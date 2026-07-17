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    17 июля 2026, 13:10 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине дня в пятницу президент Владимир Путин намерен провести встречу с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    «Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционное еженедельное мероприятие», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Кроме того, Песков добавил, что тему предстоящего совещания президент обозначит сам. В рабочем графике Путина на этот день также запланированы несколько встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности. В мае на аналогичном заседании российский лидер назвал удар по Старобельску террористической атакой.

    14 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля

    Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту

    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин связал сильные позиции рубля со снижением интереса к иностранной валюте.

    Такое заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы глава региона обратил внимание на негативные последствия слишком крепкого рубля. По его словам, текущий курс национальной валюты приводит к снижению доходов Якутии, экономика которой имеет ярко выраженную экспортную направленность.

    «Валюта меньше нужна – не нужна так, как раньше», – констатировал российский лидер, объясняя сложившуюся на валютном рынке ситуацию.

    Путин также отметил, что в будущем ключевая ставка должна снизиться, на что указывают текущие макроэкономические показатели. Николаев, сославшись на разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, подтвердил возможность уверенного снижения ставки. По словам президента, этот процесс станет естественным следствием стабильности экономики.

    Напомним, западные СМИ отметили рекордное укрепление российской валюты с 2023 года.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал оптимальным для поддержки экспортеров курс не дороже 80 рублей за доллар.

    Глава ВТБ Андрей Костин объяснил невыгодность текущих котировок для бюджета падением спроса на валюту.

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    14 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста

    Политолог Данилин: Госкорпорации могут стать драйверами роста российской глубинки

    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста
    @ Tim Hall/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в регионы может стать одним из инструментов нового этапа пространственного развития России. Это решение запустит в субъектах федерации цепную реакцию экономического роста – от создания рабочих мест до развития инфраструктуры и малого бизнеса, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ. Среди них – поручение правительству по перемещению госпкорпораций из Москвы в регионы.

    «Перенос головных офисов и отдельных подразделений крупных компаний в регионы – это часть пространственной стратегии развития страны, в рамках которой акцент постепенно смещается от одной столичной агломерации к формированию нескольких сильных центров роста по всей России. Такой подход позволяет сделать экономическую систему страны более сбалансированной», – сказал политолог Павел Данилин.

    По его словам, появление в регионе крупной корпорации дает эффект, который выходит далеко за пределы самой компании. «Когда в субъект заходит крупный работодатель, он приводит с собой не только специалистов и новые рабочие места, но и развитие сопутствующих отраслей. Растет строительство, расширяется сфера услуг, увеличиваются налоговые поступления. Вокруг таких центров постепенно формируется новая экономическая активность, которая начинает работать на развитие всей территории», – пояснил эксперт.

    При этом, отметил Данилин, подобный процесс уже идет не только в государственном секторе. «Отдельные команды «Яндекса», «ВКонтакте», Ozon и Авито уже работают в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. При этом компании сохраняют свои штаб-квартиры в Москве, но выносят часть ключевых подразделений в регионы, создавая там новые центры компетенций», – отметил собеседник.

    «Такая же логика постепенно распространяется и на крупнейшие государственные компании. «Росатом», «Ростех», РЖД и «Сбер» развивают региональные центры присутствия, а переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург и «Русгидро» в Красноярск стали наиболее заметным примером такого подхода. Это показывает, что развитие крупных экономических центров за пределами Москвы является вполне реализуемой задачей», – добавил политолог.

    По его мнению, поручение президента о контроле переезда госкорпораций имеет долгосрочное значение для регионов. «Речь идет не только о росте отдельных экономических показателей. Увеличиваются доходы бюджетов, расширяется рынок труда, появляются новые возможности для специалистов и бизнеса. В результате меняется сама структура экономики территорий, а их финансовая зависимость от одного центра постепенно снижается», – объяснил Данилин.

    «В конечном счете, и это главное – повышается качество жизни людей. Развитие крупных работодателей становится стимулом для обновления городской среды, появления новых сервисов и создания рабочих мест. У жителей регионов появляется больше возможностей строить карьеру и развивать свой бизнес там, где они живут, не обязательно переезжая в столицу», – резюмировал политолог.

    Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума. Среди ключевых решений – поручение правительству РФ представить сведения о численности и доле работников госкорпораций и компаний с госучастием, которых планируется переместить из Москвы в другие регионы.

    Мера затронет те компании, где численность сотрудников в столице превышает две тыс. человек. Правительству предстоит собрать данные о совокупной доле перемещаемых работников и детально проработать графики переезда, а отчет с конкретными сроками ожидается до 30 сентября 2026 года.

    Ответственным за исполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поручение стало частью комплекса мер по сбалансированному развитию регионов, включая разработку стратегий по цифровым платформам, инвестпроектам и правовому режиму для городов опережающего развития

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    15 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп уверен, что Москва готова в краткосрочной перспективе подписать мирный договор.

    Своим мнением о путях урегулирования украинского конфликта хозяин Белого дома поделился в телевизионном интервью, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку», – заявил политик в эфире телеканала Fox News, комментируя настрой президента России Владимира Путина.

    В начале июля президенты России и США обсудили по телефону украинское урегулирование.

    На следующий день американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Еще весной Трамп заявлял о близости мирной сделки.

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    15 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Глава «Норникеля» доложил Путину об устойчивом спросе на металлы

    Глава «Норникеля» Потанин доложил Путину об устойчивом спросе на металлы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Востребованность российской горно-металлургической продукции на мировых рынках сохраняется на высоком уровне, несмотря на серьезные логистические трудности из-за отказа ряда стран от закупок, сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Конъюнктура, Владимир Владимирович, складывается сложно. С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая», – сказал руководитель предприятия, передает РИА «Новости».

    Для преодоления логистических барьеров корпорация применяет не только поиск новых рынков сбыта и работу с традиционными партнерами. Производитель активно внедряет современные подходы, включая технологии искусственного интеллекта. Предприятие остается безоговорочным лидером горно-металлургической промышленности страны. Оно выступает крупнейшим поставщиком палладия и никеля, а также входит в число ведущих производителей платины и меди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным.

    На этом мероприятии бизнесмен рассказал о рекордных объемах добычи руды.

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    15 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    Путин заверил в постепенном снижении ключевой ставки

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень ключевой ставки будет естественным образом снижаться и корректироваться в зависимости от макроэкономических показателей, заметил президент России Владимир Путин в беседе с главой Якутии Айсеном Николаевым.

    Николаев на встрече с президентом сказал о том, как помогло бы снижение ключевой ставки республике, добавив, что даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала, что снижение будет.

    «Это и должно быть, это и будет естественным процессом исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – ответил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

    На этой же встрече Путин назвал причину избыточного укрепления рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Набиуллина сообщила в начале июля о пересмотре траектории ключевой ставки. Российские банки подняли ставки по вкладам на три месяца. Банк России допускает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции около 4%.


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    14 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин получил в подарок нож от якутских бойцов

    Путин получил в подарок от главы Якутии Николаева нож от якутских бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время рабочей встречи вручил президенту России Владимиру Путину памятный подарок от участников спецоперации.

    «Владимир Владимирович, вот как раз от имени воинов-якутян – якутский нож. Они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого вы знаете. Там написали: «Верховному главнокомандующему от воинов-якутян»», – сказал глава региона.

    Николаев добавил, что недавно лично общался с земляками на передовой. По его словам, военнослужащие просили передать главе государства привет и выразили абсолютную уверенность в победе, передает ТАСС.

    В ответ Путин попросил передать теплые слова и ответный привет якутским солдатам. Российский лидер высоко оценил мужество военнослужащих, назвав их настоящими бойцами.

    В 2025 году глава Якутии Айсен Николаев подарил бойцу Андрею Григорьеву новый якутский нож.

    Президент России Владимир Путин присвоил этому военнослужащему звание Героя России за мужество в рукопашном бою.

    Позже глава государства лично вручил штурмовику медаль «Золотая Звезда» в Кремле.

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    14 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин обещал обсудить с Николаевым тему энергетики Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин пообещал детально рассмотреть проблемы энергоснабжения Якутии и перераспределить нагрузку.

    На встрече с главой государства руководитель региона Айсен Николаев подчеркнул необходимость поддержки, передает ТАСС.

    «На Дальнем Востоке ситуация очень непростая по энергетике», – сообщил Николаев. Он добавил, что изолированная энергосистема республики с высокими тарифами нуждается в помощи всей энергосистемы страны, как это было в советское время.

    Глава государства поддержал высказанный подход и согласился с необходимостью перераспределения нагрузки. В целом на Дальнем Востоке фиксируется нехватка электроэнергии, что тормозит развитие новых инвестпроектов и экономический рост макрорегиона.

    Ранее Путин сообщил о двукратном росте тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке.

    Позже глава государства призвал первоочередно решать вопросы снабжения газом новых дальневосточных предприятий.

    Во время визита во Владивосток российский лидер заявил о необходимости развития энергетической инфраструктуры Чукотки.

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    15 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Потанин заявил о росте продаж металлов в России

    Глава «Норникеля» Потанин заявил о наращивании сбыта металлов в России

    Tекст: Вера Басилая

    «Норникель» наращивает продажи металлов в России, а также отмечает устойчивый спрос на свою продукцию на мировом рынке, несмотря на трудности с логистикой, сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Потанина, «Норникель» фиксирует стабильный интерес к своей продукции на международной арене, несмотря на логистические сложности, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая», – сказал Потанин.

    Бизнесмен добавил, что реализация большинства металлов внутри страны уверенно растет. Для расширения рынков сбыта холдинг не только использует традиционные подходы, но и активно внедряет искусственный интеллект.

    В частности, создана специальная лаборатория для глубокого изучения свойств палладия. По словам главы компании, исследование кристаллической решетки металла уже приносит первые успехи в поиске нестандартных сфер его применения.

    Президент Владимир Путин на встрече с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным заявил о необходимости внедрения в России материалов с новыми свойствами.

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    14 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин в шутку объяснил отсутствие мошенников в Якутии суровым климатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на слова главы Якутии Айсена Николаева о том, что в регионе не приживаются нечестные предприниматели.

    Российский лидер в шутку отметил, что из-за сурового климата в Якутии жулики не выживают, передает ТАСС. На встрече с руководителем региона обсуждались корпоративные демографические меры.

    «Ну вы стимулируйте бизнес к продолжению этой работы, это очень важно», – попросил Путин. В ответ глава региона заверил, что бизнес в Якутии работает честно, а мошенники там не задерживаются.

    Президент со смехом предположил, что причина кроется в сильных морозах.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

     В прошлом году губернатор региона объяснил высокий демографический прирост особой любовью местных жителей к жизни.

    Летом 2024 года российский лидер лично посетил Якутск для обсуждения развития республики.

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    14 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил усилить поддержку раненых бойцов спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность оказания всесторонней поддержки военнослужащим, пострадавшим при выполнении боевых задач.

    Путин отметил, что забота должна распространяться не только на самих солдат, но и на их родных, передает ТАСС.

    «Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения», – заявил президент в ходе рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Российский лидер добавил, что необходимо помогать и самим бойцам, и членам их семей, поскольку на них ложится большая нагрузка.

    В конце июня президент России оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения военнослужащих.

    Ранее глава государства рассказал о программах социальной адаптации для демобилизованных бойцов.

    Также российский лидер поручил региональным властям увеличить объем помощи близким родственникам участников спецоперации.

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    14 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин призвал поддержать идущих на выборы ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил о необходимости поддерживать ветеранов СВО, участвующих в выборах.

    «Ребята <…> хотят расти, многие в праймериз участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу наш парень победил», – рассказал руководитель региона, передает ТАСС.

    В ответ глава государства напутствовал поддержать их инициативы.

    Встреча Путина и Николаева прошла в Кремле 14 июля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал серьезный разговор, отметив экономическую значимость Якутии. Предыдущая беседа политиков состоялась в июне 2024 года, тогда обсуждались социально-экономическое развитие, демография и инфраструктура.

    В конце июня партия «Единая Россия» открыла второй поток очного обучения кандидатов на выборы из числа ветеранов спецоперации.

    Весной глава государства поручил Центризбиркому оказывать бойцам всестороннюю помощь при прохождении предвыборных процедур.

    Ранее российский лидер призвал активно выдвигать участников боевых действий на различные руководящие посты.

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    16 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова раскритиковала саммит Украина – Юго-Восточная Европа

    Захарова: Саммит Киева и стран Юго-Восточной Европы поддержал русофобскую линию

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемый саммит Украина – Юго-Восточная Европа, который прошел 15 июля в Киеве.

    Как отмечается на сайте МИД, половина лидеров приглашенных государств не приехала на мероприятие, а «звездным» гостем стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Действительно, собрать участников на высшем уровне у киевского режима, как и прежде, не получилось», – заявила Захарова. По ее словам, из девяти приглашенных стран только примерно половина была представлена первыми лицами.

    При этом сама встреча не отклонилась от «генеральной линии» Брюсселя на продолжение «русофобских игрищ» и наращивание конфронтации с Россией. Это, как указала дипломат, отразилось в итоговой декларации, где содержатся призывы ужесточить санкции против России, увеличить военную и финансовую помощь Киеву и содействовать его евроатлантической интеграции.

    Захарова напомнила, что схожие по смыслу антироссийские заявления ранее были одобрены по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже. Она указала, что с трибуны саммита фон дер Ляйен объявила о выделении киевским властям еще 1 млрд евро из двухлетнего кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро.

    Речь идет о соглашении, подписанном главой Еврокомиссии и Владимиром Зеленским, которое, по словам Захаровой, направлено на дальнейшее сближение военно-промышленных возможностей Украины и ЕС.

    Документ предусматривает наращивание до конца 2026 года совместного производства, в том числе на территории Европы, беспилотников и средств борьбы с ними. Евросоюз, подчеркнула она, фактически становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ.

    Представитель МИД заявила, что такая политика ведет к выпуску продукции для нанесения ударов по мирному населению и гражданским объектам России и демонстрирует растущую вовлеченность ЕС в конфликт.

    Она также выразила уверенность, что общественность стран Юго-Восточной Европы хорошо понимает суть западных планов, которые несут риск развязывания полномасштабного конфликта в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен посетила в Киев для обсуждения инициатив по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.

    Во время визита фон дер Ляйен пообещала предоставить Киеву безопасные заводы в ЕС для производства беспилотников для ударов по территории России.

    Еврокомиссия направляет Киеву первый транш в 3,2 млрд евро из нового кредита на 90 млрд евро на финансовую поддержку и развитие производства беспилотников.

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    15 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин призвал внедрять материалы с новыми свойствами в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным заявил о необходимости внедрения в России материалов с новыми свойствами.

    Владимир Путин на встрече с главой «Норникеля» подчеркнул важность использования инновационных материалов внутри страны для развития технологических рынков, сообщается на сайте Кремля.

    Потанин рассказал главе государства об изучении свойств палладия. Эта работа позволяет создавать материалы с новыми сферами применения и завоевывать технологические рынки.

    «Но и у нас в стране тоже должно быть это востребовано», – подчеркнул Путин.

    Руководитель компании заверил, что «Норникель» думает о внедрении инноваций внутри России, связывая это с процессами автоматизации и применением современных технологий в различных отраслях.

    В мае американские власти сохранили свободный ввоз необработанного российского палладия.

    Осенью прошлого года Потанин заявил о полном покрытии внутренних потребностей России в редких металлах.

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    15 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с главой «Норникеля» Потаниным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с руководителем крупнейшей системообразующей компании «Норникель» Владимиром Потаниным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня в середине дня у него запланирована встреча с руководителем «Норильского никеля» Владимиром Потаниным», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что «Норникель» является крупнейшим системообразующим и градообразующим предприятием, которое работает в различных направлениях.

    По его словам, холдинг Потанина также занимается стратегическими вопросами, включая развитие высоких технологий и искусственного интеллекта.

    В ходе встречи стороны обсудят деятельность головного холдинга, а также другие актуальные темы. Кроме того, в течение дня у российского лидера запланированы и другие рабочие встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Кремль анонсировал встречу президента с руководителем «Норникеля».

    В ходе беседы глава государства поинтересовался эффективностью экологических технологий на предприятиях компании.

    В апреле 2026 года бизнесмен занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей России.

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    16 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости своевременной сдачи качественного жилья россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обратил внимание на необходимость своевременной сдачи строящегося жилья.

    Глава государства также подчеркнул важность соблюдения стандартов качества при возведении новых домов, передает ТАСС.

    В ходе беседы Хуснуллин доложил о мерах, принимаемых правительством для поддержания темпов жилищного строительства. «Ну и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили», – подчеркнул вице-премьер.

    Путин дополнил слова зампреда правительства, отметив, что объекты должны сдаваться в срок. Хуснуллин согласился с этим требованием. В завершение диалога президент еще раз напомнил о необходимости обеспечения должного качества возводимого жилья.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с Хуснуллиным для обсуждения строительной отрасли.

    В январе Путин потребовал от застройщиков своевременной передачи ключей покупателям квартир.

    В прошлом году Хуснуллин доложил российскому лидеру о сохранении достойной динамики ввода жилья в стране.

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