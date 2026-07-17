Конгрессмены США предложили закрепить контроль человека над оружием с ИИ

Axios: Конгресс США решил ограничить роль ИИ в решениях о применении оружия

Tекст: Мария Иванова

Инициативу разработали представители обеих партий, передает РИА «Новости».

«Законодатели из обеих партий разработали законопроект, предполагающий, что окончательное решение о применении летального оружия в военных действиях США будет принимать человек, а не ИИ или машины», – цитирует агентство портал Axios. Проект получил название акта о человеческом контроле над автономным оружием.

Согласно тексту, Министерство обороны обязано гарантировать контроль людей над смертоносными системами. Первые пять лет командиры должны подтверждать предложенные нейросетями цели с помощью независимых данных. При этом новые требования не затронут комплексы противоракетной обороны.

Ранее газета Wall Street Journal отмечала использование алгоритма Claude от компании Anthropic в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Разработчик категорически запрещает применять продукт для насилия или создания вооружений.

Пентагон также планирует на постоянной основе внедрить систему искусственного интеллекта Maven. Этот проект разработан компанией Palantir специально для американских вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Пентагон пересмотрел доктрину выбора военных целей для искусственного интеллекта.

Американское военное ведомство активно использует нейросети для определения координат объектов противника.

Руководство оборонного блока США рассматривало возможность применения алгоритмов при перехвате баллистических ракет.