Казахстан сообщил об остановке поставок нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти республики не планируют прокачку нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба» в ближайшие два месяца. В пресс-службе Минэнерго Казахстана отметили, что ограничения носят инфраструктурный характер и возникли на транзитной стороне, пишет ТАСС.

«В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод «Дружба» в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита», - заявили в ведомстве. Казахстанские власти считают ситуацию временной и продолжают работу над диверсификацией маршрутов на европейские рынки.

С 1 мая республика направляла сырье в Германию в обход «Дружбы». Экспортные потоки были переориентированы через российский порт Усть-Луга и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго пообещали дополнительно проинформировать общественность о возобновлении поставок после нормализации технических условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление казахстанской нефти на другие маршруты с 1 мая.

Позже министерство энергетики Казахстана изменило схему экспорта 260 тыс. тонн сырья через российские порты. Александр Новак объяснил этот шаг повреждениями инфраструктуры нефтепровода.