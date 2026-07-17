В НЦ «Россия» обсудили будущее экономики и пять мегатрендов мирового развития

Вопросы развития искусственного интеллекта и трансформации мировой экономики стали ключевой темой летних экспертных встреч в Национальном центре «Россия».
Мероприятие прошло 17 июля в рамках ежегодного открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», проводимого по решению президента Владимира Путина.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин обсудил с участниками тезисы доклада Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Эксперты рассмотрели пять мегатрендов, которые определяют развитие общества и глобальной экономики в современных условиях.
«По итогам публикации доклада мы получили сотни отзывов. Главный вопрос – что нужно сделать нам здесь и сейчас, чтобы и сегодня, и в будущем жизнь наших людей становилась лучше», – отметил Максим Орешкин.
Он добавил, что формат открытого диалога объединяет специалистов из разных стран для обсуждения перспектив развития мира и выработки совместных решений.
Представители различных сфер детально обсудили технологический суверенитет, трансформацию финансовых систем и демографические вызовы грядущего десятилетия.
Сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов высказался о необходимости международного сотрудничества в цифровой среде. «На самом деле есть условно финансовая составляющая, сколько денег стоит тот или иной элемент суверенитета, а есть ещё нефинансовая, составляющая про некую кооперативность», – пояснил он.
Представитель Сбербанка Александр Исаков отметил высокую эффективность текущей двухуровневой финансовой модели, призвав улучшать регулирование вместо полной перестройки.
В свою очередь бывший топ-менеджер «Яндекса» Тигран Худавердян указал на растущую роль цифровых платформ и алгоритмов при балансировке спроса и предложения.
Демографический суверенитет стал еще одной важной темой, требующей создания условий для самореализации молодежи.
В завершение дискуссии спецпредставитель президента Дмитрий Песков добавил, что современное образование должно готовить творцов, способных управлять технологиями, а не просто обслуживать их.
В апреле очный этап второго открытого диалога собрал в Национальном центре «Россия» более 100 авторов из 43 стран.