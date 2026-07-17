Власти Кувейта сообщили о повреждении электроопреснительной станции

Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемой энергетики Кувейта подтвердило факт атаки на стратегически важный объект, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в пятницу, 17 июля.
«В результате иранской атаки, которой подверглось государство Кувейт, одна из электроопреснительных станций подверглась нападению, что вызвало повреждения инфраструктуры станции и пожар. Пострадали многие установки генерации электроэнергии», – заявили в ведомстве.
Руководство страны оперативно ввело в действие чрезвычайный план реагирования. Возникшее возгорание удалось локализовать и взять под полный контроль.
В настоящее время профильные специалисты проводят оценку причиненного ущерба и предпринимают усилия для скорейшего восстановления работоспособности поврежденных энергетических установок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.
За несколько дней до этого военные Ирана нанесли ракетные удары по американским объектам на территории эмирата.
Весной беспилотные аппараты Тегерана уже повреждали кувейтские электростанции и водоочистные установки.