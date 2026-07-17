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    17 июля 2026, 02:49 • Новости дня

    Власти Чили усомнились в законности выдачи гражданства ряду детей россиян

    Миграционная служба Чили захотела проверить выдачу гражданства детям россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Чили сомневаются в законности выдачи гражданства ряду детей россиян, при этом обращений по данному вопросу не поступало ни от самих россиян, ни от местных властей, сообщили Центр журналистских расследований Ciper и посольство России в Чили.

    «Миграционная служба Чили обратилась в службу регистрации актов гражданского состояния с просьбой проверить гражданство 24 детей: их родители, россияне, имели статус «иностранцев-транзитников», – сообщает Ciper.

    Расследование затронуло и другие иностранные семьи, при этом уже было отозвано гражданство у 62 детей, однако доля россиян среди них пока неизвестна, передает РИА «Новости».

    Как пишет Ciper, большинство детей россиян, чьи документы проверяются, зарегистрированы в курортном Винья-дель-Мар. Журналисты пишут, что там якобы действуют компании, предлагающие иностранцам полный сервис по организации родов в Чили и оформлению документов для новорожденных.

    Конституция страны запрещает автоматически предоставлять гражданство детям, родители которых находятся на ее территории временно.

    В посольстве России в Чили сообщили, что тема им давно известна и находится под наблюдением с точки зрения защиты прав российских граждан, но описанная проверка к этим случаям не относится. В дипмиссии подчеркнули, что никакой шумихи вокруг истории нет и что не поступало обращений ни от россиян, ни от местных властей.

    Российские дипломаты напомнили, что власти Чили уже несколько месяцев предупреждают: дети туристов и «иностранцев-транзитников», рожденные в стране, не имеют права на автоматическое гражданство. По словам посольства, отдельные выданные ранее документы будут приведены в соответствие с местным законодательством.

    В дипмиссии указали, что так называемый родильный туризм превратился в распространенный бизнес с высокой стоимостью услуг, которая может резко вырасти при любых медицинских осложнениях и активно поддерживается рекламой. Дипломаты выразили надежду, что будущие родители будут опираться не на «завлекающие посты» в соцсетях, а на изучение законодательства и здравый смысл.

    В посольстве также предупредили, что второй паспорт для ребенка способен обернуться ограничениями с точки зрения российского права, в том числе при устройстве на госслужбу. Кроме того, дополнительное гражданство несет за собой налоговые, военные и иные обязанности, которые устанавливает страна второго гражданства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил о связанной с ростом «родильного туризма» необходимости ужесточить миграционные правила.

    Аргентинский юрист рассказал о случаях смерти новорожденных после перелетов россиянок в Аргентину ради получения для детей местного гражданства.

    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

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    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    15 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Завербованный подросток сжег полицейский автомобиль под Петербургом

    Силовики задержали подростка за поджог автомобиля полиции во Всеволожске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молодой человек из Алтайского края признался в совершении теракта на территории отдела полиции в Ленобласти после вербовки через мессенджер.

    Правоохранители возбудили уголовное дело о террористическом акте в отношении несовершеннолетнего жителя Алтайского края. Накануне подозреваемый устроил пожар на парковке у здания управления МВД во Всеволожске, передает ТАСС.

    «14 июля около 02:50 на территории отдела полиции во Всеволожске был подожжен служебный автомобиль. Неустановленное лицо проникло на охраняемую территорию через забор и совершило поджог. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска Всеволожского района в одной из гостиниц в Петербурге был задержан 17-летний житель Алтайского края», – сообщили в ведомстве.

    На допросе юноша рассказал, что получал инструкции от анонимных кураторов в мессенджере. С июня 2026 года фигурант выполнял их поручения в разных городах страны. Сейчас он полностью признал вину и находится в изоляторе временного содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предупредил о росте случаев вовлечения подростков в преступную деятельность через мессенджеры.

    В начале июля полицейские задержали 16-летнюю москвичку за поджог автозаправочной станции по указке телефонных мошенников. Весной другая обманутая злоумышленниками школьница устроила пожар на закрытой стоянке транспортной полиции в Чувашии.

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    15 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    В Турции решают вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София. В настоящее время они находятся в депортационном центре, где рассматривается вопрос об их высылке из Турции.

    В генеральном консульстве России в Стамбуле подтвердили факт задержания россиян, передает ТАСС. «В связи с вашим обращением относительно ситуации с российскими гражданами Филоновой Викторией Сергеевной и Филоновым Игорем Андреевичем сообщаем следующее», – заявили в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что 14 июля получили информацию от родственников о задержании туристов.

    В настоящее время россияне находятся в депортационном центре. Местное управление по вопросам миграции рассматривает возможность их высылки из страны.

    Представители консульства поддерживают постоянный контакт с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и компетентными органами Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие правоохранители задержали Викторию и Игоря за чтение Библии. В мае полиция Антальи арестовала другого россиянина из-за конфликта с местным жителем.

    Осенью прошлого года силовики отпустили пару граждан России после поцелуя в стамбульской мечети.

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    14 июля 2026, 18:02 • Новости дня
    После падения с крыши поезда в Оренбурге погиб 13-летний подросток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    13-летний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы, сорвавшись с грузового вагона при начале движения железнодорожного состава в Оренбурге, СК России начал проверку, сообщили в ведомстве.

    Следователи начали проверку после гибели подростка на железной дороге в Оренбурге. Трагический инцидент произошел накануне вечером на территории транспортного предприятия Оренбурга. Несовершеннолетний забрался на крышу стоящего поезда, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    «По предварительным данным, вечером 13 июля 13-летний подросток, находясь на территории транспортного предприятия Оренбурга, в момент стоянки железнодорожного состава взобрался на крышу грузового вагона поезда и, когда машинист начал движение, сорвался с крыши вагона и получил смертельные травмы», – заявили в ведомстве.

    Правоохранительные органы организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне двое несовершеннолетних попали в больницу после удара током от контактной сети поезда в Хабаровском крае.

    В январе пятнадцатилетний зацепер погиб в результате падения с движущегося электропоезда в Ленинградской области. Осенью прошлого года столичные следователи задержали машиниста за вовлечение подростков в опасные поездки снаружи вагонов.

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    14 июля 2026, 06:00 • Новости дня
    Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Подмосковье

    Tекст: Антон Антонов

    Двухлетний ребенок получил травмы при падении из окна квартиры на четвертом этаже в подмосковном поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» Одинцовского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.

    По предварительной информации, родители оставили ребенка в комнате с открытым окном без присмотра. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и сорвался вниз, сообщает ведомство в «Максе».

    С различными травмами пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. «Одинцовская городская прокуратура устанавливает обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна многоквартирного дома», – заявили в ведомстве.

    Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Одинцовской городской прокуратуры. В ведомстве напомнили взрослым о недопустимости оставления детей без присмотра рядом с открытыми окнами, отметив, что москитные сетки не защищают от падения, и рекомендовали устанавливать блокираторы, а также не ставить мебель у подоконников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани погиб пятилетний мальчик, который выпал из окна 11-го этажа после того, как оперся на москитную сетку.

    В конце мая пятилетний мальчик выжил после падения из окна девятого этажа в Москве.

    В середине того же месяца в Ивановской области двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа.

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    15 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    В Дагестане четырехлетняя девочка погибла при падении с тумбы на кухне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Малолетняя девочка погибла после падения с кухонной тумбы в Дагестане, СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту трагедии.

    В Дагестане четырехлетняя девочка скончалась от травм, полученных при падении с кухонной тумбы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике. Трагедия произошла 13 июля в одном из частных домов Кумторкалинского района.

    «По данным следствия, 13 июля 2026 года в одном из частных домовладений Кумторкалинского района малолетняя девочка 2022 года рождения, находясь на кухне, получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения с кухонной тумбы. Ребенок был доставлен родителями в медицинское учреждение, где врачи констатировали ее смерть», – заявили в ведомстве.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Уже назначены необходимые судебные экспертизы, следователи допрашивают свидетелей для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня пятилетняя девочка погибла в результате падения из окна седьмого этажа на северо-востоке Москвы.

    В середине того же месяца двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома в Красноярском крае. А в апреле в Екатеринбурге оставленная без присмотра шестилетняя девочка насмерть выпала из окна многоэтажки.

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    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Пропавшие в Карелии дети прошли пешком и на попутках 50 километров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двое несовершеннолетних преодолели около 50 километров между карельскими городами, передвигаясь вдоль трассы и пользуясь случайным транспортом во время масштабных поисков, сообщили в пресс-службе МВД республики.

    Юные жители Кондопоги 11 и 13 лет самостоятельно проделали путь в 50 километров до Петрозаводска. Местонахождение брата и сестры оставалось неизвестным с понедельника. Во вторник волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружили их в столице республики, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального МВД подтвердили успешное завершение поисков. Представители ведомства пытаются установить мотивы поступка подростков.

    «Расстояние между городами порядка 50 километров. Почему они решили добраться до Петрозаводска, каких-то внятных объяснений они дать не смогли. Они добирались до Петрозаводска пешком и на попутках. В настоящее время проводится проверка», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Карелии пропали отправившиеся пешком в Петрозаводск брат и сестра.

    Месяцем ранее полиция Петрозаводска искала двух ушедших из дома несовершеннолетних сестер.

    В марте волонтеры нашли живым пропавшего одиннадцатилетнего жителя этого города.

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    14 июля 2026, 20:57 • Новости дня
    При столкновении гидроцикла с пирсом в Татарстане пострадали двое детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане возбуждено уголовное дело против водителя гидроцикла, врезавшегося в понтонный пирс во время буксировки водного аттракциона с детьми.

    Следственные органы Татарстана завели уголовное дело на водителя гидроцикла, который буксировал водный аттракцион и допустил столкновение с понтонным пирсом. В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, уточнили в СУ СК РФ по региону.

    «В отношении 57-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным следствия, инцидент произошел в акватории реки Карамалка Камско-Устьинского района. Мужчина буксировал аттракцион, где находились его знакомый и трое детей, но потерял управление и врезался в пирс. Двое малолетних получили травмы различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Татарстане девушка на гидроцикле протаранила сапборд с тремя отдыхающими.

    В мае на реке Кама в Чистополе маломерное судно врезалось в пирс. Ранее в Приморье суд арестовал водителя гидроцикла за наезд на двоих детей.

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    16 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    В Петербурге найдена мертвой трехлетняя девочка

    Следственный комитет возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Саперный Колпинского района на юго-востоке Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, которая пропала во время прогулки на детской площадке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе петербургского главка СК.

    Тело маленькой девочки без признаков насильственной смерти нашли в болотистой местности на юго-востоке Петербурга, передает ТАСС.

    По данным следствия, 15 июля девочка 2023 года рождения в ходе прогулки потерялась из поля зрения членов семьи.

    По информации источника агентства, в конце июня женщина с пятью детьми приехала из Казани к мужу, который последний год работал в Петербурге. Все члены семьи глухонемые. Накануне трагедии родители пошли в магазин, а трехлетняя девочка и ее 13-летний брат отправились на игровую площадку вместе с другом отца.

    Мужчина и подросток отвлеклись и потеряли малышку. Мальчик сразу сообщил об этом родителям, после чего начались поиски с участием прохожих и волонтеров. Один из добровольцев обнаружил тело ребенка.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

    В начале июля пропавшую в Ленинградской области 12-летнюю школьницу нашли мертвой в лесополосе.

    В феврале тело исчезнувшего девятилетнего петербуржца обнаружили в водоеме на территории Ломоносовского района.

    Четвертого июля кузбасские следователи подтвердили ненасильственную гибель пропавшей девятилетней девочки в реке Томь.

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    16 июля 2026, 16:52 • Новости дня
    Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти балканской страны планируют ужесточить правила въезда для российских и белорусских граждан ради подготовки к вступлению в Европейский союз.

    Правительство Черногории намерено ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии начиная с 1 октября текущего года, передает ТАСС. Такое решение обусловлено стремлением государства присоединиться к Европейскому союзу в 2028 году.

    Политика страны требует синхронизации с визовыми стандартами европейского объединения.

    После введения ограничений для россиян и белорусов аналогичные меры планируется применить к гражданам Турции, Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

    В настоящее время российские туристы пользуются правом безвизового пребывания на территории Черногории. Срок такого нахождения ограничен 30 днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Черногории допустили перенос сроков введения визового режима для россиян.

    Ранее премьер-министр страны Милойко Спайич согласовал новые ограничения для туристов из России ради соответствия нормам Евросоюза.

    Президент республики Яков Милатович объяснил эту меру необходимостью скорейшего перехода к европейским стандартам.

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    16 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    КС России разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие в детстве

    Конституционный суд России разрешил совершеннолетним детям добиваться лишения родительских прав за сексуальное насилие, пережитое в несовершеннолетнем возрасте.

    Конституционный суд России постановил, что достигшие совершеннолетия дети могут требовать лишения родительских прав за преступления сексуального характера, совершенные против них в детстве, передает РИА «Новости». Поводом для рассмотрения стала жалоба гражданки Узбекистана.

    В июне 2023 года российский суд приговорил отца заявительницы к 14,5 годам лишения свободы за насилие над ней и ее несовершеннолетней сестрой. Мать добилась лишения мужчины родительских прав на троих младших детей. Однако самой заявительнице отказали, так как на момент обращения ей уже исполнилось 18 лет.

    Суд отметил, что законодательство не предусматривает лишение прав в отношении совершеннолетних. При этом отмена усыновления после 18 лет возможна, если доказано сексуальное насилие.

    «Достигший совершеннолетия ребенок, родитель которого ранее совершил преступление против его половой неприкосновенности, не должен ставиться в неравное положение с усыновленным ребенком – потерпевшим от аналогичного преступления», – подчеркнули в КС РФ.

    Сохранение правовой связи со взрослым ребенком нарушает достоинство личности и ставит под сомнение защиту потерпевших. Оспариваемые нормы Семейного кодекса признаны не противоречащими конституции, а дело заявительницы направлено на пересмотр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд в Норильске лишил родительских прав мать и отца погибшего от голода младенца. В марте жительницу Петербурга приговорили к 20 годам колонии за сексуальное насилие над сыном и дочерью.

    В прошлом году суд в Астрахани назначил местному жителю 25 лет лишения свободы за насилие над тремя детьми.

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    16 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Туроператоры назвали срок введения Египтом цифровых виз

    АТОР: Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Египте с 1 августа вместо бумажных наклеек в паспорт путешественники будут получать специальные QR-коды для въезда в страну.

    Египет анонсировал переход на цифровые визы, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Министерство туризма и древностей Египта в координации со всеми заинтересованными государственными органами завершило разработку новой системы въезда. Главные цели реформы – упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг», – говорится в сообщении.

    Новый формат начнет работать с 1 августа в международном аэропорту Каира. Получить QR-код можно будет через сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит 36 долларов, из которых 30 долларов – визовый сбор, а шесть долларов – сервисный сбор.

    Туристические компании смогут оформлять QR-код за 48 часов до прибытия. После тестового периода систему планируют распространить на все аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, накануне стало известно, что Италия с 20 июля может ввести обязательную биометрию для всех желающих получить визу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский визовый центр Almaviva ввел обязательную сдачу биометрии для региональных заявителей из России.

    Напомним, что в июне Ассоциация туроператоров России оценила минимальную стоимость десятидневного отдыха в Египте в 130 тысяч рублей на двоих. Месяцем ранее Вьетнам запустил систему обязательной электронной регистрации для прибывающих иностранных путешественников.

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    15 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива

    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива из-за эскалации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне обострения вооруженного противостояния между США и Ираном в МИД россиянам настоятельно советуют держаться подальше от военных объектов на Ближнем Востоке.

    МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Дипломатическое ведомство выпустило официальное предупреждение для соотечественников в связи с растущей напряженностью в регионе.

    Граждан просят проявлять максимальную осторожность. «Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах», – говорится в заявлении министерства.

    Эскалация конфликта началась 8 июля после серии американских атак по иранской территории. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило свои действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранским военным объектам. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Израиль выразил готовность присоединиться к американским ударам.

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    15 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    В США трех россиян обвинили в киберпреступлениях и мошенничестве

    В США трех россиян обвинили в киберпреступлениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти рассекретили обвинительное заключение прокуратуры против жителей Петербурга, подозреваемых в масштабном компьютерном мошенничестве и отмывании денег.

    Прокуратура по северному округу штата Огайо предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам России, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура США по северному округу штата Огайо объявила о снятии грифа секретности с обвинительного заключения, в котором трем гражданам России предъявлены обвинения в причастности к вредоносной киберактивности, направленной против критической инфраструктуры США», – говорится в заявлении ведомства.

    Фигурантами дела стали жители Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова. Кроме того, обвинения выдвинуты против компаний Media Land и ML.Cloud.

    Россиян подозревают в сговоре ради компьютерного мошенничества, использовании электронных средств связи для обмана, а также в отмывании незаконных доходов.

    Госдепартамент в рамках программы «Награды за правосудие» предложил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о сообщниках обвиняемых.

    Власти также обещают возможное переселение лицам, предоставившим ценные сведения о связи фигурантов с иностранными правительствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом. Египетский суд заморозил активы троих россиян по делу о международном мошенничестве. Суд Индонезии отправил россиянку в тюрьму за сокрытие наркоплантации.

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