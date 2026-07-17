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    У российского газа в Европе нашелся новый защитник
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    ФИФА впервые представила чемпионские перстни
    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    Глава Минсельхоза отчиталась о сборе урожая
    17 июля 2026, 13:14 • Новости дня

    Смертоносные грозы во Франции унесли жизни двух человек

    Жертвами непогоды во французских департаментах стали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате мощных вечерних гроз во Франции погибли двое местных жителей: женщину придавило рухнувшим деревом, а владелец завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    Мощные ливни обрушились на несколько регионов Франции накануне вечером. О трагических последствиях непогоды передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию канала BFMTV.

    «Два человека погибли в департаментах Изер и Верхняя Вьенна в результате гроз», – говорится в сообщении.

    Одна из жертв скончалась после падения дерева. Второй погибший пытался ликвидировать возгорание на собственном металлургическом предприятии, которое началось после удара молнии, и сгорел заживо.

    Накануне трагедии национальная метеослужба объявила предпоследний уровень погодной опасности. Предупреждение действовало почти в трети французских департаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже.

    До этого аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. В середине июля спасатели зафиксировали новые очаги лесных пожаров под французской столицей.

    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские телефонные аферисты организовали взрыв в Казахстане, использовав обманутых пенсионеров.

    Работники кол-центра убедили пожилых людей принести в банк торт и подорвать его, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Преступники планировали устроить теракт в России, но перепутали казахстанский Павлодар с российским. Географическая ошибка произошла из-за того, что телефонные коды в обеих странах начинаются с одинаковой цифры +7.

    До этого пенсионеры стали жертвами тех же злоумышленников, вложив средства в фиктивные инвестиционные проекты. Аферисты пообещали помочь вернуть потерянные сбережения и заставили стариков пойти на преступление. Сейчас правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел.

    В январе текущего года сотрудники ФСБ предотвратили теракт обманутого телефонными аферистами мужчины на железнодорожном мосту в Пермском крае.

    В прошлом году московский школьник под влиянием украинских злоумышленников попытался поджечь здание управы района Внуково.

    В мае правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального узла связи украинских кол-центров в Петербурге.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека

    Ученые «Сколтеха» впервые установили предел жизни человека на уровне 146-194 лет

    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые установили, что случайные изменения ДНК ограничивают максимальную продолжительность жизни человека диапазоном от 146 до 194 лет.

    Российские ученые впервые смогли рассчитать, насколько накапливающиеся с возрастом генетические изменения ограничивают долголетие, сообщила пресс-служба «Сколтеха». Исследователи выяснили, что случайные мутации ДНК устанавливают предел продолжительности жизни на уровне от 146 до 194 лет. Эта цифра вдвое превышает текущие показатели человеческого долголетия.

    «Мы показали, что соматические мутации вносят значительный вклад в старение, но не могут сами по себе объяснить наблюдаемую смертность. Это означает, что другие механизмы старения – например, потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция или эпигенетические изменения – вносят сопоставимый вклад в ограничение продолжительности жизни», – рассказал научный сотрудник Центра био- и медицинских технологий Дмитрий Крюков.

    Для получения этих данных специалисты создали сложную математическую модель. Она позволила последовательно отключать обратимые процессы старения и оценивать влияние исключительно соматических мутаций на организм. Эти изменения ДНК не передаются по наследству, но вызывают серьезные сбои в работе клеток и тканей.

    Главным ограничивающим фактором оказались ткани, не способные к делению, такие как нейроны и клетки сердца. По словам исследователей, мутации в их ДНК снижают продолжительность жизни гипотетического нестареющего организма с 1759 до 156 лет. В то же время ткани с высокой способностью к регенерации, например печень, могут функционировать тысячелетиями благодаря постоянному обновлению.

    Ученые отмечают, что результаты расчетов позволят биологам количественно оценивать влияние конкретных мутаций на сокращение жизни. Это поможет выявить главные факторы ускоренного старения тела и использовать полученные сведения для разработки новых терапий, направленных на продление здоровой жизни человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал рост средней продолжительности жизни россиян до 81 года к 2036 году. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила о двукратном увеличении этого показателя за минувшее столетие.

    Месяцем ранее американские врачи впервые ввели пациенту экспериментальный препарат для перепрограммирования старения клеток.

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    16 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском убежище фон дер Ляйен
    Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском убежище фон дер Ляйен
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России иронично отреагировала на инцидент с главой Еврокомиссии, которой пришлось спуститься в укрытие во время визита на Украину.

    Мария Захарова высказалась о ситуации с Урсулой фон дер Ляйен, спрятавшейся в убежище в ходе поездки в Киев, передает KP.RU. Глава Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу 15 июля.

    В день визита европейской чиновницы в Киеве и еще десяти регионах страны звучали сирены воздушной тревоги.

    По информации издания Euractiv, сигнал застал делегацию в отеле InterContinental, после чего политик и сопровождавшие ее журналисты спустились в подземное укрытие.

    «Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились», – заявила Захарова, оценивая произошедшее. Дипломат также добавила, что европейским политикам больше не следует ездить на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу для обсуждения интеграции военных индустрий.

    В ходе визита политик анонсировала создание безопасных заводов по производству беспилотников.

    Позже из-за сигнала воздушной тревоги европейская чиновница спустилась в подземное укрытие отеля.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    17 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    @ ГКУ МО «Мособлпожспас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание на территории промышленной зоны города Бронницы в Подмосковье привело к разливу топлива и распространению огня, его уже локализовали, сообщили в Мособлпожспасе.

    В городе Бронницах вспыхнули два бензовоза и две машины марки «Газель», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Случился опасный разлив горючего.

    «Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью», – добавили там.

    Позже спасатели остановили распространение пламени на площади 3,1 тыс. квадратных метров.

    Пожарные защитили соседнее здание. Ликвидация возгорания продолжается в условиях сильного задымления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально огонь в промышленной зоне подмосковных Бронниц охватил площадь около 5 тыс. квадратных метров.

    Месяцем ранее спасатели потушили крупное возгорание на строительном рынке в Балашихе.

    В мае сотрудники экстренных служб остановили распространение пламени на складе в подмосковном селе Белый Раст.

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    16 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы

    Reuters: МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы

    МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет не планирует менять свою позицию относительно участия российских атлетов и статуса Олимпийского комитета России, отмечает Reuters со ссылкой на представителя организации.

    Как сообщает Reuters, решение останется в силе, несмотря на обращение ряда европейских стран, пригрозивших лишить организацию финансирования, передает ТАСС.

    «МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки», – заявил представитель комитета. Он подчеркнул важность сохранения глобальной спортивной платформы.

    В организации отметили, что продолжат следовать своей миссии. Она заключается в поддержании объединяющей роли спорта, основанной на общих ценностях и дающей надежду всему миру.

    Ранее девять европейских стран потребовали лишить Международный олимпийский комитет финансирования из-за допуска россиян.

    Напомним, исполком МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    Также организация рекомендовала снять все ограничения с отечественных спортсменов.

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    16 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней

    Биолог Гниненко: Для борьбы с испанскими слизнями потребуются пиво, линолеум и кипяток

    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    @ J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Против расплодившихся в ряде регионов России испанских слизней существует сразу несколько действенных методов. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как эффективно бороться с опасным вредителем не только химикатами, но и народными средствами, и не допустить его массового размножения.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «К сожалению, этот пришелец – испанский (рыжий) слизень – уже хорошо приспособился к нашему климату и прижился у нас. Теперь он будет с нами всегда. Поэтому надо строить план многолетней защиты от него. Пока таких технологий нет. А это значит, что с весны, как только появляются первые перезимовавшие еще мелкие слизни, нужно безжалостно их собирать и уничтожать», – говорит Гниненко.

    Он призывает не откладывать борьбу со слизнями, поскольку они начинают размножаться очень рано. Если на участке появился хотя бы один крупный оранжевый слизень, это почти наверняка означает, что он уже успел оставить потомство. Поэтому уничтожать таких особей нужно как можно быстрее, однако важно понимать, что их личинки или яйца уже могут находиться на участке.

    «Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений. Есть несколько препаратов для борьбы с ними. Чтобы эти препараты применить, надо в магазине, где продают товары для сада и огорода, проконсультироваться с продавцом. А когда приобретете препарат, надо строго следовать инструкции по его применению, которая есть на упаковке», – рассказывает биолог.

    Однако, продолжает эксперт, справиться с этими вредителями можно и с помощью подручных средств. Наиболее эффективными способами он называет ручной сбор в перчатках, а также использование ловушек и приманок. Брать слизней голыми руками не рекомендуется: они могут быть переносчиками паразитов, а выделяемая ими слизь способна вызвать раздражение кожи. Особенно осторожными следует быть, если на руках есть даже небольшие царапины или микротрещины.

    «Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», – делится эксперт.

    Эксперт также рекомендует еще один эффективный способ борьбы с рыжими слизнями. Для этого на участке следует разложить куски картона, линолеума или других подобных материалов. После ночной кормежки слизни будут использовать их как укрытие от дневного света и прятаться под ними. Днем останется лишь проверить такие импровизированные убежища, собрать обнаруженных вредителей и уничтожить их.

    «Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке, – предупреждает Гниненко. – Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище».

    Для уничтожения собранных слизней он рекомендует использовать раствор хлорсодержащего средства или кипяток. Вредителей следует собрать в отдельную емкость, залить одной из этих жидкостей, после чего поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. По его словам, от болезней, вредителей, в том числе в виде слизней, и гниения урожай защитят бороздование и мульчирование.

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    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Эксперт Григорьев: Пока Жикович готовил теракты, у Киева вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    16 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Коц: Россия и Украина обменялись телами погибших
    Коц: Россия и Украина обменялись телами погибших
    @ RT/Ruptly/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    «Мы отдали Украине 501 труп», – отметил журналист в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что на родину были возвращены тела 31 российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Украина отказалась забирать тела своих погибших военных из Константиновки. В феврале украинская сторона передала России останки 35 военнослужащих.

    Месяцем ранее Москва получила 38 тел погибших российских солдат.

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    17 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    Мадьяр не исключил замены Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии
    Мадьяр не исключил замены Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После аудита проекта АЭС «Пакш-2» власти Венгрии могут искать другого международного партнера вместо Росатома, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Окончательное решение будет принято по итогам аудита проекта, который инициировало новое правительство, передает РИА «Новости».

    «Мы просим немного потерпеть, пока мы объявим о наших шагах и переговорах, или с российской стороной, или мы начнем новые переговоры с другими международными партнерами, будь то о финансировании или даже о какой-либо другой части проекта», – заявил Мадьяр на правительственном брифинге.

    Он добавил, что в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    Мадьяр отметил, что некоторые элементы уже проанализированы, однако весь проект пока полностью не рассмотрен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сформированный в Будапеште кабинет министров планирует изучить закрытые соглашения по возведению АЭС «Пакш-2» ради снижения затрат на производство электроэнергии.

    Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации предоставить ответы на все вопросы венгерских властей по проекту строительства АЭС «Пакш-2».

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