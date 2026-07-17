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    17 июля 2026, 14:19 • Новости дня

    Тегеран ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

    Аракчи: Израиль ведет кампанию по одурачиванию администрации США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи прокомментировал заявления Дональда Трампа о попытках Тегерана повлиять на американскую избирательную систему.

    Дипломат подчеркнул, что настоящей проблемой для Вашингтона является целенаправленная политика Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    «Американцев предупреждают об иностранном влиянии. А как насчет масштабной израильской кампании по одурачиванию администрации США, чтобы втянуть ее в невыигрышную войну?» – написал глава ведомства в соцсетях.

    Ранее Трамп обвинил Иран во вмешательстве в американские выборы.

    Американская разведка заявила о кибероперациях Тегерана против избирательных штабов.

    В начале июля президент США объявил о прекращении перемирия с Исламской республикой.

    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    16 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    В центре Дубая прогремели взрывы

    Reuters: Очевидцы сообщили о звуках взрывов в центральной части Дубая

    В центре Дубая прогремели взрывы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В центральном районе Дубая были зафиксированы звуки взрывов, о чем сообщили свидетели происшествия, сообщает Reuters.

    Очевидцы информируют о звуках взрывов в центральной части города, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Взрывы слышны в центре Дубая», – сказано в опубликованном сообщении. На данный момент агентство не предоставляет дополнительных подробностей о случившемся.

    Ранее Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа. Потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

    До этого обломки сбитой воздушной цели повредили фасад высотного здания в престижном районе Дубай Марина.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 12:04 • Новости дня
    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы

    Американист Дудаков: Обвинениями в адрес Китая Трамп пытается повлиять на выборы в Конгресс

    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, обвиняя Китай во вмешательстве в избирательные процессы в США, пытается, с одной стороны, оправдать свой проигрыш в президентской кампании 2020 года, а с другой – заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «И Республиканская, и Демократическая партии стабильно пытаются уличить какие-то иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в американские выборы. Как правило, это происходит, когда одна из фракций терпит поражение: ей нужно найти объяснение своему провалу, и оправданием становится якобы «влияние» России, Китая и других стран», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что демократы после прошедших в 2016 году президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, придумали «Рашагейт» и утверждали, будто нашли «русский след». Теперь уже Трамп обвиняет в своем проигрыше на выборах 2020 года Китай. При этом уровень доказательной базы американской администрации крайне низкий в этом вопросе, считает собеседник.

    «Вашингтон считает, что Пекин якобы купил данные американских избирателей. Но нужно понимать, что эти данные находятся в свободном доступе и приобрести их может каждый. Например, кандидаты на выборах разного уровня традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных граждан», – указал Дудаков.

    Он не исключил, что и многие иностранные компании занимаются тем же, чтобы продвигать свои товары на рынке США. Таким образом, попытка Трампа «уличить» КНР неубедительна, добавил политолог. Тем не менее глава Белого дома, выдвигая обвинения в адрес Поднебесной, пытается не только оправдать прошлый провал, но и действует на опережение, считает американист.

    «Президент США пытается заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, республиканцы проиграют. Он уже готовит сторонников к тому, что причина возможной будущей потери республиканцами большинства – не собственные ошибки и неудачи, а сговор демократов с некими иностранными силами», – детализировал собеседник.

    Дудаков обратил внимание, что в ходе выступления Трамп не сказал о каких-либо мерах в отношении Пекина – будь то введение новых санкций или тарифов. «Дело в том, что администрация США травмирована неудачным для себя опытом торговой войны с Китаем прошлого года. Повторять его в Вашингтоне не хотят, а потому и звучат лишь голословные обвинения», – отметил спикер.

    Как полагает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, обвинения в адрес Китая и других стран о влиянии на американские выборы, а также другие рассуждения Трампа об уязвимости избирательной системы США преследуют лишь одну цель. «Все это вписано в четкий контекст так нужного для главы Белого дома принятия закона Save (Save Act) – это Safeguard American Voter Eligibility Act (Закон о защите права голоса только для американцев), также известный как Save America Act», – написал журналист.

    Законопроект предусматривает, в частности, обязательное подтверждение гражданства США при регистрации для голосования на федеральных выборах. Для этого необходимо предоставить документы – паспорт США, свидетельство о рождении, а также фото-ID, свидетельство о натурализации. «Save America Act – это один из главных приоритетов Трампа на втором сроке. Республиканцы считают, что закон защитит выборы от голосования неграждан. Демократы критикуют его как попытку подавления явки избирателей, особенно среди меньшинств и пожилых людей», – отметил шеф бюро ВГТРК.

    Богданов напомнил, что проект прошел Палату представителей, но пока заблокирован в Сенате – «не хватает голосов для преодоления филибастера». «Трамп активно давит на республиканцев, чтобы его приняли, и даже блокировал другие важные законопроекты, пока Save не будет одобрен. Собственно, свое выступление он и закончил требованием скорее это все принять. Нет, отменой промежуточных выборов в ноябре он не пригрозил. Пока», – сыронизировал журналист.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, речь Трампа имеет в большей мере именно внутриполитическое значение. «Во-первых, Трамп ищет весомый аргумент для принуждения республиканцев начать процесс утверждения избирательной реформы Save America Act», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

    Как указал аналитик, времени на это у партии остается крайне мало. «В конце июля конгрессмены разъедутся и вернутся лишь осенью, а там на носу и день Х в виде промежуточных выборов. А уж после них при новом созыве Конгресса Трампу не видать избирательной реформы как своих ушей», – уточнил Романов.

    «Во-вторых, он до сих пор испытывает недовольство и даже обиду за многолетние наговоры демократов и их союзников о его якобы сговоре с Россией перед президентскими выборами 2016 года. С того самого момент он пытался и, как мы видим, продолжает предпринимать попытки навесить ярлык «полезных идиотов» на демократов, а роль «хитрого кукловода» приписать КНР», – добавил американист.

    «В-третьих, Трамп до сих пор не может смириться с абсолютно честно проигранными президентскими выборами 2020 года, когда даже клубень картофеля мог его победить из-за катастрофы в экономике на фоне пандемии и в целом провала эпидемиологической политики администрации. Тогда даже его Минюст не нашел никаких весомых доказательств массовых фальсификаций в пользу Джо Байдена», – заключил Романов.

    Ранее Дональд Трамп обратился к нации в телевизионном обращении. Речь американского лидера длилась 25 минут и была посвящена безопасности выборов в США. Глава Белого дома объявил о «немедленном рассекречивании» критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о «шокирующей уязвимости» в избирательной системе.

    По словам Трампа, Китай в 2018 году якобы предпринял шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а впоследствии – на президентские выборы 2020 года. Он утверждает, что КНР с 2020-го проводила операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». Пекин незаконно завладел данными о 220 млн американских избирателей, заявил президент США.

    При этом представители «глубинного государства» преуменьшали информацию о масштабах «зловещего вмешательства» Китая в выборы, отметил Трамп. «Те, кто должен был поднять тревогу, вместо этого держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не сообщили об этом мне, президенту, или кому-либо еще, и они, насколько нам известно, не проинформировали Конгресс», – пожаловался он.

    Американский лидер в ходе обращения к согражданам также заявил, что министерство внутренней безопасности (DHS) выявило в списках избирателей штатов около 278 тыс. человек, не являющихся гражданами США. Он добавил, что так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше». Трамп назвал очень важными промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.

    По словам президента США, главное, что должен сделать Конгресс «для решения этого кризиса безопасности» – принять «закон о спасении Америки» (Save America), который предусматривает более жесткие меры по контролю за выборами. Одно из центральных предлагаемых нововведений – обязать все штаты требовать от людей на избирательных участках предъявления документов, подтверждающих, что у них есть право голосовать в стране. «Единственная причина, по которой кто-то может выступать против – это стремление сжульничать на выборах», – подчеркнул Трамп.

    Из рассекреченных документов следует, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея якобы «обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США». Утверждается, что действующие в интересах этих стран хакеры начиная с 2016 года неоднократно пытались получить несанкционированный доступ к базам данных об американских избирателях. Отметим, еще в феврале Трамп говорил, что манипулированием избирательными процессами занимались те лица в Штатах, которые обвиняли в ведении такого рода подрывной деятельности РФ.

    Посольство Китая в США отвергло обвинения Трампа во вмешательстве в выборы. «Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», – подчеркнули в дипмиссии.

    В Америке речь Трампа восприняли негативно. Губернаторы-демократы 24 штатов обвинили американского президента в попытке подорвать выборы. Они подчеркнули, что «готовы дать отпор администрации Трампа и остановить любые незаконные посягательства на конституционное право каждого американца на голосование», передает CNN. Лидер Демпартии в Сенате США Чак Шумер в свою очередь назвал выступление главы Белого дома «жалкой попыткой» отрицать поражение в 2020 году, отметив, что президент сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности «ненужной войной».

    Как отмечает портал Axios, некоторые участники политического штаба Трампа считают, что разговоры о фальсификациях на выборах побудят его избирателей прийти на выборы в ноябре. Однако за пределами Белого дома партийные лидеры и социологи убеждены, что колеблющиеся избиратели не хотят об этом слышать. «Это глупый, просто глупый ход», – сказал изданию неназванный исследователь-республиканец.

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    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    17 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    @ U.S. Central Command/X

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр танкера в Оманском заливе для поддержания режима санкционных ограничений против Тегерана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

    Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

    Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

    Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

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    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

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    16 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа

    Иран назвал ближневосточную недвижимость Трампа законной целью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские вооруженные силы объявили активы американского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии потенциальными целями для нанесения ударов.

    Вооруженные силы Исламской республики рассматривают объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в странах Персидского залива как законную цель, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под угрозой возможного нападения оказались принадлежащие американскому лидеру гольф-клубы и высотные здания в регионе.

    В частности, потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Все эти активы официально включены в список законных целей для иранских военных.

    Ранее Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Также американский лидер поручил нанести беспрецедентный удар по Исламской республике в случае своего убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сделал ставку на новую масштабную волну разрушений иранской инфраструктуры.

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    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня
    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

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    16 июля 2026, 19:06 • Новости дня
    Иран призвал страны Ближнего Востока закрыть США доступ к военной инфраструктуре

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран обратился к государствам региона, на территории которых размещены американские военные объекты, с призывом не допускать использования их инфраструктуры для атак по Исламской Республике. Соответствующее заявление распространило иранское внешнеполитическое ведомство.

    «Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран, чтобы предотвратить продолжение и расширение войны в регионе», – говорится в заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

    Иранские дипломаты подчеркнули, что Тегеран не рассматривает соседние государства как противников и не намерен вступать с ними в конфронтацию. В ведомстве отметили, что Иран не испытывает «вражды или неприязни ни к одному из своих соседей и государств региона».

    В Тегеране также заявили, что стабильность на Ближнем Востоке возможна только при взаимодействии между странами региона без участия внешних сил. По мнению иранской стороны, ключевым условием для этого является отсутствие иностранного военного присутствия.

    «Единственный путь к миру в регионе – это взаимопонимание и сотрудничество между странами региона без иностранного военного присутствия и без вмешательства США», – подчеркнули в МИД Ирана.

    Обращение Тегерана последовало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг американского военного присутствия на Ближнем Востоке. В ряде стран региона размещены базы США, которые Вашингтон использует для проведения операций и обеспечения своих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пообещали рассматривать территории содействующих противнику стран в качестве законных мишеней.

    Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи предупредил соседей о серьезных последствиях за предоставление военных баз.

    Месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство возложило на государства Персидского залива ответственность за предотвращение американских нападений.

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    17 июля 2026, 07:41 • Новости дня
    Fars: Иран нанес удар по базам США в Кувейте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские дроны атаковали силы США и центры материально-технического обеспечения армии противника в Кувейте, передает агентство Fars.

    Атака стала ответной мерой на недавние действия американских военных, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Удары наносились по местам дислокации подразделений противника.

    «Несколько часов назад в рамках двенадцатого этапа операции «Молния» разрушительные беспилотники «Араш» армии Исламской Республики Иран нанесли удары по дислоцированным силам и центрам материально-технического обеспечения террористической и совершающей убийства детей армии США в Кувейте», – говорится в заявлении иранских военных.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов отчиталось о проведении серии бомбардировок иранской территории. В результате этих действий взрывы прогремели вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм.

    Кроме того, нападению подверглись города Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и Бендер-Ленге. Также удары были зафиксированы в Вейсиане, Чабахаре и на территории аэропорта Ираншахр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Тегеран сообщил о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    В ходе операции воины КСИР уничтожили американские комплексы Patriot и пусковые установки HIMARS.

    Немногим ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов армии США.

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    17 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе

    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе Бендер-Хомейни

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели масштабную атаку на портовую инфраструктуру Ирана, жертвами которой стали семь человек, сообщают иранские СМИ.

    Американская авиация нанесла прицельные удары по пяти мостовым переходам в портовом городе Бендер-Хомейни, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

    В результате обстрела населенного пункта погибли семь местных жителей, еще девять человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные разрушили мост в городе Бендер-Хемир. До этого Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов. В результате серии воздушных ударов погибли 17 мирных жителей.

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    16 июля 2026, 20:36 • Новости дня
    Власти Дубая опровергли сообщения о взрывах в центре города

    Tекст: Вера Басилая

    Власти эмирата Дубай опровергли информацию СМИ о взрывах в центре города, сообщил пресс-офис правительства Дубая.

    Пресс-офис правительства Дубая выступил с официальным опровержением сообщений о взрывах в центре города, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было опубликовано на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Пресс-служба правительства Дубая опровергает достоверность сообщения агентства Reuters о взрывах в центре Дубая и заявляет, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности», – подчеркнули представители пресс-офиса.

    Ранее в ряде средств массовой информации, включая агентство Reuters, появились публикации о якобы произошедших в центральных районах Дубая взрывах. Власти эмирата оперативно отреагировали на эти сообщения, призвав опираться только на официальные источники информации.

    Ранее Reuters сообщало, что в центральном районе Дубая были зафиксированы звуки взрывов, о чем сообщили свидетели происшествия.

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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

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    17 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Россельхознадзор призвал Иран приостановить сертификацию цветов для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки иранских цветов на российский рынок могут временно прекратиться из-за инициативы о приостановке выдачи экспортных сертификатов, сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра текущих условий ввоза продукции, передает РИА «Новости».

    «Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российское ведомство призвало Казахстан ограничить поставки продовольственного подсолнечника.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Перед этим Россельхознадзор ограничил импорт цветочной продукции из этой закавказской республики.

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