Власти Чили усомнились в законности выдачи гражданства ряду детей россиян

Миграционная служба Чили захотела проверить выдачу гражданства детям россиян

Tекст: Антон Антонов

«Миграционная служба Чили обратилась в службу регистрации актов гражданского состояния с просьбой проверить гражданство 24 детей: их родители, россияне, имели статус «иностранцев-транзитников», – сообщает Ciper.

Расследование затронуло и другие иностранные семьи, при этом уже было отозвано гражданство у 62 детей, однако доля россиян среди них пока неизвестна, передает РИА «Новости».

Как пишет Ciper, большинство детей россиян, чьи документы проверяются, зарегистрированы в курортном Винья-дель-Мар. Журналисты пишут, что там якобы действуют компании, предлагающие иностранцам полный сервис по организации родов в Чили и оформлению документов для новорожденных.

Конституция страны запрещает автоматически предоставлять гражданство детям, родители которых находятся на ее территории временно.

В посольстве России в Чили сообщили, что тема им давно известна и находится под наблюдением с точки зрения защиты прав российских граждан, но описанная проверка к этим случаям не относится. В дипмиссии подчеркнули, что никакой шумихи вокруг истории нет и что не поступало обращений ни от россиян, ни от местных властей.

Российские дипломаты напомнили, что власти Чили уже несколько месяцев предупреждают: дети туристов и «иностранцев-транзитников», рожденные в стране, не имеют права на автоматическое гражданство. По словам посольства, отдельные выданные ранее документы будут приведены в соответствие с местным законодательством.

В дипмиссии указали, что так называемый родильный туризм превратился в распространенный бизнес с высокой стоимостью услуг, которая может резко вырасти при любых медицинских осложнениях и активно поддерживается рекламой. Дипломаты выразили надежду, что будущие родители будут опираться не на «завлекающие посты» в соцсетях, а на изучение законодательства и здравый смысл.

В посольстве также предупредили, что второй паспорт для ребенка способен обернуться ограничениями с точки зрения российского права, в том числе при устройстве на госслужбу. Кроме того, дополнительное гражданство несет за собой налоговые, военные и иные обязанности, которые устанавливает страна второго гражданства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил о связанной с ростом «родильного туризма» необходимости ужесточить миграционные правила.

Аргентинский юрист рассказал о случаях смерти новорожденных после перелетов россиянок в Аргентину ради получения для детей местного гражданства.