Ученые впервые обнаружили атмосферу у каменистой экзопланеты

New Scientist: Найдена атмосфера у потенциально обитаемой экзопланеты LHS 1140b

Tекст: Мария Иванова

Астрономы впервые выявили атмосферу на каменистой планете за пределами Солнечной системы, передает журнал New Scientist.

Открытие стало весомым доказательством существования экзопланет, способных поддерживать инопланетную жизнь.

Планета LHS 1140b вращается вокруг небольшого холодного красного карлика. Ученые из Гарвардского университета наблюдали за ней в 2024 году в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. В спектре света планеты была обнаружена линия, указывающая на атомы гелия в возбужденном состоянии. «Безусловно, самое простое объяснение состоит в том, что гелий, который мы видим, исходит от самой планеты», – заявил исследователь Коллин Черубим.

Подобные гелиевые миры могут быть покрыты толстым слоем атмосферы над каменистой или ледяной поверхностью. Эксперты отмечают, что планета находится в обитаемой зоне, где температуры позволяют сохранять жидкую воду, но для полного понимания пригодности для жизни необходимо изучить состав атмосферы в целом.

Интересно, что при повторных наблюдениях в 2025 году сигнатура гелия не была зафиксирована. Ученые пока не могут точно объяснить это явление, предполагая возможные изменения в форме оттока газа или влияние звездной активности. Исследователи планируют продолжить наблюдение за экзопланетой для выяснения причин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы приступили к поискам атмосферы у экзопланеты TRAPPIST-1e.

Сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева оценила количество потенциально обитаемых миров в несколько десятков.

Ранее исследователи Кембриджского университета обнаружили органические соединения на планете K2-18b.