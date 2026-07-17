Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе

Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.
Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.
Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.
Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.