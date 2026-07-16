Власти Дубая опровергли сообщения о взрывах в центре города

Tекст: Вера Басилая

Пресс-офис правительства Дубая выступил с официальным опровержением сообщений о взрывах в центре города, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было опубликовано на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Пресс-служба правительства Дубая опровергает достоверность сообщения агентства Reuters о взрывах в центре Дубая и заявляет, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности», – подчеркнули представители пресс-офиса.

Ранее в ряде средств массовой информации, включая агентство Reuters, появились публикации о якобы произошедших в центральных районах Дубая взрывах. Власти эмирата оперативно отреагировали на эти сообщения, призвав опираться только на официальные источники информации.

Ранее Reuters сообщало, что в центральном районе Дубая были зафиксированы звуки взрывов, о чем сообщили свидетели происшествия.