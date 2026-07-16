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    16 июля 2026, 13:19 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Хуснуллиным

    Песков: Путин обсудит с Хуснуллиным развитие строительной отрасли России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в четверг встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина состоится в четверг, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания планируется обсудить развитие строительного сектора страны.

    «Путин сегодня встретится с Хуснуллиным, с вице-премьером, который курирует системообразующую отрасль строительства в нашей стране», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что совещание будет носить обзорный характер.

    По словам Пескова, строительная отрасль в России демонстрирует уверенные темпы роста. Несмотря на существующие проблемы, этот сектор экономики продолжает быстро и динамично развиваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о достижимости всех целей развития новых регионов.

    Весной он сообщил об острой нехватке трудовых ресурсов в строительной отрасли.

    13 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину проект телевизионного шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал успехов в реализации программы, которая будет посвящена теме беспилотных технологий.

    Путин в понедельник посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» и ознакомился с выставкой, посвященной направлениям работы организации. Один из разделов экспозиции был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов – там представлены учебные тренажеры и игровые форматы для освоения навыков управления дронами. В рамках презентации президенту рассказали о программе обучения операторов БПЛА, которая реализуется на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных ведомств, передает РИА «Новости».

    О будущем телевизионном проекте «Битва дронов» Путину рассказал Михаил Галустян. По словам телеведущего, шоу должно сделать тему беспилотных технологий более понятной и популярной среди широкой аудитории.

    «Шоу "Битва дронов", которые мы придумали – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами Родины», – заявил Галустян. Он отметил, что участниками программы станут представители разных сфер, включая участников специальной военной операции, студентов, блогеров и известных людей.

    «Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих», – добавил телеведущий.
    Президент России, в свою очередь, пожелал проекту успехов, подчеркнув важность популяризации темы. «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками.

    Осенью прошлого года в Москве стартовал финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов.

    Ранее глава государства утвердил запуск детских соревнований по управлению беспилотными аппаратами.

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    14 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля

    Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту

    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин связал сильные позиции рубля со снижением интереса к иностранной валюте.

    Такое заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы глава региона обратил внимание на негативные последствия слишком крепкого рубля. По его словам, текущий курс национальной валюты приводит к снижению доходов Якутии, экономика которой имеет ярко выраженную экспортную направленность.

    «Валюта меньше нужна – не нужна так, как раньше», – констатировал российский лидер, объясняя сложившуюся на валютном рынке ситуацию.

    Путин также отметил, что в будущем ключевая ставка должна снизиться, на что указывают текущие макроэкономические показатели. Николаев, сославшись на разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, подтвердил возможность уверенного снижения ставки. По словам президента, этот процесс станет естественным следствием стабильности экономики.

    Напомним, западные СМИ отметили рекордное укрепление российской валюты с 2023 года.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал оптимальным для поддержки экспортеров курс не дороже 80 рублей за доллар.

    Глава ВТБ Андрей Костин объяснил невыгодность текущих котировок для бюджета падением спроса на валюту.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    14 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста

    Политолог Данилин: Госкорпорации могут стать драйверами роста российской глубинки

    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста
    @ Tim Hall/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в регионы может стать одним из инструментов нового этапа пространственного развития России. Это решение запустит в субъектах федерации цепную реакцию экономического роста – от создания рабочих мест до развития инфраструктуры и малого бизнеса, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ. Среди них – поручение правительству по перемещению госпкорпораций из Москвы в регионы.

    «Перенос головных офисов и отдельных подразделений крупных компаний в регионы – это часть пространственной стратегии развития страны, в рамках которой акцент постепенно смещается от одной столичной агломерации к формированию нескольких сильных центров роста по всей России. Такой подход позволяет сделать экономическую систему страны более сбалансированной», – сказал политолог Павел Данилин.

    По его словам, появление в регионе крупной корпорации дает эффект, который выходит далеко за пределы самой компании. «Когда в субъект заходит крупный работодатель, он приводит с собой не только специалистов и новые рабочие места, но и развитие сопутствующих отраслей. Растет строительство, расширяется сфера услуг, увеличиваются налоговые поступления. Вокруг таких центров постепенно формируется новая экономическая активность, которая начинает работать на развитие всей территории», – пояснил эксперт.

    При этом, отметил Данилин, подобный процесс уже идет не только в государственном секторе. «Отдельные команды «Яндекса», «ВКонтакте», Ozon и Авито уже работают в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. При этом компании сохраняют свои штаб-квартиры в Москве, но выносят часть ключевых подразделений в регионы, создавая там новые центры компетенций», – отметил собеседник.

    «Такая же логика постепенно распространяется и на крупнейшие государственные компании. «Росатом», «Ростех», РЖД и «Сбер» развивают региональные центры присутствия, а переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург и «Русгидро» в Красноярск стали наиболее заметным примером такого подхода. Это показывает, что развитие крупных экономических центров за пределами Москвы является вполне реализуемой задачей», – добавил политолог.

    По его мнению, поручение президента о контроле переезда госкорпораций имеет долгосрочное значение для регионов. «Речь идет не только о росте отдельных экономических показателей. Увеличиваются доходы бюджетов, расширяется рынок труда, появляются новые возможности для специалистов и бизнеса. В результате меняется сама структура экономики территорий, а их финансовая зависимость от одного центра постепенно снижается», – объяснил Данилин.

    «В конечном счете, и это главное – повышается качество жизни людей. Развитие крупных работодателей становится стимулом для обновления городской среды, появления новых сервисов и создания рабочих мест. У жителей регионов появляется больше возможностей строить карьеру и развивать свой бизнес там, где они живут, не обязательно переезжая в столицу», – резюмировал политолог.

    Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума. Среди ключевых решений – поручение правительству РФ представить сведения о численности и доле работников госкорпораций и компаний с госучастием, которых планируется переместить из Москвы в другие регионы.

    Мера затронет те компании, где численность сотрудников в столице превышает две тыс. человек. Правительству предстоит собрать данные о совокупной доле перемещаемых работников и детально проработать графики переезда, а отчет с конкретными сроками ожидается до 30 сентября 2026 года.

    Ответственным за исполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поручение стало частью комплекса мер по сбалансированному развитию регионов, включая разработку стратегий по цифровым платформам, инвестпроектам и правовому режиму для городов опережающего развития

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    13 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Ветеран СВО попросил Путина не останавливаться в борьбе с врагом
    Ветеран СВО попросил Путина не останавливаться в борьбе с врагом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Ветеран специальной военной операции Роман Бояркин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» попросил президента России Владимира Путина не останавливаться в борьбе с противником и продолжать СВО до достижения поставленных целей.

    Бояркин рассказал президенту о своем опыте участия в боевых действиях и отметил, что недавно вернулся из зоны проведения СВО, где лично наблюдал ситуацию на передовой. «От себя еще момент хотел по поводу, так как я только оттуда вернулся, с этих окопов, я видел, с кем мы воюем, особенно в Курской области», – сказал ветеран.

    По его словам, на фронте он столкнулся с серьезным противником и считает важным продолжать выполнение поставленных задач. «Мы там встречались с самыми такими свирепыми противниками из вот этих вот стран НАТО безжалостных. Вот этот весь ужас я видел собственными глазами. И у меня такая, знаете, вот внутренняя просьба не останавливаться, идти до конца, чтобы вот эту вот цель вообще добить ее до конца», – обратился Бояркин к президенту.

    По словам бойца, остановка на текущем этапе приведет к обесцениванию достигнутых результатов, поэтому необходимо продолжать сражение. «Если мы остановимся на этом моменте, не знаю, очень много всего оставлено там потеряно. Я считаю то, что надо нам идти, идти в бой до конца», – заявил ветеран.

    Владимир Путин в ответ поблагодарил Бояркина. «Спасибо за вашу позицию», – сказал глава государства.

    Роман Бояркин является участником программы «Равный – равному». Он отправился в зону СВО добровольцем, после ранения лишился обеих ног и был комиссован. Сейчас ветеран работает инструктором по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также помогает военнослужащим в вопросах протезирования и реабилитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал участников спецоперации открыто делиться мыслями о текущей ситуации на фронте. Глава государства высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения военнослужащих.

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    13 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин обнял пообещавшую «до конца стоять под обстрелами» фельдшера
    Путин обнял пообещавшую «до конца стоять под обстрелами» фельдшера
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов премии Народного фронта обнял фельдшера скорой помощи из Курской области Юлию Шабалину после ее рассказа о работе медицинских бригад в приграничных районах и словах о готовности продолжать помогать людям несмотря на опасность.

    Шабалина рассказала главе государства о работе сотрудников скорой помощи в условиях обстрелов, а также обратила внимание на необходимость оснащения автомобилей специальными спасательными одеялами и другими средствами защиты, передает Lenta.Ru.

    Медик рассказала о работе бригад в период вторжения ВСУ в регион и заявила, что сотрудники экстренных служб столкнулись с тяжелыми испытаниями. По словам Шабалиной, в те дни медицинские работники действовали на пределе возможностей, продолжая оказывать помощь пострадавшим, несмотря на постоянную угрозу обстрелов. Она отметила, что, по ее словам, удары наносились даже по автомобилям скорой помощи с опознавательными знаками, передает ТАСС.

    Фельдшер рассказала, что из-за атак беспилотников медикам приходилось искать укрытия, а затем возвращаться к выполнению своих обязанностей. За сутки бригады принимали большое количество пострадавших, однако смогли продолжить работу.

    Шабалина также сообщила, что после освобождения территории опасность для машин скорой помощи полностью не исчезла: обстрелы машин скорой помощи не прекращаются. Она поблагодарила Народный фронт за помощь в пополнении автопарка и отметила важность специального защитного оборудования.По ее словам, бронеодеяло, которым оснащаются автомобили, уже неоднократно помогало сохранять жизнь медицинским работникам.

    Фельдшер подчеркнула, что события в Курской области окончательно убедили многих людей в необходимости продолжения специальной военной операции. По ее словам, если на ее начальном этапе у кого-то сохранялись сомнения, то после произошедшего отношение к ситуации изменилось.

    «Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», – сказала фельдшер.

    После этих слов Путин обнял Шабалину и поблагодарил ее за мужество и самоотверженность. Президент отметил важность работы медицинских работников, которые продолжают оказывать помощь людям в самых сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил самоотверженность работы экипажей скорой помощи в условиях спецоперации.

    Министерство здравоохранения обвинило украинские войска в преднамеренных ударах по медицинским учреждениям.

    В начале июля при взрыве вражеского дрона рядом с автомобилем скорой помощи в Белгородской области пострадали фельдшер и водитель.

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    13 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами

    Политолог Федорова назвала сплоченность национальной чертой россиян

    Эксперт: СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Сплоченность является национальной чертой россиян: способность людей объединяться помогала нашей стране преодолевать трудные времена и двигаться вперед, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. По ее словам, последние несколько лет лишь подтвердили это правило. В понедельник Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Президент отметил, что ОНФ объединил более 20 миллионов россиян и всегда находится на острие решения стоящих перед страной задач.

    «Невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и, в частности, платформы «Народный фронт», в рамках которых простые люди помогают нашим героям в зоне спецоперации», – сказала политолог Анна Федорова. По ее словам, российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны. Усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу: их силами совершенствуются культура, экономика и наука. «И все это – результат невероятной сплоченности нашего народа», – подчеркивает собеседница.

    «Эта сплоченность уже стала национальной чертой россиян: объединяться в трудные периоды истории и стремиться к созиданию. Последние несколько лет лишь подтвердили это правило. Неслучайно Владимир Путин с особым вниманием говорит о масштабе волонтерской деятельности и общественной поддержки», – продолжает она.

    На этом фоне, считает политолог, неудивительно, что глава государства ведет откровенный диалог с гражданами. «Это вообще привычная логика для нашего президента: он не уходит от острых тем. Напротив, Путин сам часто их поднимает, чтобы люди знали истину из первых уст», – пояснила эксперт.

    Так вышло и с вызовами в топливной сфере. «Тот факт, что президент говорит о столь непростой теме, – ясный сигнал: работа по устранению сложностей идет, и все решения будут доведены до результата. Такая открытость снижает напряженность в обществе, а значит, приближает нас к Победе», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!», прошедшем в Национальном центре «Россия». Перед церемонией вручения премии президент осмотрел выставку проектов движения, где ему представили разработки объединения предприятий народного ОПК «Кулибин-клуба».

    В своем выступлении глава государства отметил вклад граждан в поддержку фронта. По его словам, Народный фронт объединил более 20 млн человек, а россияне добровольно направили через организацию почти 70 млрд рублей на нужды спецоперации. «Все 15 лет, вы всегда – не только в эти годы проведения специальной военной операции, что очень важно, я сейчас, безусловно, об этом тоже скажу, – но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем», – подчеркнул глава государства. Президент также выразил уверенность в неизбежности победы России.

    Отдельное внимание в своем выступлении Путин уделил ситуации с топливом. Он отметил, что удары ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами, однако базовая основа российской энергетики остается надежной. ««И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – заявил он.

    По итогам форума глава государства вручил награды лауреатам специальной номинации «Все для Победы» и отметил, что за 15 лет своего существования Общероссийский народный фронт полностью себя оправдал.

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    15 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп уверен, что Москва готова в краткосрочной перспективе подписать мирный договор.

    Своим мнением о путях урегулирования украинского конфликта хозяин Белого дома поделился в телевизионном интервью, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку», – заявил политик в эфире телеканала Fox News, комментируя настрой президента России Владимира Путина.

    В начале июля президенты России и США обсудили по телефону украинское урегулирование.

    На следующий день американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Еще весной Трамп заявлял о близости мирной сделки.

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    14 июля 2026, 05:14 • Новости дня
    Продюсер Мао: Трамп оценил подаренную Путиным шайбу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом принял спортивный сувенир от президента России Владимира Путина, переданный ему после ПМЭФ, заявил продюсер Стивен Мао.

    Сувенир доставил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук – младший, возглавлявший американскую делегацию на ПМЭФ в начале июня, передает ТАСС.

    «Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», – сказал Мао в беседе с агентством.

    Он добавил, что после этого лидеры двух стран более полутора часов беседовали по телефону, обсуждая двусторонние отношения.

    Деятель киноиндустрии выразил надежду на продолжение конструктивной работы и достижение положительных результатов. По его словам, Кук-младший пользуется особым доверием Трампа и способен сыграть важную официальную роль в продвижении мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявлял, что посетил в Россию для получения новых знаний.

    В начале июля президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    Также политики созванивались в июне.

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    14 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Путин поручил правительству усовершенствовать налоговые режимы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин дал указание правительству и государственной корпорации ВЭБ.РФ заняться совершенствованием налоговых режимов.

    «Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и при участии ведущих деловых объединений обеспечить разработку и реализацию механизма беспрепятственного перехода от применяемых формы организации предпринимательской деятельности и налогового режима к другой форме», – говорится в поручении, передает РИА «Новости».

    Планируется использовать типовые решения и цифровые платформенные технологии.

    Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2026 года, а в дальнейшем отчеты будут готовиться раз в полгода.

    Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава государства предложил отложить снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

    В феврале президент поручил обеспечить малому бизнесу специальный переходный период для выбора оптимальной фискальной нагрузки.

    В прошлом году Путин утвердил перечень мер по предоставлению дополнительных налоговых льгот отечественным производителям.

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    14 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Российский лидер подписал объемный документ по результатам важнейшего делового события, сообщается на сайте Кремля.

    «Глава государства утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума», – отмечает пресс-служба. Само мероприятие проходило в начале июня.

    Кабинету министров предстоит до 15 декабря подготовить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года. К работе привлекут профильную ассоциацию производителей. Кроме того, правительство создаст аналогичный план по внедрению цифровых платформ в экономику.

    К ноябрю премьер-министр Михаил Мишустин представит перечень перспективных инвестиционных проектов, рассчитанных до 2035 года. Для них при необходимости введут дополнительные меры поддержки.

    Также к октябрю 2027 года чиновники и парламентарии закрепят специальный правовой режим для городов опережающего развития.

    Отдельное внимание в документе уделено результатам самого экономического саммита. Фонду «Росконгресс» под руководством Александра Стуглева поручено проанализировать и обобщить все материалы прошедшего форума. Эту работу необходимо завершить до 1 ноября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Михаил Мишустин распорядился подготовить государственный план развития отечественных информационных систем.

    На пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин заявил о крупнейшей структурной трансформации мира.

    Ранее президент поручил разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных технологий в приоритетных секторах экономики.

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    14 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин распорядился официально ввести в правовое поле статус проходящих стажировку граждан, что позволит заключать с ними официальные ученические договоры.

    Глава государства поручил кабинету министров и нижней палате парламента разработать соответствующие нормы, передает ТАСС.

    Изменения в законодательство планируется принять в течение весенней сессии 2026 года по итогам Петербургского международного экономического форума.

    «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить принятие в весеннюю сессию 2026 года федеральных законов, предусматривающих закрепление понятий «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также установление возможности заключать ученический договор между работником и работодателем», – говорится в документе.

    Ответственные ведомства должны полностью выполнить это поручение до первого августа 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент поручил закрепить в законодательстве статус стажера.

    В начале лета партия «Единая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект для защиты прав молодых специалистов. Неделей ранее парламентарии приняли новый закон об оплачиваемых стажировках для выпускников вузов и колледжей.

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    14 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Якутии Николаевым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вторник у главы государства запланировано одно публичное мероприятие – встреча с главой Якутии Николаевым, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент проводил встречу с руководителем Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

    В начале месяца глава государства встречался с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

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    15 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Глава «Норникеля» доложил Путину об устойчивом спросе на металлы

    Глава «Норникеля» Потанин доложил Путину об устойчивом спросе на металлы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Востребованность российской горно-металлургической продукции на мировых рынках сохраняется на высоком уровне, несмотря на серьезные логистические трудности из-за отказа ряда стран от закупок, сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Конъюнктура, Владимир Владимирович, складывается сложно. С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая», – сказал руководитель предприятия, передает РИА «Новости».

    Для преодоления логистических барьеров корпорация применяет не только поиск новых рынков сбыта и работу с традиционными партнерами. Производитель активно внедряет современные подходы, включая технологии искусственного интеллекта. Предприятие остается безоговорочным лидером горно-металлургической промышленности страны. Оно выступает крупнейшим поставщиком палладия и никеля, а также входит в число ведущих производителей платины и меди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным.

    На этом мероприятии бизнесмен рассказал о рекордных объемах добычи руды.

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    14 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин получил в подарок нож от якутских бойцов

    Путин получил в подарок от главы Якутии Николаева нож от якутских бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время рабочей встречи вручил президенту России Владимиру Путину памятный подарок от участников спецоперации.

    «Владимир Владимирович, вот как раз от имени воинов-якутян – якутский нож. Они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого вы знаете. Там написали: «Верховному главнокомандующему от воинов-якутян»», – сказал глава региона.

    Николаев добавил, что недавно лично общался с земляками на передовой. По его словам, военнослужащие просили передать главе государства привет и выразили абсолютную уверенность в победе, передает ТАСС.

    В ответ Путин попросил передать теплые слова и ответный привет якутским солдатам. Российский лидер высоко оценил мужество военнослужащих, назвав их настоящими бойцами.

    В 2025 году глава Якутии Айсен Николаев подарил бойцу Андрею Григорьеву новый якутский нож.

    Президент России Владимир Путин присвоил этому военнослужащему звание Героя России за мужество в рукопашном бою.

    Позже глава государства лично вручил штурмовику медаль «Золотая Звезда» в Кремле.

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    14 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин обещал обсудить с Николаевым тему энергетики Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин пообещал детально рассмотреть проблемы энергоснабжения Якутии и перераспределить нагрузку.

    На встрече с главой государства руководитель региона Айсен Николаев подчеркнул необходимость поддержки, передает ТАСС.

    «На Дальнем Востоке ситуация очень непростая по энергетике», – сообщил Николаев. Он добавил, что изолированная энергосистема республики с высокими тарифами нуждается в помощи всей энергосистемы страны, как это было в советское время.

    Глава государства поддержал высказанный подход и согласился с необходимостью перераспределения нагрузки. В целом на Дальнем Востоке фиксируется нехватка электроэнергии, что тормозит развитие новых инвестпроектов и экономический рост макрорегиона.

    Ранее Путин сообщил о двукратном росте тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке.

    Позже глава государства призвал первоочередно решать вопросы снабжения газом новых дальневосточных предприятий.

    Во время визита во Владивосток российский лидер заявил о необходимости развития энергетической инфраструктуры Чукотки.

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