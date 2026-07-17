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    17 июля 2026, 10:34 • Новости дня

    Ученые впервые обнаружили атмосферу у каменистой экзопланеты

    New Scientist: Найдена атмосфера у потенциально обитаемой экзопланеты LHS 1140b

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи зафиксировали признаки наличия атмосферы на экзопланете LHS 1140b, находящейся в 50 световых годах от Земли, что делает ее перспективной для поиска жизни.

    Астрономы впервые выявили атмосферу на каменистой планете за пределами Солнечной системы, передает журнал New Scientist.

    Открытие стало весомым доказательством существования экзопланет, способных поддерживать инопланетную жизнь.

    Планета LHS 1140b вращается вокруг небольшого холодного красного карлика. Ученые из Гарвардского университета наблюдали за ней в 2024 году в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. В спектре света планеты была обнаружена линия, указывающая на атомы гелия в возбужденном состоянии. «Безусловно, самое простое объяснение состоит в том, что гелий, который мы видим, исходит от самой планеты», – заявил исследователь Коллин Черубим.

    Подобные гелиевые миры могут быть покрыты толстым слоем атмосферы над каменистой или ледяной поверхностью. Эксперты отмечают, что планета находится в обитаемой зоне, где температуры позволяют сохранять жидкую воду, но для полного понимания пригодности для жизни необходимо изучить состав атмосферы в целом.

    Интересно, что при повторных наблюдениях в 2025 году сигнатура гелия не была зафиксирована. Ученые пока не могут точно объяснить это явление, предполагая возможные изменения в форме оттока газа или влияние звездной активности. Исследователи планируют продолжить наблюдение за экзопланетой для выяснения причин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы приступили к поискам атмосферы у экзопланеты TRAPPIST-1e.

    Сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева оценила количество потенциально обитаемых миров в несколько десятков.

    Ранее исследователи Кембриджского университета обнаружили органические соединения на планете K2-18b.

    16 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека

    Ученые «Сколтеха» впервые установили предел жизни человека на уровне 146-194 лет

    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые установили, что случайные изменения ДНК ограничивают максимальную продолжительность жизни человека диапазоном от 146 до 194 лет.

    Российские ученые впервые смогли рассчитать, насколько накапливающиеся с возрастом генетические изменения ограничивают долголетие, сообщила пресс-служба «Сколтеха». Исследователи выяснили, что случайные мутации ДНК устанавливают предел продолжительности жизни на уровне от 146 до 194 лет. Эта цифра вдвое превышает текущие показатели человеческого долголетия.

    «Мы показали, что соматические мутации вносят значительный вклад в старение, но не могут сами по себе объяснить наблюдаемую смертность. Это означает, что другие механизмы старения – например, потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция или эпигенетические изменения – вносят сопоставимый вклад в ограничение продолжительности жизни», – рассказал научный сотрудник Центра био- и медицинских технологий Дмитрий Крюков.

    Для получения этих данных специалисты создали сложную математическую модель. Она позволила последовательно отключать обратимые процессы старения и оценивать влияние исключительно соматических мутаций на организм. Эти изменения ДНК не передаются по наследству, но вызывают серьезные сбои в работе клеток и тканей.

    Главным ограничивающим фактором оказались ткани, не способные к делению, такие как нейроны и клетки сердца. По словам исследователей, мутации в их ДНК снижают продолжительность жизни гипотетического нестареющего организма с 1759 до 156 лет. В то же время ткани с высокой способностью к регенерации, например печень, могут функционировать тысячелетиями благодаря постоянному обновлению.

    Ученые отмечают, что результаты расчетов позволят биологам количественно оценивать влияние конкретных мутаций на сокращение жизни. Это поможет выявить главные факторы ускоренного старения тела и использовать полученные сведения для разработки новых терапий, направленных на продление здоровой жизни человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал рост средней продолжительности жизни россиян до 81 года к 2036 году. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила о двукратном увеличении этого показателя за минувшее столетие.

    Месяцем ранее американские врачи впервые ввели пациенту экспериментальный препарат для перепрограммирования старения клеток.

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    14 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Корабль «Союз МС-29» с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура

    Tекст: Валерия Городецкая

    Носитель «Союз-2.1а» оторвался от стартовой площадки № 31 космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.

    На борту находятся три члена экипажа, передает ТАСС. Примерно через девять минут после пуска аппарат отделится от ракеты и выйдет на заданную орбиту. Полет пройдет по быстрой двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что стыковка с модулем «Причал» состоится около 20:56 по московскому времени.

    Ранее специалисты установили ракету с кораблем «Союз МС-29» на стартовый стол Байконура. Государственная комиссия официально разрешила запуск космического аппарата.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа перед стартом.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    14 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС

    Экипаж «Союз МС-29» перешел на МКС

    Экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС
    @ Скриншот с видео пресс-службы Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина с астронавтом НАСА Анилом Менони открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на борт Международной космической станции (МКС).

    «Как с первого раза радость, самочувствие вполне адекватное ситуации. В моем случае это второй раз, и как-то по-другому воспринимает тело, чем в первый раз», – поделилась Анна Кикина с борта МКС.

    Ее коллега Петр Дубров добавил, что есть ощущение возвращения к чему-то привычному, в чем уже бывал долговое время, работал, проводил время с коллегами.

    «Когда взлетаешь, действительно кажется, что на Земле была этакая командировка, а сейчас вернулся как будто бы домой», – признался он.

    На орбитальной станции экипаж «Союз МС-29» встречали российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

    Экипаж «Союза» Дубров, Кикина и Менон проведет на орбите 261 сутки, выполнит 38 экспериментов, проведет два выхода в открытый космос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    15 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС

    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В день успешного старта с Байконура ракеты с кораблем «Союз МС-29» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу Международной космической станции (МКС).

    «Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – приводит слова Баканова на пресс-конференции «РИА «Новости».

    Вторым пунктом он назвал договоренность о том, что и Россия, и США, создают свои национальные орбитальные станции.

    «Договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», – добавил глава «Роскосмоса».

    Айзекман, в свою очередь, подтвердил готовность США продолжать взаимодействие с Россией в космической сфере. «Мы будем продолжать это делать в дальнейшем настолько, насколько это возможно», – сказал он.

    В ночь на среду стало известно, что экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    14 июля 2026, 21:25 • Новости дня
    Корабль «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский космический корабль успешно завершил полет к Международной космической станции по сверхкороткой схеме, доставив на борт новый международный экипаж.

    Пилотируемый корабль «Союз МС-29», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС, сообщает Роскосмос.

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» с основным экипажем 75-й экспедиции стартовала в 17:48 по московскому времени. Примерно через девять минут корабль отделился от третьей ступени, после чего полет проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения.

    В состав экипажа вошли командир Петр Дубров, космонавт Анна Кикина, ставшая первым специальным корреспондентом агентства на станции, и астронавт НАСА Анил Менон. Ожидается, что их миссия на орбите продлится 261 сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная комиссия официально разрешила запуск космического аппарата к МКС. Ранее специалисты установили ракету с кораблем «Союз МС-29» на стартовый стол Байконура.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за визит на космодром для поддержки экипажа.

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    17 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    Принцессы Древнего Египта оказались опытными воительницами
    Принцессы Древнего Египта оказались опытными воительницами
    @ Kurohito/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование мумий дочерей фараонов возрастом около 3800 лет показало изменения костей, свидетельствующие о регулярном использовании луков и кинжалов.

    Ученые изучили шесть царских мумий, найденных в комплексе Дахшур, относящихся к периоду Среднего царства между 1850 и 1700 годами до нашей эры, сообщает New Scientist. Четыре из них предположительно являются дочерьми фараона Аменемхета II.

    Анализ показал утолщение костей рук и искривление костей ладоней, что указывает на активное владение оружием, с которым их похоронили.

    «Они взяли свои луки и кинжалы в загробный мир не просто как украшения, но как свидетельство активной, стойкой и могущественной жизни, которую они вели», – заявила Зейнаб Хашеш из Университета Бени-Суэфа в Египте.

    У принцессы Иты, умершей в возрасте 28–34 лет, обнаружили сильные связи между костями предплечья и мышцами кисти, что говорит о привычном хвате кинжалов или булав.

    У принцесс Нуб-Хотеп и Итаверет выявили утолщение лучевой кости, что может быть адаптацией к постоянному натяжению лука. У одной из них также нашли признаки «хвата лучника».

    Исследователи отмечают, что царские особы получали частые травмы, включая переломы ребер и стоп, что свидетельствует об их участии в опасной деятельности, а не о сидячем образе жизни во дворце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года испанские археологи нашли в животе древнеегипетской мумии фрагмент античного текста.

    В прошлом году специалисты обнаружили в Асуане хорошо сохранившиеся гробницы эпохи Птолемеев.

    Осенью 2024 года египетские ученые раскопали бронзовый меч фараона Рамзеса II.

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    14 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС

    Космонавт Кикина показала нарисованное сердце провожающим на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская космонавтка Анна Кикина продемонстрировала через стекло автобуса красное сердце на белом листе родственникам и коллегам перед отправкой на Международную космическую станцию.

    Член экипажа корабля «Союз МС-29» Анна Кикина тепло попрощалась с близкими перед космическим полетом. Она приложила к окну транспортного средства лист бумаги с рисунком, пишет РИА «Новости».

    Старт ракеты запланирован на 17.48 по московскому времени 14 июля. Вместе с россиянкой на орбитальную станцию отправятся соотечественник Петр Дубров и американский астронавт Анил Менон.

    Перед посадкой в автобус экипаж надел полетные скафандры. Космонавты успешно доложили председателю государственной комиссии и главному конструктору о полной готовности к предстоящей миссии на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

    Во вторник Госкомиссия официально разрешила запуск космического аппарата. А глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за личную поддержку экипажа.

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    14 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ снизить расход ресурсов ИИ

    В России упростили оценку точности классического машинного обучения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные специалисты теоретически обосновали вычислительно легкий метод для алгоритмов градиентного спуска, позволяющий быстрее и дешевле определять надежность предсказаний базовых систем машинного обучения.

    Новый подход поможет существенно уменьшить затраты на работу классических форм искусственного интеллекта. Открытие особенно актуально для медицины, финансов и автономных систем, где критически важно знать степень уверенности в принятом решении.

    «Математическое доказательство позволяет пересмотреть отношение к простым эмпирическим методам оценки точности в машинном обучении: разработчики смогут получать надежные оценки неопределенности быстрее и с меньшими вычислительными затратами», – сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ ВШЭ.

    Алгоритмы стохастического градиентного спуска содержат элементы случайности, поэтому для них необходимо строить доверительные интервалы. Традиционные способы требуют сложных статистических расчетов, отнимающих много времени и вычислительных мощностей.

    Младший научный сотрудник вуза Марина Шешукова пояснила, что подобные простые методы уже применялись на практике и показывали хорошие результаты. Теперь исследователям удалось найти причину этого преимущества и дать ему строгое математическое объяснение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для поддержки разработчиков отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Ранее команда из Университета Решетнева создала методику избавления нейросетей от недостоверных фактов. А ученые из ЛЭТИ разработали нейроморфную систему для сокращения использования вычислительных ресурсов в процессе машинного обучения.

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    14 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Мантуров анонсировал обсуждение судьбы МКС с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена включить вопрос дальнейшей работы Международной космической станции (МКС) в повестку диалога с американскими коллегами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Он отметил важность согласования общих позиций, передает ТАСС. «Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем», – заявил политик. Он добавил, что стороны хотят сверить часы и затронуть другие сопутствующие темы.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал переговоры с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом о судьбе МКС. Российские специалисты изучают возможность сохранения работы станции после 2028 года.

    Американская сторона планирует рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства на весь оставшийся срок эксплуатации орбитального комплекса.

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    14 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    В Китае создали уникальный ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти

    Китай создал программно-определяемый 3D ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти

    Tекст: Мария Иванова

    Китайский стартап разработал инновационный процессор для искусственного интеллекта, способный решить проблемы энергопотребления и пропускной способности в сфере высокопроизводительных вычислений.

    Китайская компания Shanghai Oriental Compute Core Technology представила первый в мире программно-определяемый 3D ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти, передает РИА «Новости».

    Новая разработка призвана преодолеть существующие ограничения в производительности китайских вычислительных систем.

    «Китайский стартап Shanghai Oriental Compute Core Technology выпустил свой дебютный флагманский продукт – первый в мире ИИ-чип, построенный на программно-определяемой 3D-архитектуре с вычислениями вблизи памяти», – говорится в сообщении издания Yicai.

    Гендиректор предприятия Вэй Шаоцзюнь уточнил, что комбинация передовых архитектурных решений обеспечивает процессору высокую энергоэффективность и производительность. Инновация позволит китайской индустрии снизить зависимость от зарубежных технологических платформ, обеспечив стабильность цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне китайская вычислительная система LineShine возглавила мировой рейтинг производительности суперкомпьютеров.

    Месяцем ранее правительство КНР остановило сделки по закупке передовых американских микропроцессоров ради развития отечественных технологий.

    Осенью прошлого года Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia.

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    17 июля 2026, 02:56 • Новости дня
    Маск назвал причину отмены запуска Starship

    Маск: Запуск Starship отменен из-за проблем с двигателями

    Маск назвал причину отмены запуска Starship
    @ SpaceX/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Очередной испытательный полет космического корабля Starship сорвался из-за отказа двигателей, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

    «Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматической отмене запуска», – заявил Маскв X.

    По его словам, специалисты уже начали откачку топлива из резервуаров космического аппарата. Ожидается, что следующую попытку отправить корабль на орбиту предпримут через несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты-носителя с прототипом корабля Starship в 13-й испытательный полет отменили в последний момент.

    В июне компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship.

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    16 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Спасшая экипаж «Аполлона-11» ручка ушла с молотка

    Спасшую миссию «Аполлон-11» ручку продали на аукционе

    Tекст: Мария Иванова

    В Нью-Йорке за 857 тыс. долларов приобрели исторический маркер, позволивший Баззу Олдрину запустить сломанный двигатель лунного модуля в 1969 году.

    Торги прошли в аукционном доме Sotheby's, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

    Покупатель получил не только спасительный маркер, но и сломанный переключатель цепи двигателя лунного модуля. Ранее эти артефакты хранились в личной коллекции Олдрина, а эксперты предварительно оценивали лот в сумму до 1,2 млн долларов.

    Инцидент произошел в июле 1969 года во время первой высадки людей на Луну. Нил Армстронг и Базз Олдрин обнаружили поломку тумблера, отвечавшего за подачу питания на взлетный двигатель. После консультаций с Землей выяснилось, что дистанционно устранить неисправность невозможно.

    Тогда Олдрин решил использовать обычную пластиковую ручку из кармана своего скафандра. Она идеально подошла к отверстию переключателя и позволила успешно замкнуть электрическую цепь. «Ручка сработала, и теперь мы могли покинуть лунную поверхность и отправиться домой», – вспоминал астронавт.

    Олдрин впоследствии признавался, что виновник поломки так и остался неизвестным. По его словам, лишь проявленная находчивость спасла экипаж от трагической перспективы навсегда остаться на спутнике Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на аукционе в США продали побывавший на Луне миниатюрный советский флаг с автографом Базза Олдрина.

    Всемирный фонд памятников включил спутник Земли в список уязвимых объектов культурного наследия из-за оставленных астронавтами исторических артефактов.

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    14 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Госкомиссия разрешила запуск ракеты с кораблем «Союз МС-29» к МКС

    Tекст: Мария Иванова

    После успешного прохождения всех финальных проверок пилотируемый корабль «Союз МС-29» стартует с Байконура к МКС в 17.48.

    Государственная комиссия приняла официальное решение о полной готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Именно она должна вывести на заданную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29» с экипажем на борту, сообщает Роскосмос.

    Эксперты уже допустили космический аппарат к процедуре заправки топливом.

    Запуск корабля к Международной космической станции состоится 14 июля, со стартовой площадки космодрома Байконур. Отправление запланировано ровно на 17.48 по московскому времени.

    Экипаж полностью готов к выполнению поставленных задач на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету с кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

    Пилотируемый аппарат доберется до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.

    Ранее специалисты успешно завершили заправку этого космического корабля.

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    16 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    В Британии представили результаты генной терапии от болезни Альцгеймера

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые представили результаты клинических испытаний нового препарата, который снижает выработку тау-белка и замедляет когнитивные нарушения у пациентов с болезнью Альцгеймера на 50%, пишет Time.

    Ученые на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне представили обнадеживающие результаты тестирования генной терапии, направленной на снижение уровня тау-белка. Препарат «Диранерсен», разработанный биотехнологической компанией Biogen, блокирует выработку этого белка в клетках, пишет Time.

    В исследовании приняли участие 416 человек с болезнью Альцгеймера. Они получали различные дозы «Диранерсена» или плацебо дважды в год через люмбальную пункцию.

    Спустя 18 месяцев у пациентов, принимавших препарат, уровень тау-белка в мозге снизился на 50-65% по сравнению с контрольной группой.

    Снижение уровня белка привело к улучшению когнитивных функций. У пациентов, получавших лекарство, замедлилось снижение памяти и навыков рассуждения на 50%. При этом даже минимальная доза препарата оказалась эффективной.

    «Мы начинаем готовиться к тому, как будет выглядеть это будущее, и это захватывающе», – заявила главный научный сотрудник Ассоциации Альцгеймера Мария Каррильо.

    Ученые отмечают, что, несмотря на успехи в борьбе с амилоидом, именно накопление тау-белка часто предшествует когнитивным нарушениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в мае начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера. Японские ученые назвали главную ошибку в профилактике деменции. Ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости.


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    17 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    SpaceX в последний момент отложила запуск Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Запуск ракеты-носителя с прототипом корабля Starship в 13-й испытательный полет отменили в последний момент, следует из трансляции компании SpaceX.

    «Сегодня пуск не состоится», – объявил ведущий трансляции.

    Стартовую операцию остановили в момент запуска двигателей, «на ускорителе сработала команда остановки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship.

    Starship взорвался после возвращения на Землю, но SpaceX ожидала такого исхода.

    В октябре испытательный запуск прототипа космического корабля завершился огненной вспышкой после приводнения.

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