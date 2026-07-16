Иран призвал страны Ближнего Востока закрыть США доступ к военной инфраструктуре

Tекст: Денис Тельманов

«Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран, чтобы предотвратить продолжение и расширение войны в регионе», – говорится в заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

Иранские дипломаты подчеркнули, что Тегеран не рассматривает соседние государства как противников и не намерен вступать с ними в конфронтацию. В ведомстве отметили, что Иран не испытывает «вражды или неприязни ни к одному из своих соседей и государств региона».

В Тегеране также заявили, что стабильность на Ближнем Востоке возможна только при взаимодействии между странами региона без участия внешних сил. По мнению иранской стороны, ключевым условием для этого является отсутствие иностранного военного присутствия.

«Единственный путь к миру в регионе – это взаимопонимание и сотрудничество между странами региона без иностранного военного присутствия и без вмешательства США», – подчеркнули в МИД Ирана.

Обращение Тегерана последовало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг американского военного присутствия на Ближнем Востоке. В ряде стран региона размещены базы США, которые Вашингтон использует для проведения операций и обеспечения своих сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пообещали рассматривать территории содействующих противнику стран в качестве законных мишеней.

Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи предупредил соседей о серьезных последствиях за предоставление военных баз.

Месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство возложило на государства Персидского залива ответственность за предотвращение американских нападений.