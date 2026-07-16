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    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня

    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    16 июля 2026, 06:36 • Новости дня
    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс

    Разработчики сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Перун»

    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России, сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

    «Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа «Перун» в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры. Также он может применяться в составе мобильных групп», – рассказали разработчики, передает ТАСС.

    В научно-производственном центре уточнили, что установка работает от аккумулятора до 15 минут в режиме непрерывного излучения. Время боевого дежурства достигает пяти часов, а дальность поражения целей составляет до пяти километров. Стоимость одного десятисекундного выстрела обходится всего в 205 рублей.

    Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, а мобильная версия устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Инженеры оснастили комплекс тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью. Для обнаружения, классификации и захвата целей применяется машинное зрение на базе нейросетей и искусственного интеллекта.

    Во время натурных проверок оружие подтвердило высокую эффективность против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Представители предприятия пояснили, что лазерный луч успешно ослепляет оптику аппаратов. Кроме того, он физически разрушает критически важные элементы дронов, включая аккумуляторы, электромоторы и крылья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям дрона-перехватчика «Сварог про».

    Весной разработчики интегрировали лазерную систему противодействия беспилотникам LazerBuzz с радиолокационной станцией.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины
    @ REUTERS/Atef Hassan

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственники колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, потребовали от киевских властей компенсаций за погибших и пропавших без вести наемников.

    Родственники погибших и пропавших без вести колумбийских наемников устраивают акции протеста на родине, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Sohu. Они настаивают на выплате Киевом страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращении тел погибших.

    В июле семьи боевиков вышли на массовый протест в Боготе, где демонстративно сожгли импровизированный украинский флаг. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников «бессмысленно воюют и умирают на Украине». Лидер латиноамериканского государства также подчеркнул, что страна должна перестать быть экспортером смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская правозащитная организация ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ. А родственники боевиков регулярно просят помощи у российского посольства с репатриацией тел.

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    16 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия пообещала не использовать F-35A для ядерных миссий
    Британия пообещала не использовать F-35A для ядерных миссий
    @ As1 Amber Mayall Raf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Королевские ВВС Британии закупили 12 самолетов F-35A для тренировок пилотов, опровергнув их изначальное предназначение для выполнения ядерных миссий НАТО.

    Британские военные изменили планы использования недавно закупленных истребителей F-35A, передает портал TWZ.

    Директор по возможностям и программам Королевских ВВС вице-маршал Джим Бек на конференции в Лондоне заявил: «Мы купили эти самолеты не из-за их двойной [ядерной] возможности, мы купили их для нашего подразделения переподготовки».

    В июне 2025 года Министерство обороны Британии решило приобрести 12 истребителей F-35A в дополнение к парку F-35B. Тогда ведомство подчеркивало способность самолетов нести американские ядерные бомбы B61-12, что должно было усилить позиции страны в НАТО. Однако теперь фокус сместился на тренировочные задачи.

    Использование F-35A для обучения обходится дешевле, позволяя сэкономить 25% средств по сравнению с моделью F-35B. Новые самолеты обладают большей дальностью полета и несут больше топлива, что увеличивает время тренировок. При этом для отработки вертикального взлета пилотам придется использовать симуляторы, так как F-35A не обладает такой функцией.

    Эксперты сомневаются в возможности применения этих истребителей для ядерных ударов. Самолеты будут базироваться на авиабазе Марх.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал эту закупку восстановлением воздушного компонента ядерного сдерживания.

    Российский сенатор Алексей Пушков указал на агрессивные намерения Лондона на фоне лихорадочного перевооружения.

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    16 июля 2026, 09:35 • Новости дня
    Белоусову доложили о применении системы «Свод» в войсках

    Минобороны сообщило об успешном применении системы «Свод» в войсках

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий объединением группировки «Центр» генерал–майор Константин Нечаев доложил министру обороны Андрею Белоусову об успешном использовании системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «Свод», и выстроенной автоматизированной системе огневого поражения.

    Командующий группировкой войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев проинформировал министра обороны о результатах внедрения передовых технологий, передает Минобороны.

    За десять месяцев тестирования информационного комплекса «Свод» в объединении сформировали надежную автоматизированную систему огневого поражения.

    «В подразделениях объединения, где данная система используется, все отзываются о ее работе только положительно», – подчеркнул командующий.

    Инновационный подход позволил организовать четкий и согласованный обмен данными между тактическими подразделениями. Это значительно повысило уровень координации военнослужащих непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов анонсировал поэтапное внедрение системы «Свод» во все группировки войск.

    Разработку данной цифровой платформы курирует заместитель главы военного ведомства по IT-направлению Дмитрий Щербинин.

    Глава Минобороны пообещал завершить боевую апробацию единой сети к сентябрю текущего года.

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    16 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных

    Tекст: Катерина Туманова

    Новобранцы ВСУ массово сбегали из тренировочных лагерей, скрываясь от службы во время прохождения военной подготовки в харьковских лесах, рассказал пленный украинский солдат.

    Пленный солдат 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский отметил, что объект находился в лесу в 20 км от ближайшего поселка.

    «СЗЧ – самовольное оставление части у нас называется. При мне трое. А прошлые передо мной – там что-то около 60–70 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он рассказал, что обучение в лагере одновременно проходили пять рот. В каждом из этих подразделений числилось в среднем по 90 мобилизованных.

    Ранее силовые структуры сообщали, что к концу 2025 года в розыске за дезертирство с оружием находились 161,5 тыс. человек. Всего из рядов армии сбежали около 480 тыс. солдат. В эту статистику включают и ликвидированных бойцов, которых из-за огромного количества пропавших без вести записывают в дезертиры.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Украине заведено 200 тыс. уголовных дел за оставление позиций. Он подчеркивал, что ежемесячно армию самовольно покидают около 20 тыс. служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года украинскую армию самовольно  покинули около 80 тыс. военнослужащих. Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию.

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    16 июля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» разгромили командно-разведывательный пункт ВСУ у города Ворожба

    ВС России разбили командно-разведывательный пункт ВСУ у города Ворожба

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направления фронта, а в Сумской области разгромили командно-разведывательный пункт 71 оаэмбр у города Ворожба.

    «Некрологи уничтоженных противников показали, что в районе города Ворожба нашими военнослужащими успешно поражен командно-разведывательный пункт 71 оаэмбр», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Малой Слободке. А в Сумском – штурмовики продвинулись на 21 участке до 800 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 20 участках до 700 метров.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ. Пленный боец ВСУ сообщил о взорванной мышами иностранной мине. Марочко заявил о том, как ВС России зашли в оборону ВСУ у Любицкого и подошли к Ровному.

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    16 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Марочко: ВС России зашли в оборону ВСУ у Любицкого и подошли к Ровному

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России развили наступление на Запорожском направлении, заставив ВСУ отступить из Ровного в соседнюю деревню Долинка и начать наступление на запад Любицкого, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Юго-западнее Воздвижевки у наших военных есть успехи за истекшие сутки: наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Ровное», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что оставшиеся солдаты ВСУ покинули село и отошли в населенный пункт Долинка. При этом в населенном пункте Любицкое Запорожской области российские военные уже закрепились.

    «Наши военнослужащие после закрепления на новых рубежах и позициях начинают подтягивать тылы, потому что в результате рывка наши бойцы продвинулись довольно-таки глубоко в оборону противника», – сказал он.

    Эксперт добавил, что северо-восточнее от Любицкого ВС России развивают успех в западном направлении, наступая с Рождественского.

    «Юго-западнее Воздвижевки идет расширение зоны контроля в западном направлении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прилет авиабомбы ФАБ-3000 по объекту ВСУ в Херсоне попал на видео. Пленный боец ВСУ сообщил о взорванной мышами иностранной мине. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась,

    чем сложен штурм последней преграды перед Краматорском.


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    16 июля 2026, 06:09 • Новости дня
    Press TV: Иран атаковал военные объекты США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ответные удары по стратегическим объектам американской военной инфраструктуры на территории ближневосточного государства, сообщает Press TV.

    Иранские вооруженные силы атаковали системы связи и хранилища топлива американских военных на иорданской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    «Армия Ирана заявила, что целями ее ударов в ответ на агрессию противника стали системы связи и топливные хранилища военных США в Иордании», – говорится в сообщении телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан».

    Ранее баллистические ракеты разрушили центр управления войсками на американской базе Аль-Азрак.

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    16 июля 2026, 07:46 • Новости дня
    Успех на СВО спровоцировал мировой спрос на российские дроны Supercam

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эффективное применение российского беспилотника Supercam S350 в ходе СВО вызвало всплеск спроса на мировом рынке, контракты на поставку комплекса подписаны с рядом новых зарубежных заказчиков, сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

    Эффективная работа российских дронов Supercam S350 в ходе СВО спровоцировала резкий рост интереса на международном рынке, передает ТАСС.

    Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила о подписании соглашений с рядом новых государств.

    «Применение российского беспилотного летательного аппарата Supercam S350 в ходе специальной военной операции вызвало бурный интерес иностранных заказчиков к этой беспилотной системе», – отметила она. По ее словам, в 2026 году были заключены контракты на поставку комплексов, включая конвертопланы Supercam SX350, с государствами, с которыми ранее сотрудничество не велось. Параллельно продолжаются поставки в Белоруссию.

    Иностранных клиентов привлекает универсальность аппаратов и возможность их двойного назначения. С 2022 года специалисты компании провели десятки демонстрационных полетов для представителей дружественных стран. Только за первую половину 2026 года разработчик выдал более 30 коммерческих предложений. Предприятие готово наращивать объемы производства, которые в 2025 году уже увеличились примерно на 20%.

    На мировой рынок также вышла «военизированная» версия Supercam S350 – комплекс ближнего действия С350М-Э. Он предлагается в составе разведывательно-ударного контура с российскими системами залпового огня, такими как «Торнадо-С» и новейшая «Сарма». Кроме того, беспилотники регулярно демонстрируются на международных учениях ОДКБ, что позволяет знакомить с российскими разработками как участников договора, так и зарубежных наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные прозвали российский разведывательный беспилотник Supercam S350 своим ночным кошмаром.

    Эти аппараты получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки таких дронов на своих территориях.

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    16 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране

    WSJ: Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявляет о предпочтении дипломатического подхода, на этой неделе ему рассказали о возможных вариантах разрешения иранского вопроса, включая использование сухопутных войск и бомбардировку горы Пикакс.

    Трамп склоняется к расширению военной операции США в Иране после нескольких дней брифингов с участием высокопоставленных помощников, сообщили американские официальные лица изданию Wall Street Journal (WSJ).

    «Варианты включают усиление авиаударов, отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива и бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ», – сказано в статье.

    Вечером во вторник Трамп провел совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузского пролива с использованием американских войск, отмечает газета.

    Также среди вариантов рассматривали возможную бомбардировку туннельного комплекса на горе Пикакс, объекта, связанного с ядерным оружием, который США еще не атаковали.

    Расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты, также остается возможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России. Иран отказался соблюдать меморандум с США. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Депутат Рады Безуглая потребовала немедленной отставки главкома ВСУ Сырского

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский парламентарий Марьяна Безуглая во время заседания подняла табличку с требованием снять военачальника с должности вместо покинувшего пост министра обороны Михаила Федорова.

    Депутат выразила протест против кадровых решений киевского руководства, передает РИА «Новости». На заседании парламента она продемонстрировала планшет с призывом отправить Александра Сырского в отставку.

    Бывший глава Минобороны Михаил Федоров пробыл на своем посту всего шесть месяцев. По информации депутата Ярослава Железняка, Владимир Зеленский возложил на экс-министра ответственность за провал реформы военкоматов.

    Ранее украинские издания сообщали о системном конфликте уволенного руководителя оборонного ведомства с главнокомандующим и армией.

    На недавней встрече с фракцией глава киевского режима признавал необходимость отставки обоих руководителей, однако отметил невозможность такого шага в данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.

    Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в знак протеста оставил свой пост. В Киеве, Одессе и Житомире вспыхнули массовые акции протеста в поддержку бывшего главы ведомства.

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    16 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Пожилой житель Константиновки спас раненых российских бойцов

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилой житель Константиновки рисковал жизнью, чтобы укрыть и выходить двух раненых российских военнослужащих в условиях активных боевых действий и постоянных атак беспилотников.

    Во время активных городских боев 76-летний Анатолий Клиндухов предоставил убежище российским военнослужащим в подвале своего дома, сообщает RT.

    Местные жительницы оказывали помощь, снабжая укрывшихся водой и продовольствием, несмотря на постоянную угрозу со стороны украинских беспилотников.

    «Слышу, кричит: «Брат!» Я говорю: «Жди, сейчас». Перелез, открыл к нему, говорю: «Раненый?» – «Раненый». – «Как сюда залез?» – «Потом расскажу, брат, воды хочу». – «Вода – всё тебе будет, и еда», – поделился пенсионер подробностями спасения.

    Пожилой мужчина рассказал, что ухаживал за бойцами около полутора недель, рискуя жизнью под атаками дронов.

    Сам Клиндухов ранее получил серьезные ранения от удара беспилотника – врачи извлекли из его ног 46 осколков. Кроме того, ему удалось забрать у отступающих украинских сил 240 литров бензина для нужд мирных жителей.

    Ранее командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Моздок заявлял, что для украинских подразделений в Константиновке единственным вариантом спасения остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир батальона с позывным Моздок сообщил о присутствии британских и польских наемников в Константиновке.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о полном освобождении этого населенного пункта.

    Перед этим украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из города.

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    16 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа

    Иран назвал ближневосточную недвижимость Трампа законной целью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские вооруженные силы объявили активы американского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии потенциальными целями для нанесения ударов.

    Вооруженные силы Исламской республики рассматривают объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в странах Персидского залива как законную цель, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под угрозой возможного нападения оказались принадлежащие американскому лидеру гольф-клубы и высотные здания в регионе.

    В частности, потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Все эти активы официально включены в список законных целей для иранских военных.

    Ранее Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Также американский лидер поручил нанести беспрецедентный удар по Исламской республике в случае своего убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сделал ставку на новую масштабную волну разрушений иранской инфраструктуры.

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