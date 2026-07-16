В Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы

В Польше создали новое военное подразделение для охраны восточной границы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство национальной обороны Польши сформировало новое военное подразделение, предназначенное для усиления охраны государственной границы на востоке страны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба министерства.

По информации министра, в состав созданной структуры войдут четыре бригады. Главной задачей военных станет управление инфраструктурой программы «Восточный щит». Этот правительственный проект предполагает возведение на границе с Белоруссией и Калининградской областью масштабных укреплений, включая траншеи, бетонные заграждения, а также размещение минных полей и использование дронов.

«Задачей подразделения будет охрана и защита границы, сотрудничество с пограничной охраной, управление инфраструктурой, укреплениями и складами», – заявил Косиняк-Камыш. Он добавил, что военные также будут взаимодействовать с местными властями и гражданским населением для обеспечения безопасности района и оказания помощи в экстренных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские власти приступили к строительству дополнительного забора на восточной границе.

Ранее президент страны Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на восток от Вислы. До этого Варшава развернула разведывательный батальон вблизи рубежей России и Белоруссии.