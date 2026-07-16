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    16 июля 2026, 18:56 • Новости дня

    Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа

    Иран назвал ближневосточную недвижимость Трампа законной целью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские вооруженные силы объявили активы американского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии потенциальными целями для нанесения ударов.

    Вооруженные силы Исламской республики рассматривают объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в странах Персидского залива как законную цель, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под угрозой возможного нападения оказались принадлежащие американскому лидеру гольф-клубы и высотные здания в регионе.

    В частности, потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Все эти активы официально включены в список законных целей для иранских военных.

    Ранее Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Также американский лидер поручил нанести беспрецедентный удар по Исламской республике в случае своего убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сделал ставку на новую масштабную волну разрушений иранской инфраструктуры.

    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    @ Yin Bogu/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    13 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    В интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту он заявил: «Мы сделаем это. Мы разнесем «Гору Кирка». Передайте иранцам, чтобы они готовились».

    В США объектом у «Горы Кирка» называют предприятием в Натанзе. В американских политических кругах заявляют, что Иран возобновил работы на этом объекте, передает ТАСС.

    Глава Белого дома также заявил, что США намерены ударить по Ирану «этим вечером» и «завтра», добавив, что Тегеран «ни черта не сможет с этим поделать». При этом он допустил, что бомбардировка предприятия в Натанзе может состояться «достаточно скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о прекращении перемирия.

    Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану.

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    14 июля 2026, 00:26 • Новости дня
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте

    Press TV заявил об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте

    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские военные нанесли удары ракетами и дронами по американскому судну, а также по военным объектам в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.

    «ВМС Ирана нанесли удар с помощью крылатых ракет по враждебному судну США в ответ на ракетные атаки на ряд военных объектов», – сообщает Press TV.

    Телеканал также заявил, что иранские силы задействовали дроны-камикадзе для ударов по американским системам военной связи, складам топлива и системе ПВО Patriot. Кроме того, под удар попали диспетчерская вышка и склад боеприпасов в Кувейте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

    Белый дом заявил, что США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    13 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    @ Planet Labs PBC/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарх предупредил о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива, сообщают иранские СМИ.

    Власти Йемена рассматривают возможность ограничения судоходства в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Fars.

    Член политического бюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарх дал понять, что руководство страны твердо намерено закрыть проход для торговых судов.

    Представитель движения подчеркнул масштабность возможных последствий такого шага для глобального энергетического рынка.

    «Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, а цена на нефть вырастет до 200 долларов за баррель», – заявил он.

    Ранее Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив.

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    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

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    14 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    США начали новую серию ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская авиация приступила к массированным бомбардировкам иранской территории, сообщил неназванный американский чиновник.

    Американские вооруженные силы на протяжении нескольких часов осуществляют атаки на иранские объекты, сказал собеседник ABC News, передает РИА «Новости».

    В прошлую ночь Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи атак по иранской территории.

    Иранские военные в ответ поразили беспилотниками американскую авиабазу в Иордании. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

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    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

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    14 июля 2026, 05:24 • Новости дня
    Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.

    Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.

    На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    14 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Посол Ирана Джалали заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Поведение Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху свидетельствует о глубоком кризисе, передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат Казем Джалали уверен, что текущая ситуация является предвестником глобальных трансформаций в регионе.

    «Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен», – подчеркнул посол. Рост числа жертв и организованные убийства говорят не о превосходстве, а о стратегическом тупике двух государств в противостоянии с Тегераном.

    Бездействие мировых институтов разрушает легитимность привычного порядка, открывая путь для новых коалиций. Напомним, 8 июля американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам. Вашингтон объяснил это реакцией на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ вооруженные силы исламской республики атаковали американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Иранские власти предостерегли Вашингтон от любых провокаций в Ормузском проливе. г

    Ранее американский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать полномасштабной войны.

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    15 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп уверен, что Москва готова в краткосрочной перспективе подписать мирный договор.

    Своим мнением о путях урегулирования украинского конфликта хозяин Белого дома поделился в телевизионном интервью, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку», – заявил политик в эфире телеканала Fox News, комментируя настрой президента России Владимира Путина.

    В начале июля президенты России и США обсудили по телефону украинское урегулирование.

    На следующий день американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Еще весной Трамп заявлял о близости мирной сделки.

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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

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