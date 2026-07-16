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    Уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность
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    Коц: Россия и Украина обменялись телами погибших
    Варшава разработала закон о полной готовности государства к войне
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было
    16 июля 2026, 13:25 • Новости дня

    Генконсульство сообщило о депортации задержанных в Стамбуле россиян

    Дипломаты в Стамбуле сообщили о депортации читавших Библию в мечети россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Двое российских граждан, задержанных турецкой полицией в стамбульской мечети Айя-София, будут высланы на родину до конца недели, сообщили в генеральном консульстве в Стамбуле.

    Предварительно процедура выдворения Игоря и Виктории Филоновых намечена на эту пятницу, передает РИА «Новости». Накануне полиция задержала российских граждан на территории исторического комплекса.

    «По имеющейся у генерального консульства информации, депортация россиян состоится в пятницу», – уточнили дипломаты. В российском представительстве воздержались от комментариев относительно официальных причин ареста.

    Турецкие средства массовой информации выдвигают свою версию произошедшего. По данным государственного агентства Anadolu, туристов обвиняют в разжигании ненависти из-за того, что они вслух читали Библию, находясь внутри мечети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские дипломаты приступили к выяснению причин ареста туристов за чтение Библии.

    Позже турецкие правоохранители перевели задержанных в специализированное учреждение миграционной службы.

    В прошлом году полиция отпустила на свободу двух других граждан России после поцелуя в стамбульской мечети.

    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    15 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим двигает мир к ядерной катастрофе, убив главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родион Мирошник прокомментировал гибель сотрудника станции, передает ТАСС. «Убийство одного из руководителей АЭС – шаг к эскалации на пути ядерного террора», – написал он в своем Telegram-канале.

    Дипломат также добавил, что киевские власти давно выбрали смертоносный путь, который приближает мир к глобальной катастрофе. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта.

    Мирошник подчеркнул исключительную важность честной оценки произошедшего на станции.

    «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал дипломат.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при атаке украинского беспилотника.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ жесткого осуждения данного убийства.

    Руководитель госкорпорации возложил вину за эту трагедию на поощряющие терроризм страны Запада.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира – команда Аргентины одержала волевую победу во втором полуфинале чемпионата мира по футболу благодаря двум результативным передачам Лионеля Месси, который установил новый возрастной рекорд турнира.

    Встреча полуфиналистов – Аргентины и Англии – прошла в Атланте и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, передает РИА «Новости».

    У англичан на 55-й минуте отличился Энтони Гордон. Победу южноамериканской сборной принесли голы Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса в добавленное время.

    Ассистентский дубль в игре оформил Лионель Месси.

    Капитан вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня. Таким образом, он стал самым возрастным полевым игроком за всю историю полуфиналов мирового первенства.

    Перед матчем болельщики обеих команд освистали гимны соперников. Напряжение между странами связано с конфликтом 1982 года за Фолклендские острова, в котором Аргентина потерпела поражение от Британии.

    В стартовом составе победителей также сыграл Джулиано Симеоне. Его отец Диего Симеоне участвовал в знаменитом матче против английской сборной на турнире 1998 года. Тогда после стычки с ним Дэвид Бекхэм получил красную карточку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины ради полуфинала ЧМ победила Швейцарию, тогда как англичане обыграли Норвегию. Ранее Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд.

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    16 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова

    Шарий: Причина протестов против отставки главы минобороны Украины – деньги

    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Митинги против увольнения главы министерства обороны Украины Михаила Федорова связаны исключительно с переделом финансовых потоков при закупках беспилотников, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    «И вот уже мы видим протесты с картонками в связи с тем, что министру обороны Федорову дали поджопник», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    «Вы, конечно, имеете право верить любому бреду, в том числе такому, что Федоров боролся с коррупцией, или что Федоров диджитализировал Министерство обороны, или Федоров протестовал против методов Сырского, или в то, что космические лучи могут вскипятить обернутый фольгой чайник», – отметил он.

    По словам блогера, истинная причина недовольства кроется в деньгах. Организаторы акций лишаются возможности распределять средства на контракты по закупке беспилотников для военного ведомства. До отставки министра они имели доступ к этим финансовым потокам.

    «Друзья Федорова, заработавшие уже сотни миллионов на контрактах с Минобороны, будут бороться до последнего», – отметил блогер.

    «Они вынуждены сейчас вступать в конфронтацию с силами, с которыми войну могут не потянуть. Отправляются колоссальные деньги на прогрев ситуации, на раскачивание ситуации. Сейчас всплывут даже те, кто получали свои откаты в Европе», – предсказал он.

    «Но вот что неудобно, это то, что друзья Федорова почему-то ошибочно полагали, будто за всей их финансовой деятельностью не ведется мониторинг. В ближайшее время будут возбуждаться уголовные дела. И эти уголовные дела не будут высосаны из пальца. По моей информации, проводить их вести их станет СБУ. Крепили друзей Федорова все время, пока он был на посту. И может быть даже до этого. Сколько украдено, сколько распилено, сколько откатов, это все есть в наличии. Поэтому война за Федорова будет серьезной. Там есть что терять», – заключил Шарий.

    Отметим, что акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства охватили уже 13 украинских городов. Ранее сообщалось о митингах в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

    Позже стало известно, что люди вышли на улицы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и Запорожье. Участники держат плакаты и скандируют лозунги, передает ТАСС.

    В столице Украины собрались сотни человек. Часть митингующих переместилась от театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик». К протестующим присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается появление депутата Марьяны Безуглой. Собравшиеся не только поддерживают Федорова, но и требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, выкрикивая слово «позор».

    Накануне бывший глава оборонного ведомства опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной отставки политика назван конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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    16 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности предотвращенного теракта на Крымском мосту

    ФСБ: Для предотвращенного теракта на Крымском мосту использовали две машины

    ФСБ раскрыла подробности предотвращенного теракта на Крымском мосту
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские спецслужбы предотвратили масштабный теракт на переправе через Керченский пролив, который готовил офицер украинской разведки с использованием двух заминированных автомобилей, сообщили в ФСБ.

    Российские спецслужбы пресекли попытку диверсии с использованием тонны финской взрывчатки Peno. Организатором плана выступал офицер ГУР Украины Виталий Жикович по прозвищу «Пастор», передает «Комсомольская правда».

    Для осуществления задуманного террористы планировали использовать микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и гибридный автомобиль Chevrolet Volt. Взрывчатку спрятали под видом шумоизоляции и внутри аккумуляторной батареи. Однако благодаря оперативной работе ФСБ оба транспортных средства были перехвачены.

    Отмечается, что Жикович также причастен к организации теракта в Монако, где пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. В настоящее время «Пастор» находится под арестом в Киеве по обвинению в убийстве Анастасии Березовской, исполнительницы взрыва в княжестве.

    На суде его подельник Владислав Реут заявил: «Анастасию Березовскую застрелил не я, а Виталий Жикович из своего личного пистолета с глушителем».

    По данным ФСБ, Жикович планировал серию терактов на территории России, включая атаки на объекты РЖД, газопровод «Голубой поток» и общественные места. Жертв для диверсий вербовали через украинские мошеннические колл-центры, доводя людей до отчаяния и предлагая «решить вопрос» ценой их жизней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинского ГУР Виталия Жиковича совершить серию терактов на территории России.

    Украинское следствие назвало этого разведчика соучастником убийства исполнительницы покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

    Офис генерального прокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в расправе над данной женщиной.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    16 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Трое украинцев избили до смерти поляка в польском Бытуве

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский дипломат Василий Боднар решительно осудил действия троих украинцев, которые жестоко избили до смерти мужчину в польском городе Бытув.

    Инцидент произошел 9 июля в центре Бытува, сообщает Do Rzeczy.

    Группа из троих мужчин в возрасте 28, 30 и 37 лет напала на 36-летнего местного жителя и его 44-летнюю спутницу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

    «Нет никакого оправдания столь жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека!» – заявил посол Украины в Польше Василий Боднар. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей женщине. Дипломат подчеркнул, что виновные должны понести справедливое наказание.

    Полиция оперативно провела осмотр места происшествия, собрала улики и допросила свидетелей. Правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать их. Тем временем польская партия «Конфедерация» обратила внимание на избирательность освещения подобных преступлений в СМИ, отметив, что инциденты с участием украинцев часто замалчиваются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в польских Стараховицах произошла массовая драка с поножовщиной между местными жителями и украинцами.

     В прошлом году украинское дипломатическое ведомство заявило о росте раздражения граждан Польши по отношению к беженцам.

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    16 июля 2026, 12:32 • Новости дня
    Euroclear попросил приостановить дело по иску ЦБ на 200 млрд евро
    Euroclear попросил приостановить дело по иску ЦБ на 200 млрд евро
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгийский депозитарий Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановке разбирательства по иску Банка России.

    Регулятор требует взыскать с финансовой организации около 200 млрд евро убытков, передает РИА «Новости».

    Компания просит отложить рассмотрение дела до вынесения судебного акта в Европе. Источник, знакомый с деталями процесса, не уточнил, о каком именно споре в европейской инстанции идет речь.

    В четверг апелляционный суд рассматривает жалобу Euroclear на решение московского арбитража. 15 мая первая инстанция полностью удовлетворила требования ЦБ России, постановив взыскать с ответчика убытки в семи валютах на общую сумму порядка 200 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в приостановке взыскания 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил требования депозитария о приостановлении исполнения судебных актов.

    Страны Европейского союза приступили к изучению вариантов поддержки европейской площадки.

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    15 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника в районе Энергодара, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – подчеркнул глава «Росатома».

    Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он также сообщил, что за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и территорию Запорожской АЭС, по данным госкорпорации, погибли 13 человек, еще 48 получили ранения. По словам главы «Росатома», подобные атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

    «Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.

    Он добавил, что о произошедшем уже проинформировано политическое руководство России.

    В конце июня Лихачев рассказал о непрекращающихся атаках ВСУ на служебный автотранспорт Запорожской АЭС. Несколькими днями ранее один сотрудник станции погиб в результате удара украинских беспилотников по Энергодару. В апреле дрон атаковал территорию транспортного цеха предприятия со смертельным исходом для водителя.

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    16 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы

    Reuters: МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы

    МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет не планирует менять свою позицию относительно участия российских атлетов и статуса Олимпийского комитета России, отмечает Reuters со ссылкой на представителя организации.

    Как сообщает Reuters, решение останется в силе, несмотря на обращение ряда европейских стран, пригрозивших лишить организацию финансирования, передает ТАСС.

    «МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки», – заявил представитель комитета. Он подчеркнул важность сохранения глобальной спортивной платформы.

    В организации отметили, что продолжат следовать своей миссии. Она заключается в поддержании объединяющей роли спорта, основанной на общих ценностях и дающей надежду всему миру.

    Ранее девять европейских стран потребовали лишить Международный олимпийский комитет финансирования из-за допуска россиян.

    Напомним, исполком МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    Также организация рекомендовала снять все ограничения с отечественных спортсменов.

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    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 06:36 • Новости дня
    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс

    Разработчики сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Перун»

    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России, сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

    «Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа «Перун» в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры. Также он может применяться в составе мобильных групп», – рассказали разработчики, передает ТАСС.

    В научно-производственном центре уточнили, что установка работает от аккумулятора до 15 минут в режиме непрерывного излучения. Время боевого дежурства достигает пяти часов, а дальность поражения целей составляет до пяти километров. Стоимость одного десятисекундного выстрела обходится всего в 205 рублей.

    Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, а мобильная версия устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Инженеры оснастили комплекс тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью. Для обнаружения, классификации и захвата целей применяется машинное зрение на базе нейросетей и искусственного интеллекта.

    Во время натурных проверок оружие подтвердило высокую эффективность против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Представители предприятия пояснили, что лазерный луч успешно ослепляет оптику аппаратов. Кроме того, он физически разрушает критически важные элементы дронов, включая аккумуляторы, электромоторы и крылья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям дрона-перехватчика «Сварог про».

    Весной разработчики интегрировали лазерную систему противодействия беспилотникам LazerBuzz с радиолокационной станцией.

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    16 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова

    Политолог Шеслер: Отставка министра Федорова и митинги на Украине – возня вокруг денег

    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским и провал реформы ТЦК едва ли стали реальными причинами отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Речь, вероятнее всего, идет о попытке перенаправить денежные потоки ведомства в карман Владимиру Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Михаил Федоров выдавал себя за передового, современного, западноориентированного чиновника. Он был человеком Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, и на протяжении полугода возглавлял министерство обороны – самый крупный коррупционный источник в стране, потому что именно через него проходят миллиарды долларов», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее оценкам, с уходом Ермака Федоров «потерял точку опоры». Отставку главы украинского минобороны собеседница назвала попыткой «перенаправить денежные потоки в карман Зеленскому». «Кадровые перестановки нужны именно для того, чтобы поставить на это место правильного и нужного человека», – считает политолог.

    Как полагает Шеслер, конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским – далеко не главная причина увольнения министра обороны. «Кто бы ни занимал кресло главы МО, разногласия и споры с главнокомандующим неизбежны, потому что речь идет о деньгах», – пояснила она. Эксперт также усомнилась и в том, что к отставке Федорова привел провал реформы ТЦК.

    «На Украине нет другого инструмента мобилизации, кроме как принудительная повальная «бусификация». Какие бы изменения и преобразования чиновник ни анонсировал, он не может ничего сделать на этом направлении, поскольку иначе просто сорвется кампания по наполнению армии. Поэтому, я думаю, ситуация вокруг ТЦК используется лишь как повод для увольнения министра обороны», – детализировала аналитик.

    Теперь на это место прочат министра внутренних дел Игоря Клименко, напомнила Шеслер. «Ведомство непосредственно выходит на Зеленского, и Клименко – один из тех, кому тот доверяет», – уточнила политолог. В случае назначения Клименко министром обороны вряд ли произойдет ужесточение мобилизационных методов, считает собеседника. «Процесс не может быть изменен: жестче уже некуда, а смягчение, повторю, оголит линию боевого соприкосновения», – отметила она.

    «Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки», – добавила политолог. На этом фоне люди, стоящие за Федоровым, пытаются раскачать ситуацию в стране давно известными способами: митингами и майданами. «Впрочем, протесты абсолютно бесперспективны. По большому счету, украинскому обществу безразлично, кто будет возглавлять министерство обороны», – указала Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Сергей Миркин. Он отметил, что люди из команд Зеленского и Федорова претендовали на одни и те же куски финансового пирога министерства обороны. «Именно с этим связано желание Федорова изменить систему закупок для ВСУ, что привело бы к отстранению от кормушки компаний, связанных с окружением Зеленского. Сторонники Федорова называют этот процесс борьбой с коррупцией, представители команды Зеленского видели в этом желание людей министра обороны перехватить денежные потоки», – уточнил Миркин.

    Журналист напомнил, что Федоров тоже вышел из «95 квартала», но в последнее время он крепко связан еще и с условными соросятами, которые ориентируются на всемирный «глобалисткий обком». «По протекции глобалистов Федоров и стал министром обороны. По слухам, именно Федорова хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти», – заключил Миркин.

    Ранее в большинстве крупных городов Украины прошли митинги против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, передает издание «Страна».

    Местные жители собрались в центре городов с плакатами, требуя вернуть Федорова на пост руководителя ведомства. Собравшиеся скандировали лозунги против коррупции в вооруженных силах и жестко критиковали действия действующих властей. К протесту присоединился также замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. «Я написал рапорт об увольнении. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны», – отметил он.

    Накануне 35-летний Федоров объявил, что покидает пост. Как пишет The New York Times, причиной стал конфликт с генералами и военными подрядчиками по поводу развития программ инновационного вооружения. Ряд высокопоставленных военных сочли его стремление к роботизации армии фантастическим и наивным.

    Также, по данным NYT, министр вызывал возмущений у крупных оборонных подрядчиков поддержкой проектов, угрожающих их бизнесу. Например, в рамках одной из инициатив солдатам позволяется самим покупать оружие на сайте Brave1. Газета указывает, что уход Федорова «омрачает будущее инновации стратегии Украины» и развитие сферы БПЛА.

    В свою очередь, издание Politico со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» сообщает, что причиной отставки Федорова стали не только конфликты с командованием, но и провал реформы военной мобилизации. «Министр лишь имитировал процесс преобразования армии», – утверждает парламентарий.

    При этом, в материале говорится, что усилия Федорова по борьбе с коррупцией, реформированию процесса проведения тендеров и развитию украинских беспилотных технологий противоречили подходам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    «Владимир Зеленский заявил, что не может выбирать между Федоровым и Сырским, и сказал, что именно глава минобороны провалил реформу мобилизации», – заявил Ярослав Железяк, депутат Рады от партии «Голос». Он назвал решение об отставке руководителя оборонного ведомства «глупым и несправедливым».

    Напомним, в минувшее воскресенье Зеленский начал кадровые перестановки с отставки премьера Юлии Свириденко и ухода в отставку всего кабинета министров. В четверг Верховная рада проголосовала за назначение гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым главой правительства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке происходящих на Украине политических процессов.

    В Кремле заявили, что следят за новостями, связанными с политической ситуацией в республике. «По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в Киеве был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    16 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Коц: Россия и Украина обменялись телами погибших
    Коц: Россия и Украина обменялись телами погибших
    @ RT/Ruptly/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    «Мы отдали Украине 501 труп», – отметил журналист в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что на родину были возвращены тела 31 российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Украина отказалась забирать тела своих погибших военных из Константиновки. В феврале украинская сторона передала России останки 35 военнослужащих.

    Месяцем ранее Москва получила 38 тел погибших российских солдат.

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