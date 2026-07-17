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    Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    Новак исключил отказ от двигателей внутреннего сгорания в мире
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Россия и Азербайджан урегулировали вопросы по катастрофе самолета AZAL
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    17 июля 2026, 15:54 • Новости дня

    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время планируется восстановить прямое авиасообщение по ряду направлений, прерванное после трагического инцидента с пассажирским лайнером полтора года назад.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал скорое возобновление прямых перелетов между двумя странами, передает ТАСС. По его словам, ограничения были введены после авиакатастрофы самолета компании AZAL в декабре 2024 года.

    «Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», – подчеркнул дипломат на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

    Крушение пассажирского лайнера Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. Жертвами трагедии стали 38 человек из 67 находившихся на борту, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    В апреле 2026 года российское внешнеполитическое ведомство сообщило об успешном урегулировании последствий инцидента. Москва и Баку договорились о выплате компенсаций за крушение самолета, произошедшее в результате непреднамеренных действий ПВО в воздушном пространстве РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года авиакомпания AZAL приостановила полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета.

    В прошлом году президент России Владимир Путин заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева в выплате всех компенсаций.

    Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о полном урегулировании последствий падения лайнера.

    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней

    Биолог Гниненко: Для борьбы с испанскими слизнями потребуются пиво, линолеум и кипяток

    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    @ J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Против расплодившихся в ряде регионов России испанских слизней существует сразу несколько действенных методов. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как эффективно бороться с опасным вредителем не только химикатами, но и народными средствами, и не допустить его массового размножения.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «К сожалению, этот пришелец – испанский (рыжий) слизень – уже хорошо приспособился к нашему климату и прижился у нас. Теперь он будет с нами всегда. Поэтому надо строить план многолетней защиты от него. Пока таких технологий нет. А это значит, что с весны, как только появляются первые перезимовавшие еще мелкие слизни, нужно безжалостно их собирать и уничтожать», – говорит Гниненко.

    Он призывает не откладывать борьбу со слизнями, поскольку они начинают размножаться очень рано. Если на участке появился хотя бы один крупный оранжевый слизень, это почти наверняка означает, что он уже успел оставить потомство. Поэтому уничтожать таких особей нужно как можно быстрее, однако важно понимать, что их личинки или яйца уже могут находиться на участке.

    «Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений. Есть несколько препаратов для борьбы с ними. Чтобы эти препараты применить, надо в магазине, где продают товары для сада и огорода, проконсультироваться с продавцом. А когда приобретете препарат, надо строго следовать инструкции по его применению, которая есть на упаковке», – рассказывает биолог.

    Однако, продолжает эксперт, справиться с этими вредителями можно и с помощью подручных средств. Наиболее эффективными способами он называет ручной сбор в перчатках, а также использование ловушек и приманок. Брать слизней голыми руками не рекомендуется: они могут быть переносчиками паразитов, а выделяемая ими слизь способна вызвать раздражение кожи. Особенно осторожными следует быть, если на руках есть даже небольшие царапины или микротрещины.

    «Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», – делится эксперт.

    Эксперт также рекомендует еще один эффективный способ борьбы с рыжими слизнями. Для этого на участке следует разложить куски картона, линолеума или других подобных материалов. После ночной кормежки слизни будут использовать их как укрытие от дневного света и прятаться под ними. Днем останется лишь проверить такие импровизированные убежища, собрать обнаруженных вредителей и уничтожить их.

    «Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке, – предупреждает Гниненко. – Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище».

    Для уничтожения собранных слизней он рекомендует использовать раствор хлорсодержащего средства или кипяток. Вредителей следует собрать в отдельную емкость, залить одной из этих жидкостей, после чего поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. По его словам, от болезней, вредителей, в том числе в виде слизней, и гниения урожай защитят бороздование и мульчирование.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Эксперт Григорьев: Пока Жикович готовил теракты, у Киева вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    16 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией

    Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о расследовании связей Сийярто с Россией

    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое венгерское правительство инициировало проверку в отношении экс-министра иностранных дел из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил старт правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто. Комментируя прошлые подозрения в адрес дипломата в государственной измене, глава правительства заявил: «Расследование начато», пишет ТАСС.

    Мадьяр отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Политик объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности.

    Бывший глава дипломатического ведомства занимал свой пост с 2014 года. После поражения правящей партии на выборах 12 апреля он стал депутатом. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD.

    Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине.

    Накануне бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сложил полномочия депутата парламента ради должности в китайской корпорации BYD. Как писала газета ВЗГЛЯД, частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Европейского союза.

    Между тем сам Петер Мадьяр ранее отказался подчиняться антироссийским требованиям европейских властей.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    17 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит в ООН и Международный Красный Крест материалы о ситуации в Дружковке, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в международные организации. Поводом послужил инцидент в Дружковке Донецкой народной республики. Там украинская полиция не позволила пожилой женщине покинуть населенный пункт, следует из сообщения в Max Лантратовой.

    По ее словам, в Сети появилось видео, на котором эвакуационная группа совместно с западными журналистами принудительно вывозит людей. Одна из местных жительниц открыто отказалась ехать на Украину. В ответ полицейский предложил ей обратиться к волонтерам для внесения в обменные списки.

    «Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», – заявила Лантратова.

    Омбудсмен добавила, что мировое сообщество должно обратить внимание на бесчеловечные методы работы киевских властей. Подобные действия являются грубым нарушением базовых прав человека.

    Ранее Яна Лантратова рассказала о подготовке новых обменов военнопленными.

    В начале месяца Москва и Киев согласовали списки для возвращения гражданских лиц. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил о принудительной эвакуации мирных жителей активистами украинской организации «Белые ангелы».

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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    16 июля 2026, 16:52 • Новости дня
    Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти балканской страны планируют ужесточить правила въезда для российских и белорусских граждан ради подготовки к вступлению в Европейский союз.

    Правительство Черногории намерено ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии начиная с 1 октября текущего года, передает ТАСС. Такое решение обусловлено стремлением государства присоединиться к Европейскому союзу в 2028 году.

    Политика страны требует синхронизации с визовыми стандартами европейского объединения.

    После введения ограничений для россиян и белорусов аналогичные меры планируется применить к гражданам Турции, Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

    В настоящее время российские туристы пользуются правом безвизового пребывания на территории Черногории. Срок такого нахождения ограничен 30 днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Черногории допустили перенос сроков введения визового режима для россиян.

    Ранее премьер-министр страны Милойко Спайич согласовал новые ограничения для туристов из России ради соответствия нормам Евросоюза.

    Президент республики Яков Милатович объяснил эту меру необходимостью скорейшего перехода к европейским стандартам.

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    16 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Подросток впал в кому после удара тросом в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Несовершеннолетний петербуржец получил серьезные повреждения головы из-за обрыва буксировочного троса во время работы на воде и сейчас находится в критическом состоянии.

    17-летний юноша находится в коме после несчастного случая на воде в районе Шкиперского канала в Петербурге, передает РИА «Новости». Сестра пострадавшего сообщила, что врачи борются за его жизнь.

    По данным Северо-Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел 7 июля. Водитель судна, буксировавшего понтон к яхт-клубу, привлек подростка к работе. Во время движения оборвался буксировочный трос, удар которого нанес юноше тяжелые травмы.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Сестра пострадавшего через социальные сети ищет очевидцев происшествия.

    «Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, врачи уже несколько дней борются за его жизнь», – написала родственница юноши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане следователи возбудили уголовное дело после столкновения гидроцикла с понтонным пирсом. В Приморском крае при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная пострадали трое подростков.

    В петербургском Царском Селе во время разворота на пруду перевернулся частный понтон с пассажирами.

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    16 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении украинских локомотивов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два железнодорожных состава, перевозивших снабжение для украинской армии в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистической инфраструктуре противника, передает ТАСС. Целью атаки стали два локомотива, которые использовались для непрерывного снабжения украинских подразделений военными грузами.

    В оборонном ведомстве подтвердили факт успешного применения беспилотников. «Видеокадры поражения двух железнодорожных локомотивов, задействованных для доставки военных грузов ВСУ, с применением БПЛА «Герань» в районе н. п. Божедаровка Днепропетровской области», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Ранее российские войска уже наносили удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Ударные аппараты «Герань» также атаковали железнодорожную технику украинской армии в Запорожской области, а до этого были уничтожены четыре локомотива противника в Днепропетровском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля российские беспилотники поразили железнодорожные составы с военной техникой в Днепропетровской и Харьковской областях. Двумя днями ранее Вооруженные силы России уничтожили четыре локомотива противника в Днепропетровской области.

    В конце июня ударные дроны атаковали пять украинских локомотивов в Запорожской и Харьковской областях.

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    16 июля 2026, 20:14 • Новости дня
    Эксперты: Удаление VK и Mах из Google Play показало важность цифрового суверенитета России

    Горелкин: Удаление приложений VK из Google Play не отразится на пользователях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недоступность приложений VK и мессенджера Mах в магазине Google Play не должна привести к серьезным изменениям для пользователей, считают представители российской IT-отрасли и эксперты. По их мнению, ситуация показала необходимость дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Председатель правления РОЦИТ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что пользователи уже сталкивались с подобными ситуациями на примере банковских приложений, которые ранее перешли на альтернативные способы распространения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, исчезновение российских сервисов из зарубежных магазинов приложений не должно стать критичной проблемой. «Подобный опыт уже есть с банковскими сервисами, которые ранее перешли на альтернативные способы распространения. Думаю, что приложения VK могут работать по аналогичной модели», – отметил он.

    Горелкин подчеркнул, что развитие собственных цифровых платформ позволяет снизить зависимость от решений зарубежных компаний.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов назвал удаление приложений VK из Google Play ожидаемым сценарием. По его словам, российские пользователи уже имеют возможность получать необходимые сервисы через отечественные площадки. «Благодаря его появлению и активному развитию пользователи Android могут скачивать и обновлять все необходимые сервисы», – заявил Сабитов.

    Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин также отметил, что ситуация с Google Play продемонстрировала риски зависимости от зарубежных цифровых платформ. По его словам, собственные магазины приложений позволяют сохранить доступ к востребованным сервисам и создают стабильные условия для российских разработчиков.

    Журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич заявил, что давление на отечественные цифровые решения продолжает усиливаться, однако именно для таких ситуаций создавалась российская инфраструктура. Он отметил, что альтернативные магазины приложений и российские сервисы позволяют пользователям сохранять доступ к необходимым инструментам и не зависеть от решений зарубежных компаний.

    Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин также указал на важность технологической самостоятельности. «Вся эта история с магазинами приложений еще раз напоминает нам о том, насколько важна технологическая самостоятельность», – заявил эксперт. По его словам, зависимость от внешних платформ создает риски, поскольку решения о доступности сервисов могут приниматься за пределами страны.

    «Однако наличие собственных магазинов приложений и других российских цифровых платформ обеспечивает нам устойчивость и позволяет избежать ситуации, когда люди остаются без привычных приложений и сервисов», – подчеркнул Шурыгин.

    Напомним, приложения VK и мессенджер Mах пропали из поиска в Google Play. Представители компании VK подтвердили штатную работу сервисов. Программы остаются доступными в альтернативных магазинах для Android.

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    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    16 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Белгородской области погибла женщина

    При обстреле ВСУ в Белгородской области погибла женщина и был ранен ее муж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области погибла местная жительница, а ее супруг получил тяжелые ранения.

    Один человек погиб и один ранен в результате ударов украинских войск по региону, сообщил оперштаб Белгородской области. Под обстрел попал поселок Красная Яруга, где снаряд разорвался на территории частного дома. В итоге женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

    Супруг погибшей получил ранение голени, его доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое и оказывают ему необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела также повреждены три частных дома, газовая магистраль и линия электропередачи.

    Атаки беспилотников зафиксированы и в других населенных пунктах региона. В поселке Быценков выбиты окна и повреждены крыши двух домов. В селе Червона Дибровка дрон-камикадзе взорвался на коммерческом объекте, повредив здание. В Шебекино детонация беспилотника привела к повреждению оборудования, а второй дрон уничтожил автомобиль.

    Кроме того, от ударов дронов пострадали транспортные средства в селах Березовка и Политотдельский. В селе Грузское беспилотник атаковал административное здание, повредив стену. В Отрадном и Николаевке зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля в Белгородской области мирный житель погиб из-за подрыва легкового автомобиля на взрывном устройстве.

    10 июля в Шебекинском округе украинский беспилотник атаковал движущееся транспортное средство. А в конце июня в Краснояружском округе водитель автобуса скончался после удара вражеского дрона.

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