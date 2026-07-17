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    17 июля 2026, 12:04 • Новости дня

    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы

    Американист Дудаков: Обвинениями в адрес Китая Трамп пытается повлиять на выборы в Конгресс

    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, обвиняя Китай во вмешательстве в избирательные процессы в США, пытается, с одной стороны, оправдать свой проигрыш в президентской кампании 2020 года, а с другой – заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «И Республиканская, и Демократическая партии стабильно пытаются уличить какие-то иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в американские выборы. Как правило, это происходит, когда одна из фракций терпит поражение: ей нужно найти объяснение своему провалу, и оправданием становится якобы «влияние» России, Китая и других стран», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что демократы после прошедших в 2016 году президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, придумали «Рашагейт» и утверждали, будто нашли «русский след». Теперь уже Трамп обвиняет в своем проигрыше на выборах 2020 года Китай. При этом уровень доказательной базы американской администрации крайне низкий в этом вопросе, считает собеседник.

    «Вашингтон считает, что Пекин якобы купил данные американских избирателей. Но нужно понимать, что эти данные находятся в свободном доступе и приобрести их может каждый. Например, кандидаты на выборах разного уровня традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных граждан», – указал Дудаков.

    Он не исключил, что и многие иностранные компании занимаются тем же, чтобы продвигать свои товары на рынке США. Таким образом, попытка Трампа «уличить» КНР неубедительна, добавил политолог. Тем не менее глава Белого дома, выдвигая обвинения в адрес Поднебесной, пытается не только оправдать прошлый провал, но и действует на опережение, считает американист.

    «Президент США пытается заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, республиканцы проиграют. Он уже готовит сторонников к тому, что причина возможной будущей потери республиканцами большинства – не собственные ошибки и неудачи, а сговор демократов с некими иностранными силами», – детализировал собеседник.

    Дудаков обратил внимание, что в ходе выступления Трамп не сказал о каких-либо мерах в отношении Пекина – будь то введение новых санкций или тарифов. «Дело в том, что администрация США травмирована неудачным для себя опытом торговой войны с Китаем прошлого года. Повторять его в Вашингтоне не хотят, а потому и звучат лишь голословные обвинения», – отметил спикер.

    Как полагает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, обвинения в адрес Китая и других стран о влиянии на американские выборы, а также другие рассуждения Трампа об уязвимости избирательной системы США преследуют лишь одну цель. «Все это вписано в четкий контекст так нужного для главы Белого дома принятия закона Save (Save Act) – это Safeguard American Voter Eligibility Act (Закон о защите права голоса только для американцев), также известный как Save America Act», – написал журналист.

    Законопроект предусматривает, в частности, обязательное подтверждение гражданства США при регистрации для голосования на федеральных выборах. Для этого необходимо предоставить документы – паспорт США, свидетельство о рождении, а также фото-ID, свидетельство о натурализации. «Save America Act – это один из главных приоритетов Трампа на втором сроке. Республиканцы считают, что закон защитит выборы от голосования неграждан. Демократы критикуют его как попытку подавления явки избирателей, особенно среди меньшинств и пожилых людей», – отметил шеф бюро ВГТРК.

    Богданов напомнил, что проект прошел Палату представителей, но пока заблокирован в Сенате – «не хватает голосов для преодоления филибастера». «Трамп активно давит на республиканцев, чтобы его приняли, и даже блокировал другие важные законопроекты, пока Save не будет одобрен. Собственно, свое выступление он и закончил требованием скорее это все принять. Нет, отменой промежуточных выборов в ноябре он не пригрозил. Пока», – сыронизировал журналист.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, речь Трампа имеет в большей мере именно внутриполитическое значение. «Во-первых, Трамп ищет весомый аргумент для принуждения республиканцев начать процесс утверждения избирательной реформы Save America Act», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

    Как указал аналитик, времени на это у партии остается крайне мало. «В конце июля конгрессмены разъедутся и вернутся лишь осенью, а там на носу и день Х в виде промежуточных выборов. А уж после них при новом созыве Конгресса Трампу не видать избирательной реформы как своих ушей», – уточнил Романов.

    «Во-вторых, он до сих пор испытывает недовольство и даже обиду за многолетние наговоры демократов и их союзников о его якобы сговоре с Россией перед президентскими выборами 2016 года. С того самого момент он пытался и, как мы видим, продолжает предпринимать попытки навесить ярлык «полезных идиотов» на демократов, а роль «хитрого кукловода» приписать КНР», – добавил американист.

    «В-третьих, Трамп до сих пор не может смириться с абсолютно честно проигранными президентскими выборами 2020 года, когда даже клубень картофеля мог его победить из-за катастрофы в экономике на фоне пандемии и в целом провала эпидемиологической политики администрации. Тогда даже его Минюст не нашел никаких весомых доказательств массовых фальсификаций в пользу Джо Байдена», – заключил Романов.

    Ранее Дональд Трамп обратился к нации в телевизионном обращении. Речь американского лидера длилась 25 минут и была посвящена безопасности выборов в США. Глава Белого дома объявил о «немедленном рассекречивании» критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о «шокирующей уязвимости» в избирательной системе.

    По словам Трампа, Китай в 2018 году якобы предпринял шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а впоследствии – на президентские выборы 2020 года. Он утверждает, что КНР с 2020-го проводила операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». Пекин незаконно завладел данными о 220 млн американских избирателей, заявил президент США.

    При этом представители «глубинного государства» преуменьшали информацию о масштабах «зловещего вмешательства» Китая в выборы, отметил Трамп. «Те, кто должен был поднять тревогу, вместо этого держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не сообщили об этом мне, президенту, или кому-либо еще, и они, насколько нам известно, не проинформировали Конгресс», – пожаловался он.

    Американский лидер в ходе обращения к согражданам также заявил, что министерство внутренней безопасности (DHS) выявило в списках избирателей штатов около 278 тыс. человек, не являющихся гражданами США. Он добавил, что так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше». Трамп назвал очень важными промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.

    По словам президента США, главное, что должен сделать Конгресс «для решения этого кризиса безопасности» – принять «закон о спасении Америки» (Save America), который предусматривает более жесткие меры по контролю за выборами. Одно из центральных предлагаемых нововведений – обязать все штаты требовать от людей на избирательных участках предъявления документов, подтверждающих, что у них есть право голосовать в стране. «Единственная причина, по которой кто-то может выступать против – это стремление сжульничать на выборах», – подчеркнул Трамп.

    Из рассекреченных документов следует, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея якобы «обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США». Утверждается, что действующие в интересах этих стран хакеры начиная с 2016 года неоднократно пытались получить несанкционированный доступ к базам данных об американских избирателях. Отметим, еще в феврале Трамп говорил, что манипулированием избирательными процессами занимались те лица в Штатах, которые обвиняли в ведении такого рода подрывной деятельности РФ.

    Посольство Китая в США отвергло обвинения Трампа во вмешательстве в выборы. «Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», – подчеркнули в дипмиссии.

    В Америке речь Трампа восприняли негативно. Губернаторы-демократы 24 штатов обвинили американского президента в попытке подорвать выборы. Они подчеркнули, что «готовы дать отпор администрации Трампа и остановить любые незаконные посягательства на конституционное право каждого американца на голосование», передает CNN. Лидер Демпартии в Сенате США Чак Шумер в свою очередь назвал выступление главы Белого дома «жалкой попыткой» отрицать поражение в 2020 году, отметив, что президент сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности «ненужной войной».

    Как отмечает портал Axios, некоторые участники политического штаба Трампа считают, что разговоры о фальсификациях на выборах побудят его избирателей прийти на выборы в ноябре. Однако за пределами Белого дома партийные лидеры и социологи убеждены, что колеблющиеся избиратели не хотят об этом слышать. «Это глупый, просто глупый ход», – сказал изданию неназванный исследователь-республиканец.

    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    @ Yin Bogu/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

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    15 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп уверен, что Москва готова в краткосрочной перспективе подписать мирный договор.

    Своим мнением о путях урегулирования украинского конфликта хозяин Белого дома поделился в телевизионном интервью, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку», – заявил политик в эфире телеканала Fox News, комментируя настрой президента России Владимира Путина.

    В начале июля президенты России и США обсудили по телефону украинское урегулирование.

    На следующий день американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Еще весной Трамп заявлял о близости мирной сделки.

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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    15 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Трамп допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России

    Трамп: Иран и «Хезболлу» могут добавить в антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал внимательно изучить обновленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России и отметил, что законодатели могут туда добавить Иран и «Хезболлу», о чем он сообщил на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

    «Они бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышал», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава Белого дома добавил, что конгрессмены рассматривают возможность расширения действия документа, сам же он никакого решения пока не принял.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций группы конгрессменов. WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов.


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    15 июля 2026, 23:38 • Новости дня
    Трамп собрался ускорить производство и поставку Patriot и Tomahawk

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении значительно ускорить выпуск зенитных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk на фоне истощения военных запасов страны.

    «В качестве примера можно взять тот же Patriot, который так активно продается, или ракету Tomahawk. Мы хотим сделать так, чтобы не нужно было ждать поставок год, полтора или два. Мы хотим, чтобы вы ждали неделю или, возможно, даже меньше. И мы добьемся этого очень скоро», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в интервью телеканалу Fox Business.

    Ранее газета New York Times сообщала об истощении запасов малозаметных крылатых ракет за время конфликта с Ираном. По данным издания, американские военные выпустили десятилетнюю норму снарядов Tomahawk. Кроме того, армия США полностью израсходовала двухлетний объем производства боеприпасов для зенитных систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в июне заявил, что автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk. WSJ также сообщила о планах Пентагона создать дешевые ракеты вместо дорогих Tomahawk.

    Американские военные планируют закупить свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в конфликте с Ираном.



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    16 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа

    Иран назвал ближневосточную недвижимость Трампа законной целью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские вооруженные силы объявили активы американского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии потенциальными целями для нанесения ударов.

    Вооруженные силы Исламской республики рассматривают объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в странах Персидского залива как законную цель, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под угрозой возможного нападения оказались принадлежащие американскому лидеру гольф-клубы и высотные здания в регионе.

    В частности, потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Все эти активы официально включены в список законных целей для иранских военных.

    Ранее Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Также американский лидер поручил нанести беспрецедентный удар по Исламской республике в случае своего убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сделал ставку на новую масштабную волну разрушений иранской инфраструктуры.

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    15 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал усиливать удары по Ирану с каждым днем

    Трамп: Удары по Ирану усилятся, если Тегеран не вернется к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал с каждым днем наращивать удары по Ирану и довести их до кульминации, разбомбив все электростанции и мосты республики.

    «Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Послезавтра вечером мы нанесем им очень сильный удар», – заявил Трамп в интервью Fox News.

    Он заверил, что на следующей неделе «все станет совсем плохо» для иранцев.

    «Потому что на следующей неделе мы будем работать по электростанциям. На следующей неделе начнутся работы по мостам. Мы выведем из строя все электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», – добавил он.

    Трамп также заявил, что у Ирана «нет выбора», кроме как заключить сделку на фоне усиления американских ударов. Перед интервью он заявил, что его представители контактировали с иранскими официальными лицами за час до этого.

    «Они хотят заключить сделку, но каждый раз, когда заключают сделку, её нарушают», – посетовал американский президент.

    Трамп заявил, что американские войска «очень осторожно относятся к гражданскому населению», но предупредил, что Тегеран должен вернуться за стол переговоров.

    «Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется», – повторил он.

    Президент США отметил, что иранская армия «пошатнулась в сторону очень низкого уровня» после неоднократных ударов США, добавив, что атаки будут продолжаться, «пока я не скажу, что с меня хватит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном. Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля.


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    14 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных ударов по Ирану для ослабления иранских возможностей, о чем сообщено в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «Сегодня в 15.00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческое судоходство в Ормузском проливе», – сказано в сообщении соцсети Х.

    В CENTCOM уточнили, что удары наносятся по мере того, как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    «Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени», – добавили там.

    Ранее в этот день СМИ сообщали, что США начали новую серию ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщает об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.



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    16 июля 2026, 00:36 • Новости дня
    CBS: Пентагон изучил варианты военной операции против Кубы

    CBS: Пентагон изучает варианты военной операции против Кубы

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон рассматривает варианты проведения масштабной военной операции против Кубы, включая крупную высадку десанта с участием тысяч солдат, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

    Министерство обороны США анализирует возможные варианты военных действий против Кубы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

    «Военные стратеги в последние недели рассматривают целый ряд вариантов возможных действий против этого острова, включая десантно-штурмовую операцию под руководством армии с участием тысяч американских солдат, которую проведет 101-я воздушно-десантная дивизия», – сообщил CBS.

    В конце июня состоялся плановый брифинг, где обсуждались предварительные планы решения потенциальных задач.

    При этом источники уточняют, что президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона пока не приняли окончательного решения о начале операции.

    Любые силовые действия потребуют значительных усилий, так как основные наступательные возможности Вашингтона задействованы в других регионах. Из-за возобновления операции против Ирана смещение фокуса на Кубу считается маловероятным.

    В последнее время Вашингтон усилил давление на Гавану. В январе американский лидер подписал указ о возможности введения пошлин на нефтяной импорт для Кубы и объявил чрезвычайное положение из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергосистема Кубы 15 июля вышла из строя в третий раз за неделю. В начале месяца американский лидер заявил о движении Кубы в сторону США. При этом в июне он допускал возможность проведения операции по смене руководства Кубы.

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    16 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране

    WSJ: Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявляет о предпочтении дипломатического подхода, на этой неделе ему рассказали о возможных вариантах разрешения иранского вопроса, включая использование сухопутных войск и бомбардировку горы Пикакс.

    Трамп склоняется к расширению военной операции США в Иране после нескольких дней брифингов с участием высокопоставленных помощников, сообщили американские официальные лица изданию Wall Street Journal (WSJ).

    «Варианты включают усиление авиаударов, отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива и бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ», – сказано в статье.

    Вечером во вторник Трамп провел совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузского пролива с использованием американских войск, отмечает газета.

    Также среди вариантов рассматривали возможную бомбардировку туннельного комплекса на горе Пикакс, объекта, связанного с ядерным оружием, который США еще не атаковали.

    Расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты, также остается возможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России. Иран отказался соблюдать меморандум с США. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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