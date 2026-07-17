Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря

Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.
Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.
Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.
Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.
Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.
В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.