановления работоспособности поврежденных энергетических установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    За несколько дней до этого военные Ирана нанесли ракетные удары по американским объектам на территории эмирата.

    Весной беспилотные аппараты Тегерана уже повреждали кувейтские электростанции и водоочистные установки.

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    17 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Axios: Трамп был недоволен из-за критики Нетаньяху поставок F-35 Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп крайне негативно отреагировал на критику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает Axios.

    По данным Axios, Трамп был недоволен заявлением Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стало телевизионное интервью, в котором глава правительства Израиля предупредил о нарушении баланса сил на Ближнем Востоке в случае такой сделки.

    Американский лидер посчитал подобное публичное вмешательство недопустимым.
    «Биби не имел права», – заявил Трамп, комментируя высказывания своего зарубежного коллеги. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что окончательное решение по передаче военной техники еще не принято.

    Несмотря на позицию американской администрации, турецкая сторона уверена в успешном завершении переговоров. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее рассказал о получении обещания от Вашингтона поставить Анкаре пять современных истребителей.

    Ранее американский лидер подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35.

    До этого президент США пообещал отменить введенные из-за покупки С-400 антитурецкие санкции.

    В начале лета президент США жестко раскритиковал Биньямина Нетаньяху из-за эскалации ливанского конфликта.

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    17 июля 2026, 05:44 • Новости дня
    Ynet: Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля в октябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские депутаты единогласно поддержали инициативу о прекращении полномочий действующего созыва ради проведения досрочного осеннего голосования.

    Закон о финансировании политических партий, включающий положение об официальном роспуске Кнессета, был принят рано утром, передает ТАСС со ссылкой о Ynet.

    Инициативу поддержали 62 из 120 парламентариев, при этом возражающих и воздержавшихся не оказалось.

    С 17 июля израильский парламент уходит на каникулы. Ожидается, что законодательный орган официально соберется только после присяги следующего состава, который определится по итогам выборов 27 октября.

    Дату проведения срочного голосования утвердили ранее на заседании профильной комиссии. Стоит отметить, что нынешний созыв доработал до конца четырехлетнего срока полномочий. В предыдущий раз подобное случалось в Израиле лишь в 1988 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня депутаты израильского парламента единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске.

    В середине того же месяца премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о намерении участвовать в предстоящей осенней кампании.

    В конце июня тысячи протестующих израильтян потребовали проведения досрочного голосования на масштабных антиправительственных митингах.

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