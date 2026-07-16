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    16 июля 2026, 20:04 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Москву в выходные

    Синоптик Леус пообещал потепление до плюс 29 градусов в Москве в выходные

    Tекст: Денис Тельманов

    В предстоящие субботу и воскресенье жителей российской столицы ожидает сухая и солнечная погода с повышением дневной температуры воздуха почти до тридцатиградусной отметки.

    Предстоящий уик-энд порадует москвичей теплом и отсутствием осадков, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился подробным прогнозом в своем личном блоге.

    «В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам – лишь около плюс десяти градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату +24...+26 °C, а в воскресенье воздух прогреется до +27...+29 °C», – написал метеоролог.

    Специалист также отметил, что в начале следующей недели характер погоды немного изменится. Столица сохранит высокие температурные показатели, однако вероятность выпадения кратковременных дождей существенно увеличится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали уход жары из столичного региона. В мае воздух в городе впервые за год прогрелся выше плюс 27 градусов.

    Прошлым летом на фоне циклона метеорологи ожидали в Москве сильные грозовые дожди.

    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

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    15 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе

    Итальянский климатолог Фаццини: Антициклоны пустынь вызвали жару в Европе

    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе
    @ Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордные температуры и волны зноя в европейских странах вызваны вытеснением привычных океанических антициклонов мощными воздушными массами из пустынь, сообщил преподаватель физической географии университета Камерино Массимилиано Фаццини.

    В случаях, когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказывают сильное воздействие и простираются на высоту шести-восьми километров, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», – добавил он.

    По словам эксперта, пустынные районы Ближнего Востока сейчас нагреваются даже сильнее северной Сахары. Изначально теплый воздух дополнительно прогревается из-за нисходящих потоков, что делает нынешние волны жары особенно интенсивными.

    Аномально жаркая погода установилась в европейских странах в середине июня. Температура воздуха местами превысила 40 градусов, побив исторические рекорды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной в странах Западной Европы унес жизни более 14 тыс. человек. Фаццини прогнозировал приход экстремального потепления в европейскую часть России. Французская энергетическая компания EDF временно остановила работу трех ядерных реакторов из-за высоких температур.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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    14 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев

    Politico: Июньская аномальная жара убила 14 тыс. жителей Западной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной с температурами выше 40 градусов унес тысячи жизней в шести наиболее пострадавших странах Западной Европы.

    Аномальная жара, накрывшая Западную Европу с 18 июня по 1 июля, унесла жизни как минимум 14 тыс. человек, пишет Politico.

    Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

    Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии, где избыточная смертность составила 6,8 тыс. человек. В Великобритании от жары скончались около 2,2 тыс. жителей, во Франции – свыше 2 тысяч, в Бельгии – 1740. Испания и Нидерланды сообщили о 810 и 480 жертвах соответственно.

    «Весьма правдоподобно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой», – заявил главный врач датского Государственного института сывороток Лассе Скафте Вестергор. Он подчеркнул отсутствие других очевидных причин для столь масштабного роста смертности.

    Специалисты предупреждают, что реальное число погибших может быть выше по мере поступления новых данных. Высокие температуры часто приводят к смерти не только от теплового удара, но и из-за обострения хронических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально высокая температура воздуха унесла жизни более 5 тыс. жителей Германии. Рекордный июньский зной в Испании привел к гибели около 900 человек.

    Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев избыточной смертности за одну неделю июня.

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    16 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников.

    Собянин в Max сообщил, что значительная часть ударных дронов была успешно перехвачена и нейтрализована расчетами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. Отражение массированной атаки продолжалось без перерывов.

    «Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – подчеркнул градоначальник, подводя итоги утренней работы систем ПВО.

    Ранее движение из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за атаки дронов ВСУ.

    Вечером во вторник Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

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    14 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в понедельник 35 БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    В течение дня Собянин сообщал о ликвидации БПЛА в соцсетях. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – говорится в последнем из соответствующих сообщений в «Максе», опубликованном в 23.36 мск.

    Он отметил, что в настоящее время на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 08.00 мск до 20.00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя о взыскании более 29 млн рублей с компании известного боксера Кости Цзю.

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

    Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

    Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

    Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.

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    14 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Дептранс: BMW чаще всего отправляют на спецстоянки без номеров в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Geely заняли лидирующие позиции среди транспортных средств, оставляемых без номеров на московских парковках, сообщили в департаменте транспорта города.

    «Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW – 86 авто, Mercedes-Benz – 66 авто, Geely – 51 авто, Toyota – 47 авто, Lada – 44 авто», – рассказали в департаменте ТАСС.

    Всего с начала года на специализированные стоянки переместили более 1,2 тыс. таких машин.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что автомобили без номеров или с подложными знаками в людных местах эвакуируют по решению Антитеррористической комиссии. Подобные транспортные средства представляют потенциальную угрозу для горожан.

    Такие машины могут числиться в угоне или использоваться для совершения преступлений. На спецстоянках их тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Если нарушений не обнаружено, владельцы могут беспрепятственно забрать свои автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году автомобили марки BMW возглавили антирейтинг по числу эвакуаций среди премиум-марок в Москве.

    Также в 2025 году страховщики называли машины этого немецкого бренда одними из самых угоняемых в стране.

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    14 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в Башкирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вихрь пронесся около населенного пункта Турумбет в Башкортостане, повреждения получили жилые постройки, был опрокинут большегрузный транспорт.

    Кадры стихийного бедствия в Давлекановском районе республики появились в социальных сетях, пишут СМИРЕН-ТВ. На опубликованных видеозаписях запечатлено, как гигантская воронка стремительно опускается к земле.

    По предварительной информации, сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, стихия повредила фасады нескольких зданий и перевернула грузовой автомобиль.

    В настоящее время данные о возможных пострадавших уточняются. Профильные специалисты продолжают оценивать масштаб последствий обрушившейся непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий в подмосковном поселке Никольское. В начале июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила об опасности формирования атмосферных воронок на юге России.

    В конце июня разрушительный вихрь повредил более 60 кровель и семь автомобилей в уральском городе Кушва.

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    15 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

    Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз и ветра до 15 метров в секунду.

    Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

    «В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

    Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

    Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.

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    14 июля 2026, 04:08 • Новости дня
    Синоптик предупредил о выходе остатков тайфуна «Бави» на Дальний Восток России

    Синоптик Шувалов предупредил о ливнях в Приморье из-за остатков тайфуна «Бави»

    Tекст: Антон Антонов

    Аномальные дожди накроют Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин под влиянием остатков супертайфуна «Бави», сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке – это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна «Бави», который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    По словам синоптика, в отдельных районах Приморского края за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Такие значения значительно превышают обычную суточную норму и могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и ручьях.

    Шувалов уточнил, что зона наиболее интенсивных дождей затронет юг Хабаровского края и восточную часть региона, от Хабаровска до Охотска. В этих районах также ожидаются очень сильные осадки, и, по его предупреждению, сообщения о подтоплениях на Дальнем Востоке могут начаться уже с вечера 14 июля и продолжиться 15-16 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за влияния атмосферного фронта бывшего тайфуна «Бави».

    На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

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    14 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Климатолог из США Хэйхо заявила о сдвиге планеты к опасным волнам тепла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальные температурные рекорды этого лета свидетельствуют о глобальном изменении климата, которое несет серьезную угрозу для всего человечества, заявила профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

    «В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла – длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше», – заявила эксперт РИА «Новости».

    Специалист добавила, что высокие температуры больше нельзя воспринимать как обычное сезонное явление.

    По ее словам, людям необходимо серьезно относиться к возникающим климатическим рискам ради защиты своих семей и местных сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Кристина Даль прогнозировала резкий рост смертности в США из-за аномальной жары.

    В начале июля Национальная метеорологическая служба США ожидала повышение температуры в Вашингтоне до 45 градусов по Цельсию. Масштабная погодная аномалия подвергла опасности более 100 млн американцев.

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    14 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Собянин: На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи беспилотников, которые направлялись к городу.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем канале в Max. На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Двумя днями ранее противовоздушная оборона ликвидировала 40 вражеских беспилотников на подлете к столице. Всего за те сутки в сторону Московского региона направлялось около 300 летательных аппаратов. В начале месяца средства ПВО сбили 12 дронов вблизи города.

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    14 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в свердловском Ирбите из-за масштабного паводка

    Власти свердловского Ирбита ввели муниципальный режим ЧС из-за разлива реки Ница

    Tекст: Денис Тельманов

    Критический подъем уровня воды в реке Ница стал причиной объявления чрезвычайной ситуации на территории уральского города Ирбита, власти разворачивают пункты размещения для эвакуации жителей.

    Власти Свердловской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Ирбите, передает РИА «Новости».

    Решение связано с опасным подъемом воды в реке Ница, уровень которой достиг отметки 741 сантиметр при критическом значении в 740 сантиметров.

    Глава города Николай Юдин сообщил о проведении оперативного заседания профильной комиссии для обеспечения безопасности населения. «Именно поэтому прямо сейчас прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием спасателей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов учреждений и предприятий города, задействованных в обеспечении безопасности горожан», – заявил мэр.

    Руководитель муниципалитета добавил, что для эвакуируемых граждан дополнительно открывается один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.

    Сильные осадки обрушились на регион еще 29 июня, спровоцировав масштабные подтопления. Сейчас в 20 муниципалитетах затоплены 192 жилых дома, 11 дач и 1,2 тыс. приусадебных участков, а в пунктах размещения находится 91 человек, включая 37 детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали более 20 человек из зоны затопления в Ирбите.

    В начале июля свои дома из-за паводка в Свердловской области покинули 155 местных жителей.

    В конце июня уровень воды в свердловской реке Кушве поднялся на 60 сантиметров из-за последствий торнадо.

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