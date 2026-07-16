Эксперты: Удаление VK и Mах из Google Play показало важность цифрового суверенитета России

Горелкин: Удаление приложений VK из Google Play не отразится на пользователях

Tекст: Валерия Городецкая

Председатель правления РОЦИТ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что пользователи уже сталкивались с подобными ситуациями на примере банковских приложений, которые ранее перешли на альтернативные способы распространения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, исчезновение российских сервисов из зарубежных магазинов приложений не должно стать критичной проблемой. «Подобный опыт уже есть с банковскими сервисами, которые ранее перешли на альтернативные способы распространения. Думаю, что приложения VK могут работать по аналогичной модели», – отметил он.

Горелкин подчеркнул, что развитие собственных цифровых платформ позволяет снизить зависимость от решений зарубежных компаний.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов назвал удаление приложений VK из Google Play ожидаемым сценарием. По его словам, российские пользователи уже имеют возможность получать необходимые сервисы через отечественные площадки. «Благодаря его появлению и активному развитию пользователи Android могут скачивать и обновлять все необходимые сервисы», – заявил Сабитов.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин также отметил, что ситуация с Google Play продемонстрировала риски зависимости от зарубежных цифровых платформ. По его словам, собственные магазины приложений позволяют сохранить доступ к востребованным сервисам и создают стабильные условия для российских разработчиков.

Журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич заявил, что давление на отечественные цифровые решения продолжает усиливаться, однако именно для таких ситуаций создавалась российская инфраструктура. Он отметил, что альтернативные магазины приложений и российские сервисы позволяют пользователям сохранять доступ к необходимым инструментам и не зависеть от решений зарубежных компаний.

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин также указал на важность технологической самостоятельности. «Вся эта история с магазинами приложений еще раз напоминает нам о том, насколько важна технологическая самостоятельность», – заявил эксперт. По его словам, зависимость от внешних платформ создает риски, поскольку решения о доступности сервисов могут приниматься за пределами страны.

«Однако наличие собственных магазинов приложений и других российских цифровых платформ обеспечивает нам устойчивость и позволяет избежать ситуации, когда люди остаются без привычных приложений и сервисов», – подчеркнул Шурыгин.

Напомним, приложения VK и мессенджер Mах пропали из поиска в Google Play. Представители компании VK подтвердили штатную работу сервисов. Программы остаются доступными в альтернативных магазинах для Android.