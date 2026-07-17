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    17 июля 2026, 14:35 • Новости дня

    Конгрессмены США предложили закрепить контроль человека над оружием с ИИ

    Axios: Конгресс США решил ограничить роль ИИ в решениях о применении оружия

    Tекст: Мария Иванова

    В Вашингтоне разработали проект, требующий от американских военных лично утверждать цели для атак, чтобы исключить передачу права на использование летального вооружения алгоритмам.

    Инициативу разработали представители обеих партий, передает РИА «Новости».

    «Законодатели из обеих партий разработали законопроект, предполагающий, что окончательное решение о применении летального оружия в военных действиях США будет принимать человек, а не ИИ или машины», – цитирует агентство портал Axios. Проект получил название акта о человеческом контроле над автономным оружием.

    Согласно тексту, Министерство обороны обязано гарантировать контроль людей над смертоносными системами. Первые пять лет командиры должны подтверждать предложенные нейросетями цели с помощью независимых данных. При этом новые требования не затронут комплексы противоракетной обороны.

    Ранее газета Wall Street Journal отмечала использование алгоритма Claude от компании Anthropic в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Разработчик категорически запрещает применять продукт для насилия или создания вооружений.

    Пентагон также планирует на постоянной основе внедрить систему искусственного интеллекта Maven. Этот проект разработан компанией Palantir специально для американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Пентагон пересмотрел доктрину выбора военных целей для искусственного интеллекта.

    Американское военное ведомство активно использует нейросети для определения координат объектов противника.

    Руководство оборонного блока США рассматривало возможность применения алгоритмов при перехвате баллистических ракет.

    16 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины
    @ REUTERS/Atef Hassan

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственники колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, потребовали от киевских властей компенсаций за погибших и пропавших без вести наемников.

    Родственники погибших и пропавших без вести колумбийских наемников устраивают акции протеста на родине, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Sohu. Они настаивают на выплате Киевом страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращении тел погибших.

    В июле семьи боевиков вышли на массовый протест в Боготе, где демонстративно сожгли импровизированный украинский флаг. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников «бессмысленно воюют и умирают на Украине». Лидер латиноамериканского государства также подчеркнул, что страна должна перестать быть экспортером смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская правозащитная организация ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ. А родственники боевиков регулярно просят помощи у российского посольства с репатриацией тел.

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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Депутат Рады Безуглая потребовала немедленной отставки главкома ВСУ Сырского

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский парламентарий Марьяна Безуглая во время заседания подняла табличку с требованием снять военачальника с должности вместо покинувшего пост министра обороны Михаила Федорова.

    Депутат выразила протест против кадровых решений киевского руководства, передает РИА «Новости». На заседании парламента она продемонстрировала планшет с призывом отправить Александра Сырского в отставку.

    Бывший глава Минобороны Михаил Федоров пробыл на своем посту всего шесть месяцев. По информации депутата Ярослава Железняка, Владимир Зеленский возложил на экс-министра ответственность за провал реформы военкоматов.

    Ранее украинские издания сообщали о системном конфликте уволенного руководителя оборонного ведомства с главнокомандующим и армией.

    На недавней встрече с фракцией глава киевского режима признавал необходимость отставки обоих руководителей, однако отметил невозможность такого шага в данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.

    Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в знак протеста оставил свой пост. В Киеве, Одессе и Житомире вспыхнули массовые акции протеста в поддержку бывшего главы ведомства.

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    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

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    16 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении украинских локомотивов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два железнодорожных состава, перевозивших снабжение для украинской армии в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистической инфраструктуре противника, передает ТАСС. Целью атаки стали два локомотива, которые использовались для непрерывного снабжения украинских подразделений военными грузами.

    В оборонном ведомстве подтвердили факт успешного применения беспилотников. «Видеокадры поражения двух железнодорожных локомотивов, задействованных для доставки военных грузов ВСУ, с применением БПЛА «Герань» в районе н. п. Божедаровка Днепропетровской области», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Ранее российские войска уже наносили удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Ударные аппараты «Герань» также атаковали железнодорожную технику украинской армии в Запорожской области, а до этого были уничтожены четыре локомотива противника в Днепропетровском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля российские беспилотники поразили железнодорожные составы с военной техникой в Днепропетровской и Харьковской областях. Двумя днями ранее Вооруженные силы России уничтожили четыре локомотива противника в Днепропетровской области.

    В конце июня ударные дроны атаковали пять украинских локомотивов в Запорожской и Харьковской областях.

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    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня
    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

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    16 июля 2026, 19:06 • Новости дня
    Иран призвал страны Ближнего Востока закрыть США доступ к военной инфраструктуре

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран обратился к государствам региона, на территории которых размещены американские военные объекты, с призывом не допускать использования их инфраструктуры для атак по Исламской Республике. Соответствующее заявление распространило иранское внешнеполитическое ведомство.

    «Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран, чтобы предотвратить продолжение и расширение войны в регионе», – говорится в заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

    Иранские дипломаты подчеркнули, что Тегеран не рассматривает соседние государства как противников и не намерен вступать с ними в конфронтацию. В ведомстве отметили, что Иран не испытывает «вражды или неприязни ни к одному из своих соседей и государств региона».

    В Тегеране также заявили, что стабильность на Ближнем Востоке возможна только при взаимодействии между странами региона без участия внешних сил. По мнению иранской стороны, ключевым условием для этого является отсутствие иностранного военного присутствия.

    «Единственный путь к миру в регионе – это взаимопонимание и сотрудничество между странами региона без иностранного военного присутствия и без вмешательства США», – подчеркнули в МИД Ирана.

    Обращение Тегерана последовало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг американского военного присутствия на Ближнем Востоке. В ряде стран региона размещены базы США, которые Вашингтон использует для проведения операций и обеспечения своих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пообещали рассматривать территории содействующих противнику стран в качестве законных мишеней.

    Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи предупредил соседей о серьезных последствиях за предоставление военных баз.

    Месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство возложило на государства Персидского залива ответственность за предотвращение американских нападений.

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    16 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Asia Times объяснила мотивы военной инициативы Макрона по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соглашение о поставках вооружений на Украину рискует сорваться из-за вероятного отказа европейских стран оплачивать амбициозные проекты французского лидера, отмечают мировые СМИ.

    Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Киева является исключительно политическим жестом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Asia Times. Европейский союз вряд ли согласится оплачивать производство вооружений для отправки на Украину.

    «Разумеется, он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа – это и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом», – отмечает автор материала. При этом американский план также имеет изъяны из-за нежелания НАТО финансировать лицензии корпорации Lockheed на перехватчики для комплексов Patriot.

    Журналисты подчеркивают, что отсутствие реального финансирования способно полностью разрушить договоренности. В скором времени европейские государства могут открыто отказаться спонсировать оборонно-промышленный комплекс Франции за счет собственных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали меморандум о поставке ста истребителей Rafale. Французские военные эксперты усомнились в возможности оплаты такого колоссального количества вооружений.

    Позже представители «коалиции желающих» обсудили варианты финансовой поддержки Киева.

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    16 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    В Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы

    В Польше создали новое военное подразделение для охраны восточной границы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши сформировали специальную структуру Вооруженных сил для защиты восточных рубежей страны и управления инфраструктурой масштабного оборонительного проекта.

    Министерство национальной обороны Польши сформировало новое военное подразделение, предназначенное для усиления охраны государственной границы на востоке страны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба министерства.

    По информации министра, в состав созданной структуры войдут четыре бригады. Главной задачей военных станет управление инфраструктурой программы «Восточный щит». Этот правительственный проект предполагает возведение на границе с Белоруссией и Калининградской областью масштабных укреплений, включая траншеи, бетонные заграждения, а также размещение минных полей и использование дронов.

    «Задачей подразделения будет охрана и защита границы, сотрудничество с пограничной охраной, управление инфраструктурой, укреплениями и складами», – заявил Косиняк-Камыш. Он добавил, что военные также будут взаимодействовать с местными властями и гражданским населением для обеспечения безопасности района и оказания помощи в экстренных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские власти приступили к строительству дополнительного забора на восточной границе.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на восток от Вислы. До этого Варшава развернула разведывательный батальон вблизи рубежей России и Белоруссии.

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    16 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах Франции возобновить производство патронов НАТО

    Париж планирует запустить выпуск малокалиберных боеприпасов стандарта Североатлантического альянса спустя 30 лет простоя из-за растущих потребностей армии.

    Военное ведомство европейской страны решило вернуть на свою территорию создание снарядов малого калибра, передает РИА «Новости». «Производство во Франции, запланированное на 2029 год, будет касаться боеприпасов 5,55x45 мм и 7,62x51 мм, промышленная производственная мощность составит 75 млн единиц в год», – говорится в заявлении министерства.

    Выпуск подобной продукции остановили в 1999 году, напоминает телеканал BFMTV. Долгие годы это считалось экономически невыгодным из-за высокой конкуренции на мировом рынке. Однако пандемия и конфликт на Украине заставили власти пересмотреть подход и восстановить суверенные мощности.

    Новый завод по изготовлению патронов построят на юго-востоке страны в коммуне Клерье. Реализацией масштабного проекта займется объединение трех промышленных компаний. Это позволит удовлетворить нужды вооруженных сил в обучении и подготовке к конфликтам высокой интенсивности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция передала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30.

    Французская компания Eurenco подписала соглашение о строительстве новых заводов боеприпасов в Канаде. Предприятия стран Евросоюза нарастили ежегодный выпуск боеприпасов до двух миллионов единиц.

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    17 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин потребовал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны мира должны противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области искусственного интеллекта, чтобы он оставался под контролем человека, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Председатель КНР выступил на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает РИА «Новости». «Для обеспечения того, что искусственный интеллект будет оставаться под контролем человека, мы должны совместно противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области ИИ и практике, ставящей собственную безопасность одной страны выше безопасности других», – заявил китайский лидер.

    Политик подчеркнул необходимость развития технологий исключительно в интересах граждан. По словам руководителя страны, инновации обязаны стать важнейшей движущей силой для всеобщего процветания и обеспечения безопасности.

    Глава государства предложил совместно работать над формированием равноправной архитектуры управления отраслью. Масштабный форум, посвященный партнерству во имя светлого будущего, продлится до 20 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля генсек ООН Антониу Гутерреш назвал повсеместное внедрение искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом.

    До этого председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках новых технологий.

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    17 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Швейцария сообщила о присоединении к программе закупки боеприпасов НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Берн стал участником специализированной программы Североатлантического альянса, позволяющей совместно закупать и безопасно утилизировать более 2 тыс. видов боеприпасов.

    Европейская республика намерена развивать взаимодействие в военной сфере через агентство Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Швейцария принимает участие в Партнерстве по обеспечению боеприпасами (ASP) агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Это поспособствует совместной закупке боеприпасов, а также их мониторингу и экологически безопасной утилизации», – подчеркивается в правительственном коммюнике.

    Государство взаимодействует с натовским агентством с 1996 года, участвуя в программах приобретения ракет Stinger и комплексов Patriot. Совместные закупки позволяют экономить средства и сокращать сроки поставок вооружений.

    Власти страны уточнили, что участие в программе не нарушает швейцарский нейтралитет. В случае вовлечения одного из государств-партнеров в международный конфликт Берн оставил за собой право выйти из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специальная комиссия предложила пересмотреть политику швейцарского нейтралитета ради расширения взаимодействия с НАТО.

    В начале прошлого года Совет ЕС утвердил решение о приглашении государства в проект «военного Шенгена».

    Позже швейцарский парламент одобрил смягчение запрета на экспорт вооружений в зоны военных конфликтов.

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    17 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Армия получила уничтожающие танки Leopard ракетные комплексы «Корнет»

    Ростех поставил войскам уничтожающие Leopard и Challenger комплексы «Корнет»

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы пополнились очередной партией противотанковых систем «Корнет», успешно зарекомендовавших себя в боях против тяжелой западной бронетехники и вражеских беспилотников.

    Очередную поставку ракет и выносных пультов управления для противотанковых систем осуществил холдинг «Высокоточные комплексы», сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

    Оружие массово применяется на передовой, успешно уничтожая танки Leopard и Challenger, а также боевые машины пехоты Bradley. Специальный дистанционный пульт позволяет операторам оставаться в безопасности во время стрельбы.

    «Данный комплекс не случайно остается одним из наиболее востребованных в войсках. Он сочетает в себе высокую точность, надежность и огневую мощь», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев.

    Представитель корпорации добавил, что встреча с этим оружием не оставляет шансов современной технике с динамической защитой. Счет пораженных машин давно превысил тысячи единиц. Кроме того, универсальность системы позволяет разрушать фортификации, командные пункты и эффективно сбивать беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростеха назвали российский ПТРК «Корнет» одним из самых мощных в мире.

    В феврале российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении.

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    17 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Орешкин: Россия обладает самыми современными технологиями ИИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва намерена активно продвигать отечественные цифровые сервисы на международном рынке, предоставляя зарубежным партнерам открытый доступ к инновационным разработкам, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Орешкин на полях профильной конференции в Шанхае подчеркнул лидерство страны в передовых отраслях. Он заявил, что Москва рассматривает себя как равноправного партнера и учредителя Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, а также как страну, готовую предлагать свои разработки и опыт третьим странам, передает РИА «Новости».

    «Россия видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны, как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран», – отметил спикер.

    Штаб-квартира новой международной организации откроется в Шанхае, ее задачами станут расширение сотрудничества в сфере ИИ, повышение доступности технологий и продвижение безопасных, этичных решений. Россия, Китай и еще 27 государств подписали соответствующее соглашение 16 июля 2026 года.

    Орешкин отметил, что российские цифровые платформы с сервисами ИИ уже внедряются в десятках стран мира. По его словам, развитие отечественных решений за рубежом расширит конкуренцию и приведет к повышению качества жизни в России.

    Также Орешкин подчеркнул, что на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был достигнут значимый контакт между российскими и китайскими компаниями. Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в области ИИ выйдет на новый уровень и принесет взаимную пользу.

    Он добавил, что в отличие от западных стран, которые не делятся своими технологиями и используют их в корыстных целях, Россия и Китай делают свои модели ИИ, такие как GigaChat, доступными всему миру.

    Орешкин заявил: «Американские компании, наоборот, все свои модели держат в тайне, в надежде через этот механизм, де-факто такую технологическую колонизацию, технологическую эксплуатацию других стран сделать. Это тут разница подходов России и Китая, с одной стороны, а западных стран – с другой стороны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

    Штаб-квартира нового международного учреждения разместится в Шанхае.

    В мае президент Владимир Путин оценил шансы нашей страны на успешную разработку полностью независимых нейросетей.

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    17 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Рособрнадзор призвал давать школьникам невыполнимые для нейросетей задания

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах необходимо внедрять практические домашние задания, с которыми не сможет справиться искусственный интеллект, например, сбор гербария, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Музаев призвал учителей давать школьникам такие домашние задания, которые не сможет выполнить искусственный интеллект. По его мнению, запрещать нейросети бессмысленно, так как они уже активно используются как детьми, так и взрослыми, передает РИА «Новости».

    «Запретить из-за того, что искусственный интеллект помогает им решать домашние задания, – это не выход. Выход в том, что надо научить учителей давать такие домашние задания, которые не под силу искусственному интеллекту», – подчеркнул руководитель ведомства на пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ.

    Он добавил, что нейросеть не способна, например, сходить в парк и собрать настоящие растения для гербария.

    Музаев назвал искусственный интеллект самым серьезным вызовом для всех уровней образовательной системы. Главная задача сейчас – научиться правильно и с пользой применять эти технологии в учебном процессе.

    Кроме того, на ЕГЭ в 2026 году нейросеть выявила более трех тысяч нарушений, связанных с использованием шпаргалок, средств связи и выносом контрольных материалов. Из них модераторы подтвердили 2037 случаев. Первый нарушитель, вычисленный машинным зрением, был удален с экзамена еще в досрочный период.

    Ранее Музаев заявил, что во время сдачи единого государственного экзамена в этом году 917 учащихся лишились возможности завершить тестирование из-за использования шпаргалок и средств связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Рособрнадзора предложил изменить формат школьных домашних заданий из-за развития нейросетей.

    Ранее пресс-служба ведомства опровергла информацию о планах полной отмены самостоятельной работы учеников.

    В прошлом году министр просвещения России Сергей Кравцов возложил на родителей ответственность за использование школьниками искусственного интеллекта.

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