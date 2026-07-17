  • Новость часаИзбран новый лидер Лейбористской партии Британии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    Новак исключил отказ от двигателей внутреннего сгорания в мире
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Россия и Азербайджан урегулировали вопросы по катастрофе самолета AZAL
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    17 июля 2026, 15:59 • Новости дня

    В Иране призвали население оптимизировать потребление электроэнергии

    В Минэнерго Ирана призвали экономить электричество после ударов США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жителей южных провинций Ирана попросили сократить потребление электроэнергии в часы пик из-за сильной жары и повреждения инфраструктуры, сообщило министерство энергетики страны.

    Министерство энергетики Ирана обратилось к населению с просьбой оптимизировать энергопотребление после американских ударов по южным регионам страны, передает РИА «Новости».

    «Чтобы помочь обеспечить стабильное электроснабжение южных провинций, которые сейчас сталкиваются с сильной жарой и атаками на объекты энергоснабжения, в часы пикового потребления пусть каждая семья выключит кондиционер всего на один час», – сообщается в официальном заявлении правительства Ирана.

    Ведомство ранее сообщало о повреждении линий электропередачи в Бендер-Аббасе провинции Хормозган. Кроме того, в последние дни целями обстрелов стали порты и коммуникационные вышки возле Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли серию новых ударов по иранским городам Бендер-Аббас и Сирик.

    Центральное командование ВС США отчиталось о поражении около 140 различных целей на территории исламской республики.

    Весной из-за атак на электростанции без света остались Тегеран и несколько северных провинций страны.

    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

    Комментарии (3)
    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    Комментарии (4)
    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    США начали новую серию ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская авиация приступила к массированным бомбардировкам иранской территории, сообщил неназванный американский чиновник.

    Американские вооруженные силы на протяжении нескольких часов осуществляют атаки на иранские объекты, сказал собеседник ABC News, передает РИА «Новости».

    В прошлую ночь Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи атак по иранской территории.

    Иранские военные в ответ поразили беспилотниками американскую авиабазу в Иордании. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

    Комментарии (2)
    17 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    @ U.S. Central Command/X

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр танкера в Оманском заливе для поддержания режима санкционных ограничений против Тегерана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

    Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

    Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

    Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом

    Вице-президент Ирана Ареф заявил о планах установить суверенитет над Ормузом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран намерен взять под свой контроль стратегически важный Ормузский пролив, опираясь на существующие международные правовые нормы и правила.

    Иранское руководство планирует закрепить контроль над Ормузским проливом на основе действующих правовых механизмов. С соответствующим заявлением выступил вице-президент Исламской республики Мохаммад Реза Ареф, передает ТАСС.

    «Тегеран надеется установить суверенитет Ирана над Ормузским проливом в свете правовых фактов и норм», – подчеркнул политик в интервью одному из ближневосточных телеканалов. По его словам, стремление государства контролировать эту акваторию так же естественно, как и право других стран на ее использование.

    Ареф также отметил, что текущая ситуация вокруг пролива используется искусственно. По его оценке, происходящие там события служат лишь предлогом для реализации планов Соединенных Штатов по установлению собственного господства в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи допустил переход ситуации в акватории под юрисдикцию международного права. До этого сообщалось. что Тегеран запланировал совместное с Оманом управление этим стратегически важным маршрутом без участия Вашингтона.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана.

    Об этом стало известно по итогам встречи в Москве заместителя главы МИД России Дмитрия Любинского с исполняющим обязанности генерального директора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.

    «С российской стороны отмечена крайняя обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана. Подтвержден призыв к возобновлению диалога в интересах установления прочного мира в регионе», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В июне Кремль призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности. Позже военные эксперты оценили очередные американо-иранские столкновения в Ормузском проливе.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров выступил за немедленное прекращение боевых действий в регионе.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении военной базы США в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    Поражен центр тылового обеспечения и поддержки ВС США в районе Мина-Абдалла в Кувейте, объект уничтожен, сообщил Иран, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Командование КСИР предупредило о закрытии Ормузского пролива. Ограничения сохранятся до полного прекращения американских враждебных действий против Тегерана.

    Незадолго до этого появлялись сообщения о серии других атак. Иранские вооруженные силы наносили удары по объектам на территории Бахрейна, Иордании и Кувейта.

    Несколько дней назад Иран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Позже иранские военные уничтожили склады боеприпасов и пусковые установки HIMARS армии США на кувейтской территории. Накануне иранские силы нанесли ракетные удары по американскому судну и военным объектам в Кувейте.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа

    Иран назвал ближневосточную недвижимость Трампа законной целью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские вооруженные силы объявили активы американского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии потенциальными целями для нанесения ударов.

    Вооруженные силы Исламской республики рассматривают объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в странах Персидского залива как законную цель, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под угрозой возможного нападения оказались принадлежащие американскому лидеру гольф-клубы и высотные здания в регионе.

    В частности, потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Все эти активы официально включены в список законных целей для иранских военных.

    Ранее Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Также американский лидер поручил нанести беспрецедентный удар по Исламской республике в случае своего убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сделал ставку на новую масштабную волну разрушений иранской инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 06:09 • Новости дня
    Press TV: Иран атаковал военные объекты США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ответные удары по стратегическим объектам американской военной инфраструктуры на территории ближневосточного государства, сообщает Press TV.

    Иранские вооруженные силы атаковали системы связи и хранилища топлива американских военных на иорданской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    «Армия Ирана заявила, что целями ее ударов в ответ на агрессию противника стали системы связи и топливные хранилища военных США в Иордании», – говорится в сообщении телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан».

    Ранее баллистические ракеты разрушили центр управления войсками на американской базе Аль-Азрак.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 18:07 • Новости дня
    Военные США перехватили два судна около иранского порта

    Военные США пресекли прорыв морской блокады портов Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские подразделения принудительно изменили маршрут кораблей, пытавшихся нарушить недавно возобновленный режим изоляции морских гаваней исламской республики.

    Военнослужащие Соединенных Штатов пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана, передает ТАСС. Инцидент произошел вскоре после восстановления жестких ограничений на доступ к гаваням ближневосточного государства.

    «С начала возобновления морской блокады иранских портов 17 часов назад ВС США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся ее нарушить», – говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих. Месяцем ранее военные США перенаправили в Ормузском проливе 141 коммерческое судно.

    Американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    15 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал усиливать удары по Ирану с каждым днем

    Трамп: Удары по Ирану усилятся, если Тегеран не вернется к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал с каждым днем наращивать удары по Ирану и довести их до кульминации, разбомбив все электростанции и мосты республики.

    «Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Послезавтра вечером мы нанесем им очень сильный удар», – заявил Трамп в интервью Fox News.

    Он заверил, что на следующей неделе «все станет совсем плохо» для иранцев.

    «Потому что на следующей неделе мы будем работать по электростанциям. На следующей неделе начнутся работы по мостам. Мы выведем из строя все электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», – добавил он.

    Трамп также заявил, что у Ирана «нет выбора», кроме как заключить сделку на фоне усиления американских ударов. Перед интервью он заявил, что его представители контактировали с иранскими официальными лицами за час до этого.

    «Они хотят заключить сделку, но каждый раз, когда заключают сделку, её нарушают», – посетовал американский президент.

    Трамп заявил, что американские войска «очень осторожно относятся к гражданскому населению», но предупредил, что Тегеран должен вернуться за стол переговоров.

    «Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется», – повторил он.

    Президент США отметил, что иранская армия «пошатнулась в сторону очень низкого уровня» после неоднократных ударов США, добавив, что атаки будут продолжаться, «пока я не скажу, что с меня хватит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном. Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля.


    Комментарии (0)
    Главное
    Власти Украины решили перезахоронить главу ОУН Коновальца под Киевом
    Сейм Польши единогласно принял резолюцию о жертвах Волынской резни
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    Сырский отозвал из отпусков поддержавших экс-министра обороны Украины военных
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией
    Неизвестные заставили школьницу поджечь автозаправку в Балашихе
    Московский школьник с 99 баллами ЕГЭ по математике пересдал экзамен