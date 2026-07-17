  • Новость часаИзбран новый лидер Лейбористской партии Британии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    Новак исключил отказ от двигателей внутреннего сгорания в мире
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Россия и Азербайджан урегулировали вопросы по катастрофе самолета AZAL
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня

    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти

    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

    17 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС впервые ввел новый вид санкций против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

    В официальном заявлении указывается, что рестрикции применены за «удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы «АБС Электро», передает ТАСС.

    Брюссель обвиняет компанию в производстве электронных компонентов для ударных беспилотников.

    Ранее подобные формулировки при введении ограничений не использовались. При этом суть мер осталась прежней: фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат блокировке.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала воздушной тревоги укрылась в киевском бомбоубежище

    Во время визита в украинскую столицу европейский политик пообещала Киеву безопасные заводы для производства беспилотников.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила новые санкции против поддерживающих российский ВПК компаний.

    Комментарии (4)
    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

    Комментарии (5)
    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    Комментарии (4)
    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

    Комментарии (6)
    16 июля 2026, 16:52 • Новости дня
    Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти балканской страны планируют ужесточить правила въезда для российских и белорусских граждан ради подготовки к вступлению в Европейский союз.

    Правительство Черногории намерено ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии начиная с 1 октября текущего года, передает ТАСС. Такое решение обусловлено стремлением государства присоединиться к Европейскому союзу в 2028 году.

    Политика страны требует синхронизации с визовыми стандартами европейского объединения.

    После введения ограничений для россиян и белорусов аналогичные меры планируется применить к гражданам Турции, Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

    В настоящее время российские туристы пользуются правом безвизового пребывания на территории Черногории. Срок такого нахождения ограничен 30 днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Черногории допустили перенос сроков введения визового режима для россиян.

    Ранее премьер-министр страны Милойко Спайич согласовал новые ограничения для туристов из России ради соответствия нормам Евросоюза.

    Президент республики Яков Милатович объяснил эту меру необходимостью скорейшего перехода к европейским стандартам.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Глава AmCham раскрыл долю оставшихся в России американских компаний

    Глава AmCham Эйджи: После начала СВО только 17% компаний США покинули Россию

    Tекст: Вера Басилая

    После начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США, тогда как остальные продолжили производить товары повседневного спроса, сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.

    Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.

    Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.

    Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».

    Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Время прохождения погранпункта в Нарве увеличилось до 30 часов

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за изменения графика работы контрольно-пропускного пункта в эстонской Нарве время ожидания перехода в сторону российской территории увеличилось до 30 часов.

    Эстонские власти с середины июня на четыре часа сократили время работы погранпункта «Нарва-1», передает РИА «Новости». Теперь пропуск осуществляется лишь до 19:00. Пограничники объяснили такое решение необходимостью перераспределения нагрузки на сотрудников ведомства.

    В результате путешественники вынуждены сутками стоять в очереди без возможности уйти на ночлег. «Пятнадцатое июля, время 6:40, граница еще не открылась, а очередь уже человек в 500, и люди будут прибывать. Очевидно, что как и вчера, пройдут далеко не все, и много людей останутся на ночевку… абсурд, но это реальность», – написал один из возмущенных граждан в социальных сетях.

    Очевидцы также жалуются на крайне медленный и тщательный досмотр на эстонской таможне. Пограничники проверяют даже детские вещи и требуют рецепты на провозимые лекарства. При этом в толпе появились спекулянты, предлагающие за деньги купить место поближе к контрольно-пропускному пункту.

    Пунктом пропуска активно пользуются жители различных стран Евросоюза. Эстонские власти не планируют увеличивать пропускную способность, ссылаясь на соблюдение санкционных ограничений. Примечательно, что на обратном пути со стороны России подобных задержек не возникает, пограничный контроль проходит быстро.

    Власти Эстонии утвердили сокращение времени работы пограничного пункта «Нарва-1» до 12 часов.

    Из-за нового графика туристы спали под открытым небом.

    В ожидании перехода границы люди ставили палатки прямо на улице.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 22:20 • Новости дня
    Захарова указала на сбой палочной дисциплины в поддержке Киева в Европе

    Захарова: Палочная дисциплина в поддержке Киева начинает давать сбой в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    В Европе увеличивается число государств, открыто признающих неспособность и дальше бесконечно поддерживать курс Брюсселя на помощь Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД, отметила, что ЕС через «саммиты» заставляет другие страны «демонстрировать лояльность милитаристским устремлениями евроатлантических кругов». В частности, речь идет о так называемом саммите Украина – Юго-Восточная Европа.

    «Но «палочная» дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украине», – заявила она.

    По ее словам, все яснее видна и несостоятельность различных антироссийских «форматов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза отмечали усиливающиеся ограничения по ресурсам для поддержки Украины на фоне сокращения финансирования со стороны США.

    В июле Болгария заявила, что полностью исчерпала запасы вооружения для военной поддержки Украины.

    Нидерланды также заявили в июле об исчерпании возможностей военной помощи Киеву.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    В Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы

    В Польше создали новое военное подразделение для охраны восточной границы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши сформировали специальную структуру Вооруженных сил для защиты восточных рубежей страны и управления инфраструктурой масштабного оборонительного проекта.

    Министерство национальной обороны Польши сформировало новое военное подразделение, предназначенное для усиления охраны государственной границы на востоке страны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба министерства.

    По информации министра, в состав созданной структуры войдут четыре бригады. Главной задачей военных станет управление инфраструктурой программы «Восточный щит». Этот правительственный проект предполагает возведение на границе с Белоруссией и Калининградской областью масштабных укреплений, включая траншеи, бетонные заграждения, а также размещение минных полей и использование дронов.

    «Задачей подразделения будет охрана и защита границы, сотрудничество с пограничной охраной, управление инфраструктурой, укреплениями и складами», – заявил Косиняк-Камыш. Он добавил, что военные также будут взаимодействовать с местными властями и гражданским населением для обеспечения безопасности района и оказания помощи в экстренных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские власти приступили к строительству дополнительного забора на восточной границе.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на восток от Вислы. До этого Варшава развернула разведывательный батальон вблизи рубежей России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии назвал условие вступления республики в Евросоюз

    Гросу назвал антироссийские санкции условием вступления Молдавии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обязательным требованием для членства Кишинева в европейском сообществе является поддержка рестрикций в отношении Москвы, заявил председатель местного парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

    Гросу во время выступления на телеканале Moldova 1 подчеркнул, что страна должна разделять общую политику объединения. «Одним из наших обязательств на пути европейской интеграции является присоединение к санкциям. Если вы хотите стать членом Европейского союза и быть частью этого сообщества, вы должны присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – констатировал он, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая партия Молдавии исключила вступление в Евросоюз из своей стратегии развития до 2029 года.

    Бывший премьер-министр республики Ион Кику заявил о невозможности присоединения страны к европейскому сообществу до 2030 года.

    В 2024 году Кишинев не поддержал экономические санкции Евросоюза против России.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Стоимость европейского газа выросла на утренних торгах

    Биржевые котировки газа в Европе превысили отметку 650 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утренние торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали уверенное подорожание фьючерсов до 657 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость августовских фьючерсов по европейскому индексу TTF на открытии сессии составила 654,3 доллара, прибавив 0,8%. К половине десятого утра показатель вырос на 1,2% и достиг 657 долларов за тысячу кубометров, передают СМИ.

    Резкое удорожание энергоносителей началось 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальная цена за время конфликта зафиксирована 19 марта на отметке 853,7 доллара. Это произошло на фоне сокращения производства сжиженного газа Катаром.

    В результате мартовские котировки подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика менялась: апрельское падение на 14% сменилось майским ростом на 5% и июньским снижением на 6%.

    Исторический максимум стоимости топлива в Европе был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали рекордных 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю работы газовых распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на газ увеличилась до 646 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевые котировки опускались до отметки в 568 долларов.

    В начале прошлого месяца цены на европейском рынке превысили 600 долларов из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    Захарова заявила о намеренном срыве Европой контактов с Россией

    Захарова: Европа сама срывает контакты с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Европа намеренно блокируют любые пути к дипломатическому урегулированию, несмотря на публичные заявления о готовности к мирному диалогу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на расхождение слов и реальных действий западных столиц. По ее словам, европейские политики на практике делают все возможное для предотвращения взаимодействия с Москвой.

    «Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось», – сказала Захарова в эфире Первого канала.

    Дипломат раскритиковала политику двойных стандартов, указав на предоставление гарантий безопасности Киеву при полном игнорировании интересов Москвы. Месяцем ранее заместитель главы ведомства Михаил Галузин провел встречу с послами Британии, Германии и Франции, разъяснив им деструктивность подобного курса на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал отсутствие иллюзий относительно истинных намерений Европейского союза. Он отмечал, что Владимир Зеленский продолжает выдвигать нереалистичные и хамские требования как российской стороне, так и своим западным кураторам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила возобновление диалога с Европой только после отказа от русофобского курса.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал европейские призывы к миру прикрытием для разработки вооружений.

    Ранее российские дипломаты представили послам Британии, Германии и Франции объективные оценки деструктивной политики их стран.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле советским солдатам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, где захоронены 795 солдат и офицеров, сообщили в посольстве России в Таллине.

    По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    В посольстве России в Таллине назвали произошедшее актом государственного вандализма.

    Отмечается, что дальнейшая судьба монумента, который числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна.

    В посольстве подчеркнули, что демонтаж был проведен без огласки, что свидетельствует о постыдном характере действий эстонских властей. Российские дипломаты потребовали предоставить данные об эксгумации останков и месте их перезахоронения.

    По мнению представителей дипмиссии, такие действия демонстрируют намерение руководства Эстонии переписать историю и предать забвению жертвы освободителей страны. Дипломаты напомнили об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, назвав неуместными заявления эстонского МИД о сохранении исторической памяти.

    Осенью прошлого года посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа памятников в уезде Пылвамаа.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила снос надгробий с могил советских военных в Таллине.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения в городе Кохтла-Ярве.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Нефтяной танкер атаковали возле терминала КТК в Черном море

    Танкер Nordic Zenith загорелся после двойной атаки в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    В Черном море ночью дважды атаковали нефтяной танкер Nordic Zenith, следовавший к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума, экипаж самостоятельно справился с возникшим пожаром.

    Нефтяной танкер Nordic Zenith, шедший для загрузки нефти на терминал у Черноморского побережья России, загорелся после двух атак за ночь, передает РИА «Новости».

    Возгорание удалось ликвидировать силами самого экипажа. Согласно данным портала MarineTraffic, судно идет под флагом Либерии.

    «Подтверждаем, что танкер должен был прибыть на терминал КТК для загрузки. Но после двойной атаки на танкере возник пожар, и экипаж подал сигнал бедствия. 13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, девять членов экипажа остались на танкере по собственному желанию», – сообщил представитель Каспийского трубопроводного консорциума.

    В компании уточнили, что в результате происшествия судно стало непригодным для погрузки нефти на терминале. Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона на мировые рынки. На нее приходится более 80% экспорта Казахстана.

    В январе украинские беспилотники атаковали два нефтяных танкера у терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    В мае неизвестные дроны повредили три коммерческих судна в акватории Черного моря у побережья Турции.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам террористической деятельностью Киева.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 673 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба продемонстрировали уверенный рост, прибавив почти 4% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Котировки голубого топлива на лондонской площадке ICE в пятницу днем ускорили темпы роста, передает РИА «Новости».

    Показатель достиг отметки в 673 доллара за тысячу кубометров. Торги открылись на уровне 654 долларов, после чего восходящая динамика усилилась.

    Удорожание энергоресурсов началось в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за период конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов. Причиной стало резкое сокращение производства сжиженного природного газа Катаром.

    Весной и в начале лета стоимость ресурса демонстрировала высокую волатильность. Исторический максимум цены на газ в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля биржевые цены на газ в Европе опустились до 503 долларов за тысячу кубометров.

    Накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской бирже превысила отметку в 640 долларов.

    Утром в пятницу котировки достигли уровня 657 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Казахстан сообщил об остановке поставок нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В июле и августе экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок по трубопроводной системе остановлен из-за возникших сложностей при транзите.

    Власти республики не планируют прокачку нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба» в ближайшие два месяца. В пресс-службе Минэнерго Казахстана отметили, что ограничения носят инфраструктурный характер и возникли на транзитной стороне, пишет ТАСС.

    «В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод «Дружба» в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита», - заявили в ведомстве. Казахстанские власти считают ситуацию временной и продолжают работу над диверсификацией маршрутов на европейские рынки.

    С 1 мая республика направляла сырье в Германию в обход «Дружбы». Экспортные потоки были переориентированы через российский порт Усть-Луга и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго пообещали дополнительно проинформировать общественность о возобновлении поставок после нормализации технических условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление казахстанской нефти на другие маршруты с 1 мая.

    Позже министерство энергетики Казахстана изменило схему экспорта 260 тыс. тонн сырья через российские порты. Александр Новак объяснил этот шаг повреждениями инфраструктуры нефтепровода.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти Украины решили перезахоронить главу ОУН Коновальца под Киевом
    Сейм Польши единогласно принял резолюцию о жертвах Волынской резни
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    Сырский отозвал из отпусков поддержавших экс-министра обороны Украины военных
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией
    Неизвестные заставили школьницу поджечь автозаправку в Балашихе
    Московский школьник с 99 баллами ЕГЭ по математике пересдал экзамен