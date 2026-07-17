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    17 июля 2026, 13:38 • Новости дня

    В центре Москвы загорелась кровля одного из зданий центра Artplay

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возгорание зафиксировали в одном из зданий центра Artplay в Москве, сообщили в оперативных службах.

    Как уточнили в оперативных службах, произошло возгорание под кровлей двухэтажного здания старой постройки по адресу: Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 10, передает ТАСС.

    Представители городского главка МЧС уточнили, что под крышей наблюдалось лишь небольшое тление. Спасатели оперативно локализовали очаг, сейчас обстановка на месте происшествия остается совершенно спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание произошло в банном комплексе Басманного района Москвы, куда экстренно направили пожарно-спасательные подразделения для ликвидации огня.

    Ранее в подмосковном городе Королеве вспыхнул пожар в пустующем здании медицинского учреждения, причем тушение огня серьезно осложняется высоким риском обрушения конструкций.

    17 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Иностранные студенты подожгли релейные шкафы в Москве за вознаграждение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице двое иностранцев, проходящих обучение в московском вузе, совершили диверсию на путях Павелецкого направления ради 300 долларов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент произошел на перегоне станции Москва-Павелецкая, там злоумышленники уничтожили два релейных шкафа, указала Волк, передает РИА «Новости».

    Возгорание не привело к сбоям в расписании поездов. Следователи быстро установили причину пожара и вышли на след подозреваемых.

    Задержанными оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов.

    Выяснилось, что с одним из молодых людей связался вербовщик через мессенджер. За 300 долларов он предложил устроить пожар на объектах транспортной инфраструктуры. Юноша привлек знакомого, после чего они вместе выполнили задание под видеозапись.

    В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители Мордовии арестовали двух юношей за поджог релейного шкафа.

    В июле правоохранители задержали 17-летнего юношу, который по указанию из социальных сетей поджег оборудование на одном из участков Свердловской магистрали.

    В конце мая в Омской области под домашний арест отправили 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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    16 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников.

    Собянин в Max сообщил, что значительная часть ударных дронов была успешно перехвачена и нейтрализована расчетами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. Отражение массированной атаки продолжалось без перерывов.

    «Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – подчеркнул градоначальник, подводя итоги утренней работы систем ПВО.

    Ранее движение из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за атаки дронов ВСУ.

    Вечером во вторник Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

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    14 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя о взыскании более 29 млн рублей с компании известного боксера Кости Цзю.

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

    Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

    Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

    Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.

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    15 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

    Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз и ветра до 15 метров в секунду.

    Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

    «В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

    Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

    Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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    14 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Собянин: На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи беспилотников, которые направлялись к городу.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем канале в Max. На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Двумя днями ранее противовоздушная оборона ликвидировала 40 вражеских беспилотников на подлете к столице. Всего за те сутки в сторону Московского региона направлялось около 300 летательных аппаратов. В начале месяца средства ПВО сбили 12 дронов вблизи города.

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    15 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    Путин заверил в постепенном снижении ключевой ставки

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень ключевой ставки будет естественным образом снижаться и корректироваться в зависимости от макроэкономических показателей, заметил президент России Владимир Путин в беседе с главой Якутии Айсеном Николаевым.

    Николаев на встрече с президентом сказал о том, как помогло бы снижение ключевой ставки республике, добавив, что даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала, что снижение будет.

    «Это и должно быть, это и будет естественным процессом исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – ответил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

    На этой же встрече Путин назвал причину избыточного укрепления рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Набиуллина сообщила в начале июля о пересмотре траектории ключевой ставки. Российские банки подняли ставки по вкладам на три месяца. Банк России допускает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции около 4%.


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    15 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Страйкбольная граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Коломенской набережной в столице в результате детонации страйкбольной гранаты травмы получил местный житель, ему сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Прибывшие на место происшествия врачи занялись спасением пострадавшего, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там уточнили, что в данный момент медицинские работники продолжают оказывать раненому всю необходимую профессиональную помощь.

    В мае в одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната.

    В апреле прошлого года столичные правоохранители задержали мужчину, подорвавшего аналогичное пиротехническое изделие в московской гостинице.

    Осенью 2024 года из-за найденного муляжа для страйкбола на автовокзале в Москве эвакуировали более 400 человек.

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    16 июля 2026, 02:47 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы

    Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили работу с рейсами

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на режим работы с рейсами по согласованию.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.


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    16 июля 2026, 04:24 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о снятии ограничений с работы аэропорта Жуковский.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    16 июля 2026, 04:36 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что аэропорт Внуково принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    16 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Москву в выходные

    Синоптик Леус пообещал потепление до плюс 29 градусов в Москве в выходные

    Tекст: Денис Тельманов

    В предстоящие субботу и воскресенье жителей российской столицы ожидает сухая и солнечная погода с повышением дневной температуры воздуха почти до тридцатиградусной отметки.

    Предстоящий уик-энд порадует москвичей теплом и отсутствием осадков, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился подробным прогнозом в своем личном блоге.

    «В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам – лишь около плюс десяти градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату +24...+26 °C, а в воскресенье воздух прогреется до +27...+29 °C», – написал метеоролог.

    Специалист также отметил, что в начале следующей недели характер погоды немного изменится. Столица сохранит высокие температурные показатели, однако вероятность выпадения кратковременных дождей существенно увеличится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали уход жары из столичного региона. В мае воздух в городе впервые за год прогрелся выше плюс 27 градусов.

    Прошлым летом на фоне циклона метеорологи ожидали в Москве сильные грозовые дожди.

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    16 июля 2026, 05:33 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево стал обслуживать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил, что столичный аэропорт Шереметьево отправляет и выпускает рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», написал он.

    В Росавиации напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы, как и Внуково. При этом Жуковский вернулся в штатный режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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