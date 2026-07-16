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    16 июля 2026, 20:22 • Новости дня

    В центре Дубая прогремели взрывы

    Reuters: Очевидцы сообщили о звуках взрывов в центральной части Дубая

    В центре Дубая прогремели взрывы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В центральном районе Дубая были зафиксированы звуки взрывов, о чем сообщили свидетели происшествия, сообщает Reuters.

    Очевидцы информируют о звуках взрывов в центральной части города, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Взрывы слышны в центре Дубая», – сказано в опубликованном сообщении. На данный момент агентство не предоставляет дополнительных подробностей о случившемся.

    Ранее Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа. Потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

    До этого обломки сбитой воздушной цели повредили фасад высотного здания в престижном районе Дубай Марина.

    14 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля объявлен в международный розыск по делу о задержании флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа.

    Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, передает РИА «Новости». Решение принято в рамках рассмотрения иска о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».

    «Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии «Сумуд», вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через «красный» бюллетень», – сообщает турецкая газета Sabah.

    В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

    Расследование началось после задержания активистов флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь палестинцам. МИД Турции назвал действия израильских ВМС «актом пиратства», нарушающим международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера. Весной турецкое ведомство потребовало для политика пожизненного заключения из-за перехвата флотилии «Сумуд».

    В конце июня МИД Турции обвинил Тель-Авив в сокрытии преступлений против палестинцев.

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    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

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    14 июля 2026, 05:24 • Новости дня
    Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.

    Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.

    На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    14 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом

    Вице-президент Ирана Ареф заявил о планах установить суверенитет над Ормузом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран намерен взять под свой контроль стратегически важный Ормузский пролив, опираясь на существующие международные правовые нормы и правила.

    Иранское руководство планирует закрепить контроль над Ормузским проливом на основе действующих правовых механизмов. С соответствующим заявлением выступил вице-президент Исламской республики Мохаммад Реза Ареф, передает ТАСС.

    «Тегеран надеется установить суверенитет Ирана над Ормузским проливом в свете правовых фактов и норм», – подчеркнул политик в интервью одному из ближневосточных телеканалов. По его словам, стремление государства контролировать эту акваторию так же естественно, как и право других стран на ее использование.

    Ареф также отметил, что текущая ситуация вокруг пролива используется искусственно. По его оценке, происходящие там события служат лишь предлогом для реализации планов Соединенных Штатов по установлению собственного господства в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи допустил переход ситуации в акватории под юрисдикцию международного права. До этого сообщалось. что Тегеран запланировал совместное с Оманом управление этим стратегически важным маршрутом без участия Вашингтона.

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    14 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Войска США сообщили о третьей подряд ночи ударов по Ирану

    CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану

    Войска США сообщили о третьей подряд ночи ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США третью ночь подряд атакуют цели на территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск) Центральное командование США по поручению главнокомандующего начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Ведомство подчеркнуло, что удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и уменьшат их способность «атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство» в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что цели атак включают иранские системы наблюдения за побережьем, а также беспилотные и ракетные возможности.

    Серия взрывов была зафиксирована в нескольких районах Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Взрывы прогремели в области Джем провинции Бушер на юге страны, на острове Кешм, а также на острове Киш в Персидском заливе. Кроме того, о взрывах сообщили из иранского портового города Бендер-Аббас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

    Press TV заявил об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.

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    14 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана, один член экипажа погиб, еще восемь моряков пострадали, сообщило минобороны ОАЭ.

    «Два национальных танкера «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В министерстве уточнили, что в результате атаки погиб индиец – член экипажа танкера «Момбаса». По информации ведомства, среди пострадавших шестеро граждан Индии и двое граждан Украины, состояние четверых оценивается как тяжелое. На обоих танкерах после ударов вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.

    Министерство обороны ОАЭ осудило инцидент и заявило, что страна оставляет за собой право ответа на атаку. В ведомстве подчеркнули, что эмиратские военные готовы отразить любые дальнейшие вызовы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обвинили Иран в ракетных ударах по коммерческим судам в Ормузском проливе.

    Так, катарский СПГ-танкер Al Rekayyat ранее подвергся вооруженному нападению в Ормузском проливе у побережья Омана.

    США третью ночь подряд атакуют цели на территории Ирана.

    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте.

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    14 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    У побережья Ирана спасли экипаж тонущего после столкновения судна

    У берегов Ирана после столкновения судов спасли 23 члена экипажа

    Tекст: Мария Иванова

    Вблизи иранского острова Кешм балкер столкнулся с другим судном, после чего спасатели эвакуировали 23 моряка с начавшего тонуть корабля.

    Инцидент произошел во вторник неподалеку от порта Бендер-Аббас и острова Кешм в южной провинции Хормозган, передает РИА «Новости». На воде столкнулись два судна, одно из которых оказалось балкером.

    Из-за сильного удара один из кораблей получил серьезные повреждения и начал погружаться под воду. Экстренные службы оперативно прибыли на место морского бедствия.

    «23 члена экипажа судна были спасены и доставлены на острова Кешм», – приводит гостелерадиокомпания Ирана заявление местного управления портов и судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран закрыл Ормузский пролив для движения любых типов судов.

    В мае американские вооруженные силы нанесли удары по портам Кешм и Бендер-Аббас.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    14 июля 2026, 06:08 • Новости дня
    СЕНТКОМ: На Ближнем Востоке разместили более 50 тыс. солдат США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Численность американского воинского контингента в ближневосточном регионе превысила отметку в 50 тыс. человек, сообщило Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ).

    «Более 50 тыс. американских военнослужащих в настоящее время развернуты на Ближнем Востоке», – заявило командование, передает ТАСС.

    Ранее Иран ударил по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

    Также иранские военные нанесли удары ракетами и дронами по американскому судну и по военным объектам в Кувейте.

    До этого США провели третью серию ударов подряд по Ирану.

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    14 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах по американской авиабазе в Иордании

    Иранские военные нанесли удары по авиабазе США на территории Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании в ответ на агрессивные действия против исламской республики.

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал военную базу Соединенных Штатов в Иордании, передает РИА «Новости». Этот объект активно применялся американскими военнослужащими для нанесения ударов по иранской территории.

    «Воины ислама... нанесли удары по ключевым объектам и позициям американского врага на авиабазе... занятой американской армией «детоубийц»», – говорится в официальном заявлении элитного подразделения, которое транслировал телеканал Press TV.

    Отмечается, что пораженная инфраструктура играла важную роль в операциях против исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные атаковали склады с ракетами на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании. В результате удара беспилотниками на территории американского военного объекта вспыхнул сильный пожар.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил десять баллистических ракет по базе Аль-Азрак.

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    14 июля 2026, 19:14 • Новости дня
    При нападении на танкер Mombasa B у Омана пострадали шесть моряков

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки на коммерческое судно Mombasa B у побережья оманской провинции Мусандам пострадали шесть членов экипажа.

    Подробности происшествия сообщил местный центр морской безопасности, передает ТАСС.

    «Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей. Инцидент произошел в 8,5 морских милях от побережья провинции Мусандам», – говорится в заявлении ведомства.

    Власти султаната уточнили, что команду танкера из 21 человека успешно эвакуировали. Спасательную операцию провели с помощью находившихся поблизости кораблей, при этом шестеро спасенных моряков получили травмы различной степени тяжести.

    Напомним, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил другое нефтяное судно у оманского побережья.

    В конце мая в результате обстрела еще одного танкера в Оманском заливе произошел разлив бункерного топлива.

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    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

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