Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Москву в выходные

Синоптик Леус пообещал потепление до плюс 29 градусов в Москве в выходные

Tекст: Денис Тельманов

Предстоящий уик-энд порадует москвичей теплом и отсутствием осадков, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился подробным прогнозом в своем личном блоге.

«В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам – лишь около плюс десяти градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату +24...+26 °C, а в воскресенье воздух прогреется до +27...+29 °C», – написал метеоролог.

Специалист также отметил, что в начале следующей недели характер погоды немного изменится. Столица сохранит высокие температурные показатели, однако вероятность выпадения кратковременных дождей существенно увеличится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали уход жары из столичного региона. В мае воздух в городе впервые за год прогрелся выше плюс 27 градусов.

Прошлым летом на фоне циклона метеорологи ожидали в Москве сильные грозовые дожди.