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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня

    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

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    14 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    США начали новую серию ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская авиация приступила к массированным бомбардировкам иранской территории, сообщил неназванный американский чиновник.

    Американские вооруженные силы на протяжении нескольких часов осуществляют атаки на иранские объекты, сказал собеседник ABC News, передает РИА «Новости».

    В прошлую ночь Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи атак по иранской территории.

    Иранские военные в ответ поразили беспилотниками американскую авиабазу в Иордании. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

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    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    17 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    @ U.S. Central Command/X

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр танкера в Оманском заливе для поддержания режима санкционных ограничений против Тегерана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

    Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

    Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

    Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

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    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

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    14 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом

    Вице-президент Ирана Ареф заявил о планах установить суверенитет над Ормузом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран намерен взять под свой контроль стратегически важный Ормузский пролив, опираясь на существующие международные правовые нормы и правила.

    Иранское руководство планирует закрепить контроль над Ормузским проливом на основе действующих правовых механизмов. С соответствующим заявлением выступил вице-президент Исламской республики Мохаммад Реза Ареф, передает ТАСС.

    «Тегеран надеется установить суверенитет Ирана над Ормузским проливом в свете правовых фактов и норм», – подчеркнул политик в интервью одному из ближневосточных телеканалов. По его словам, стремление государства контролировать эту акваторию так же естественно, как и право других стран на ее использование.

    Ареф также отметил, что текущая ситуация вокруг пролива используется искусственно. По его оценке, происходящие там события служат лишь предлогом для реализации планов Соединенных Штатов по установлению собственного господства в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи допустил переход ситуации в акватории под юрисдикцию международного права. До этого сообщалось. что Тегеран запланировал совместное с Оманом управление этим стратегически важным маршрутом без участия Вашингтона.

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    14 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Власти Ирана заявили об ударах США по городу Бушеру

    Американские военные атаковали четыре локации на территории провинции Бушер

    Tекст: Мария Иванова

    В нарушение действующего меморандума о перемирии Соединенные Штаты подвергли обстрелу несколько объектов на юге Исламской Республики.

    Американская армия нанесла удары по городу Бушеру на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    Заместитель губернатора иранской провинции Эхсан Джаханиян подтвердил факт атаки.

    «Нарушение США перемирия и меморандума продолжается, сегодня днем по четырем локациям в Бушере были попадания вражеских снарядов», – сказал Джаханиян.

    Серия атак со стороны американских военных началась 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В качестве ответной меры иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы, расположенные в ряде стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Днем ранее армия Соединенных Штатов атаковала несколько военных баз на юге страны.

    До этого американская авиация поразила объекты в непосредственной близости от атомной электростанции Бушер.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    14 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана.

    Об этом стало известно по итогам встречи в Москве заместителя главы МИД России Дмитрия Любинского с исполняющим обязанности генерального директора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.

    «С российской стороны отмечена крайняя обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана. Подтвержден призыв к возобновлению диалога в интересах установления прочного мира в регионе», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В июне Кремль призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности. Позже военные эксперты оценили очередные американо-иранские столкновения в Ормузском проливе.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров выступил за немедленное прекращение боевых действий в регионе.

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    15 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении военной базы США в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    Поражен центр тылового обеспечения и поддержки ВС США в районе Мина-Абдалла в Кувейте, объект уничтожен, сообщил Иран, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Командование КСИР предупредило о закрытии Ормузского пролива. Ограничения сохранятся до полного прекращения американских враждебных действий против Тегерана.

    Незадолго до этого появлялись сообщения о серии других атак. Иранские вооруженные силы наносили удары по объектам на территории Бахрейна, Иордании и Кувейта.

    Несколько дней назад Иран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Позже иранские военные уничтожили склады боеприпасов и пусковые установки HIMARS армии США на кувейтской территории. Накануне иранские силы нанесли ракетные удары по американскому судну и военным объектам в Кувейте.

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    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

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    16 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа

    Иран назвал ближневосточную недвижимость Трампа законной целью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские вооруженные силы объявили активы американского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии потенциальными целями для нанесения ударов.

    Вооруженные силы Исламской республики рассматривают объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в странах Персидского залива как законную цель, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под угрозой возможного нападения оказались принадлежащие американскому лидеру гольф-клубы и высотные здания в регионе.

    В частности, потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Все эти активы официально включены в список законных целей для иранских военных.

    Ранее Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Также американский лидер поручил нанести беспрецедентный удар по Исламской республике в случае своего убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сделал ставку на новую масштабную волну разрушений иранской инфраструктуры.

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    14 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных ударов по Ирану для ослабления иранских возможностей, о чем сообщено в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «Сегодня в 15.00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческое судоходство в Ормузском проливе», – сказано в сообщении соцсети Х.

    В CENTCOM уточнили, что удары наносятся по мере того, как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    «Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени», – добавили там.

    Ранее в этот день СМИ сообщали, что США начали новую серию ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщает об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.



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