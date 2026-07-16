Wired: Расходы Пентагона на войну с Ираном превысят 100 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Представители разведывательного сообщества США оценивают возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Wired.

«Представители американской разведки сейчас оценивают, что общие военные расходы Пентагона на войну могут превысить 100 млрд долларов», – говорится в публикации.

К концу мая стоимость операции «Эпическая ярость» варьировалась от 50 до 100 млрд долларов. При этом закрытые оценки американского конгресса свидетельствовали о затратах на уровне 80 млрд долларов. Администрация президента США не публиковала собственные подсчеты стоимости противостояния.

В июне Белый дом запросил 88 млрд долларов для покрытия части издержек, однако эта сумма не включает все возможные затраты. Итоговая стоимость будет зависеть от решения Пентагона по замене уничтоженных самолетов. Также в сумму пока не входят расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов.

С 8 июля американские военные нанесли несколько серий ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские силы атаковали военные базы США в регионе. Трамп 9 июля объявил о прекращении перемирия, а 12 июля Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива до завершения американского вмешательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канал NBC также оценил реальные затраты Вашингтона на военные действия против Ирана в 100 млрд долларов.

Телеканал Fox News указал на дефицит финансирования американских вооруженных сил из-за непредвиденных операций.

Президент США ранее заявил о прекращении перемирия с Тегераном.