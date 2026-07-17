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    17 июля 2026, 11:01 • Новости дня

    Швейцария сообщила о присоединении к программе закупки боеприпасов НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Берн стал участником специализированной программы Североатлантического альянса, позволяющей совместно закупать и безопасно утилизировать более 2 тыс. видов боеприпасов.

    Европейская республика намерена развивать взаимодействие в военной сфере через агентство Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Швейцария принимает участие в Партнерстве по обеспечению боеприпасами (ASP) агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Это поспособствует совместной закупке боеприпасов, а также их мониторингу и экологически безопасной утилизации», – подчеркивается в правительственном коммюнике.

    Государство взаимодействует с натовским агентством с 1996 года, участвуя в программах приобретения ракет Stinger и комплексов Patriot. Совместные закупки позволяют экономить средства и сокращать сроки поставок вооружений.

    Власти страны уточнили, что участие в программе не нарушает швейцарский нейтралитет. В случае вовлечения одного из государств-партнеров в международный конфликт Берн оставил за собой право выйти из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специальная комиссия предложила пересмотреть политику швейцарского нейтралитета ради расширения взаимодействия с НАТО.

    В начале прошлого года Совет ЕС утвердил решение о приглашении государства в проект «военного Шенгена».

    Позже швейцарский парламент одобрил смягчение запрета на экспорт вооружений в зоны военных конфликтов.

    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    16 июля 2026, 06:36 • Новости дня
    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс

    Разработчики сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Перун»

    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России, сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

    «Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа «Перун» в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры. Также он может применяться в составе мобильных групп», – рассказали разработчики, передает ТАСС.

    В научно-производственном центре уточнили, что установка работает от аккумулятора до 15 минут в режиме непрерывного излучения. Время боевого дежурства достигает пяти часов, а дальность поражения целей составляет до пяти километров. Стоимость одного десятисекундного выстрела обходится всего в 205 рублей.

    Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, а мобильная версия устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Инженеры оснастили комплекс тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью. Для обнаружения, классификации и захвата целей применяется машинное зрение на базе нейросетей и искусственного интеллекта.

    Во время натурных проверок оружие подтвердило высокую эффективность против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Представители предприятия пояснили, что лазерный луч успешно ослепляет оптику аппаратов. Кроме того, он физически разрушает критически важные элементы дронов, включая аккумуляторы, электромоторы и крылья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям дрона-перехватчика «Сварог про».

    Весной разработчики интегрировали лазерную систему противодействия беспилотникам LazerBuzz с радиолокационной станцией.

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    16 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины
    @ REUTERS/Atef Hassan

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственники колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, потребовали от киевских властей компенсаций за погибших и пропавших без вести наемников.

    Родственники погибших и пропавших без вести колумбийских наемников устраивают акции протеста на родине, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Sohu. Они настаивают на выплате Киевом страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращении тел погибших.

    В июле семьи боевиков вышли на массовый протест в Боготе, где демонстративно сожгли импровизированный украинский флаг. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников «бессмысленно воюют и умирают на Украине». Лидер латиноамериканского государства также подчеркнул, что страна должна перестать быть экспортером смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская правозащитная организация ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ. А родственники боевиков регулярно просят помощи у российского посольства с репатриацией тел.

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    15 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников

    Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промобъектов от тяжелых БПЛА

    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    @ Clara Margais/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Ростех» презентовала уникальную модульную конструкцию, способную выдержать прямое попадание тяжелого дрона на высокой скорости.

    Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) впервые показала комплексную систему «Паутина». Она предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Инновационное решение предназначено для обеспечения безопасности промышленных предприятий.

    Система состоит из модульных металлоконструкций, собираемых на болтовых соединениях без применения сварки. Это значительно упрощает монтаж в стесненных условиях и на пожароопасных участках. «Паутина» способна защищать сооружения высотой свыше 25 метров и любой площади.

    «Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», – заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

    Новинка разработана совместно с компанией «Стандарт Электрик» и уже прошла испытания на сейсмоустойчивость. В настоящее время продолжаются тесты на стойкость к попаданию различных типов дронов. Комплекс проходит опытную эксплуатацию на предприятиях топливно-энергетического сектора.

    Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков пояснил, что элементы конструкции проходят заводскую антикоррозийную обработку методом горячего цинкования. Это избавляет от необходимости окрашивания деталей при установке и эксплуатации, снижая общие затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты объектов от беспилотников. Чуть ранее специалисты холдинга создали систему «СЕРП-FPV» для противодействия массированным атакам дронов.

    А в прошлом году гендиректор компании Сергей Чемезов доложил о внедрении комплекса радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

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    15 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра образца 2023 года и направили оружие госзаказчику.

    Концерн «Калашников» завершил испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия, сообщает концерн. Это позволило предприятию отгрузить очередную крупную партию автоматов.

    В течение текущего года поставки АК-12 идут в полном объеме и строгом соответствии с графиком госконтракта, отметили на предприятии. За время СВО номенклатура изделий концерна значительно расширилась, объемы производства растут при сохранении высокого уровня качества.

    В прошлом году предприятие начало выпуск укороченных автоматов АК-12К. Это оружие создано по запросу десантников для штурмовых действий в плотной городской застройке и тесных полевых укреплениях. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.

    «Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года концерн «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Незадолго до этого предприятие за полгода создало компактную версию автомата АК-12К для штурмовых подразделений. Осенью прошлого года производитель досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии этого укороченного оружия.

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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    15 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Новейший завод боеприпасов в США сорвал выпуск артиллерийских снарядов

    Новейший военный завод в Техасе провалил выпуск деталей 155-мм снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший оборонный завод в Техасе не смог выпустить ни одной детали для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сорвав планы американской армии.

    Предприятие в американском городе Мескит, на которое выделили почти 500 млн долларов, не справилось с производством ключевых компонентов для 155-миллиметровых снарядов, передает The War Zone.

    Это поставило под угрозу план Пентагона по увеличению выпуска боеприпасов до 100 тыс. единиц в месяц.

    «Без 30 тыс. дополнительных металлических деталей для снарядов, которые ожидались от предприятия в Меските, армия не сможет достичь своей цели по ежемесячному производству 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм», – говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США. В настоящее время американские военные получают лишь 36 тыс. таких снарядов ежемесячно.

    Завод компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems открылся в мае 2024 года с большими ожиданиями. Однако, как выяснили инспекторы, подрядчик попытался использовать оборудование, предназначенное для старых снарядов M107, чтобы производить более современные и тяжелые M795. Эта рискованная стратегия привела к значительным трудностям и невозможности выпускать продукцию, соответствующую контракту.

    Проблемы с производством усугубляются истощением американских арсеналов. С начала конфликта на Украине запасы США сократились более чем на 3,6 млн артиллерийских снарядов из-за поставок Киеву, продаж другим странам и использования на тренировках. Власти надеются исправить ситуацию к концу 2027 года за счет модернизации других предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый оружейный завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    Ранее американское военное ведомство запланировало увеличение ежемесячного производства артиллерийских снарядов до 100 тыс. штук.

    Для восполнения истощенных арсеналов армия США экстренно заключила многомиллионный контракт на производство стволов для гаубиц.

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