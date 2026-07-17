Орешкин: Россия обладает самыми современными технологиями ИИ

Tекст: Дарья Григоренко

Орешкин на полях профильной конференции в Шанхае подчеркнул лидерство страны в передовых отраслях. Он заявил, что Москва рассматривает себя как равноправного партнера и учредителя Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, а также как страну, готовую предлагать свои разработки и опыт третьим странам, передает РИА «Новости».

«Россия видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны, как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран», – отметил спикер.

Штаб-квартира новой международной организации откроется в Шанхае, ее задачами станут расширение сотрудничества в сфере ИИ, повышение доступности технологий и продвижение безопасных, этичных решений. Россия, Китай и еще 27 государств подписали соответствующее соглашение 16 июля 2026 года.

Орешкин отметил, что российские цифровые платформы с сервисами ИИ уже внедряются в десятках стран мира. По его словам, развитие отечественных решений за рубежом расширит конкуренцию и приведет к повышению качества жизни в России.

Также Орешкин подчеркнул, что на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был достигнут значимый контакт между российскими и китайскими компаниями. Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в области ИИ выйдет на новый уровень и принесет взаимную пользу.

Он добавил, что в отличие от западных стран, которые не делятся своими технологиями и используют их в корыстных целях, Россия и Китай делают свои модели ИИ, такие как GigaChat, доступными всему миру.

Орешкин заявил: «Американские компании, наоборот, все свои модели держат в тайне, в надежде через этот механизм, де-факто такую технологическую колонизацию, технологическую эксплуатацию других стран сделать. Это тут разница подходов России и Китая, с одной стороны, а западных стран – с другой стороны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

Штаб-квартира нового международного учреждения разместится в Шанхае.

В мае президент Владимир Путин оценил шансы нашей страны на успешную разработку полностью независимых нейросетей.