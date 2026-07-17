Fars: Иран нанес удар по базам США в Кувейте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Атака стала ответной мерой на недавние действия американских военных, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Удары наносились по местам дислокации подразделений противника.

«Несколько часов назад в рамках двенадцатого этапа операции «Молния» разрушительные беспилотники «Араш» армии Исламской Республики Иран нанесли удары по дислоцированным силам и центрам материально-технического обеспечения террористической и совершающей убийства детей армии США в Кувейте», – говорится в заявлении иранских военных.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов отчиталось о проведении серии бомбардировок иранской территории. В результате этих действий взрывы прогремели вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм.

Кроме того, нападению подверглись города Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и Бендер-Ленге. Также удары были зафиксированы в Вейсиане, Чабахаре и на территории аэропорта Ираншахр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Тегеран сообщил о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

В ходе операции воины КСИР уничтожили американские комплексы Patriot и пусковые установки HIMARS.

Немногим ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов армии США.