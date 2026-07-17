Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе

Tекст: U.S. Central Command

Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

