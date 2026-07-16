Посол Ирана: США потерпели поражение в попытках контролировать Ормузский пролив

Посол Ирана Рузбехани: США проиграли в попытках контролировать Ормузский пролив

Tекст: Дарья Григоренко

Соединенные Штаты фактически потерпели поражение в попытках управлять Ормузским проливом. Посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани подчеркнул, что американская армия оказалась в глубоком стратегическом тупике из-за растущего превосходства исламской республики, передает РИА «Новости».

«Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания всего мира. Эта жизненно важная энергетическая артерия сегодня подобна «раскаленному шару», находится в руках политиков и стратегов Белого дома, и каждая секунда, потраченная на ее сдерживание, влечет за собой все большие потери как в плане репутации, так и в материальном плане», – отметил дипломат.

По словам Рузбехани, опасная игра Вашингтона с возобновлением ударов по иранской территории достигла точки невозврата. Прежние заявления об абсолютном контроле над Персидским заливом и миф о незаменимости американских авианосцев уступают место новым реалиям, в которых Тегеран демонстрирует неоспоримое ракетное и геополитическое превосходство.

Дипломат добавил, что новый баланс сил лишает американскую армию возможности начать полноценную военную операцию против Ирана или отступить без потери лица. Очевидное бессилие США лишь усиливает опасения, что любая случайность в проливе может спровоцировать разрушительную региональную войну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон приготовился к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.

Иранские власти пообещали немедленный ответ на любые американские провокации в данной акватории.

Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных атаках на коммерческие суда.