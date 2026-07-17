КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

Tекст: Дарья Григоренко

«В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.