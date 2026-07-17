Ole: Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за канадских лесных пожаров

Tекст: Мария Иванова

Финальная игра чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась под угрозой срыва из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, передает РИА «Новости».

Матч между Испанией и Аргентиной запланирован на 19 июля в Нью-Йорке. Дым от канадских лесов уже достиг территории США, подняв индекс качества воздуха до уровня «очень нездоровый».

В Чикаго из-за сильного загрязнения воздуха ранее перенесли матч регулярного чемпионата MLS. Местные власти закрыли часть общественных мест и отменили уличные мероприятия. В Вашингтоне введен «красный» уровень опасности из-за качества воздуха, а небо над Нью-Йорком и Бостоном заволокло мглой.

Международная федерация футбола имеет протоколы на случай опасного уровня загрязнения. По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады, в стране зафиксировано 876 активных природных пожаров, из которых 202 полностью неконтролируемые.

Всего с начала года произошло более 3,5 тыс. возгораний. Американский сенатор Берни Морено пообещал инициировать законопроект о санкциях против Канады из-за ухудшения экологии в США.

Финальный матч турнира пройдет на стадионе в штате Нью-Джерси. Масштабные футбольные соревнования завершатся 19 июля.