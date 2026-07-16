  • Новость часаЭксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
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    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    МИД: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе
    «Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова
    США атаковали нефтяной танкер в Персидском заливе
    Зеленский предложил кандидатуру нового премьера Украины
    Сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами
    16 июля 2026, 10:34 • Новости дня

    Подросток на питбайке сбил инспектора ДПС в Казани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подросток на питбайке нарушил правила дорожного движения в Казани и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Татарстану.

    Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего юноши, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром 14 июля на перекрестке улиц Айдарова и Давыдова.

    «По версии следствия, утром 14 июля в городе Казани управлявший питбайком подозреваемый нарушил правила дорожного движения, выехав на автодорогу общего пользования. На перекрестке улиц Айдарова и Давыдова нарушителя попытались остановить сотрудники ГИБДД, но их законным требованиям подросток не подчинился и попытался скрыться, совершив при этом наезд на одного из полицейских», – говорится в сообщении ведомства.

    Молодого человека задержали на месте происшествия. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов был немедленно госпитализирован для оказания медицинской помощи. Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении представителя власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале полицейские в Ленобласти применили табельное оружие для остановки 13-летнего лихача.

    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

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    15 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В партии «Единая Россия» заявили о поддержке новых мер по реабилитации участников специальной военной операции, отметив особую значимость психологической помощи ветеранам и их семьям.

    Член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин положительно оценил новый приказ Минздрава, устанавливающий четкие сроки оказания психологической помощи участникам СВО и их родственникам, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, после получения ранения именно психологическое состояние нередко становится самым тяжелым испытанием.

    «После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь», – подчеркнул он.

    Герой России назвал своевременным решение Минздрава закрепить конкретные сроки приема психологов для участников СВО и членов их семей. «Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей – правильное и давно назревшее решение», – заявил Владислав Головин.

    Он также напомнил, что вопросы реабилитации ветеранов остаются одним из направлений работы «Единой России». По его словам, партия реализует проекты комплексной реабилитации, а также организует приемы участников СВО и их семей во всех российских регионах в рамках Народной программы.

    При этом, подчеркнул Головин, особое значение теперь приобретает практическое исполнение новых норм. «Теперь главное – контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем», – заключил он.

    Ранее в Москве представители «Единой России» вручили ведомственные награды участникам проекта по социокультурной реабилитации бойцов СВО.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ

    Российские военные в Константиновке обнаружили британских и польских наемников ВСУ

    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Польши воевали в Константиновке в ДНР на стороне ВСУ, сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Моздок».

    Российские войска проводят зачистку Константиновки в ДНР от разрозненных групп ВСУ, в рядах которых замечены британские и польские наемники, передает ТАСС.

    Командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок» сообщил об обнаружении иностранных бойцов.

    «Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были – из Великобритании. Ну и поляки тоже», – рассказал офицер на видео, распространенном Минобороны. По его словам, присутствие польских военных подтвердил один из российских бойцов, проходивший срочную службу в Польше и узнавший язык на слух.

    Командир отметил, что сейчас в населенном пункте идет зачистка от небольших групп противника. Украинское командование не разрешает им отступать, поэтому шансов выйти у них практически нет, и единственным выходом остается сдача в плен.

    Российские подразделения продолжают отрезать части противника, развивая наступление на Краматорск. Офицер подчеркнул, что линия Авдеевка – Константиновка – Краматорск является одним из главных рубежей обороны, и после взятия первых двух городов продвижение должно пойти более стремительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня командир батальона с позывным «Моздок» заявил о полной утрате противником возможности выхода из города.

    В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта.

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим двигает мир к ядерной катастрофе, убив главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родион Мирошник прокомментировал гибель сотрудника станции, передает ТАСС. «Убийство одного из руководителей АЭС – шаг к эскалации на пути ядерного террора», – написал он в своем Telegram-канале.

    Дипломат также добавил, что киевские власти давно выбрали смертоносный путь, который приближает мир к глобальной катастрофе. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта.

    Мирошник подчеркнул исключительную важность честной оценки произошедшего на станции.

    «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал дипломат.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при атаке украинского беспилотника.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ жесткого осуждения данного убийства.

    Руководитель госкорпорации возложил вину за эту трагедию на поощряющие терроризм страны Запада.

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    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

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    16 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира – команда Аргентины одержала волевую победу во втором полуфинале чемпионата мира по футболу благодаря двум результативным передачам Лионеля Месси, который установил новый возрастной рекорд турнира.

    Встреча полуфиналистов – Аргентины и Англии – прошла в Атланте и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, передает РИА «Новости».

    У англичан на 55-й минуте отличился Энтони Гордон. Победу южноамериканской сборной принесли голы Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса в добавленное время.

    Ассистентский дубль в игре оформил Лионель Месси.

    Капитан вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня. Таким образом, он стал самым возрастным полевым игроком за всю историю полуфиналов мирового первенства.

    Перед матчем болельщики обеих команд освистали гимны соперников. Напряжение между странами связано с конфликтом 1982 года за Фолклендские острова, в котором Аргентина потерпела поражение от Британии.

    В стартовом составе победителей также сыграл Джулиано Симеоне. Его отец Диего Симеоне участвовал в знаменитом матче против английской сборной на турнире 1998 года. Тогда после стычки с ним Дэвид Бекхэм получил красную карточку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины ради полуфинала ЧМ победила Швейцарию, тогда как англичане обыграли Норвегию. Ранее Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд.

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    15 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника в районе Энергодара, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – подчеркнул глава «Росатома».

    Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он также сообщил, что за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и территорию Запорожской АЭС, по данным госкорпорации, погибли 13 человек, еще 48 получили ранения. По словам главы «Росатома», подобные атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

    «Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.

    Он добавил, что о произошедшем уже проинформировано политическое руководство России.

    В конце июня Лихачев рассказал о непрекращающихся атаках ВСУ на служебный автотранспорт Запорожской АЭС. Несколькими днями ранее один сотрудник станции погиб в результате удара украинских беспилотников по Энергодару. В апреле дрон атаковал территорию транспортного цеха предприятия со смертельным исходом для водителя.

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    15 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС

    «Известия» сообщили о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС

    Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ряде российских субъектов заметно улучшилась обстановка с наличием горючего на АЗС благодаря снятию ограничений и введению новых правил продаж, пишут СМИ.

    Ситуация с доступностью бензина и очередями на заправках стабилизировалась в 13 регионах России, передают «Известия».

    Власти субъектов постепенно снимают лимиты на выдачу горючего, разрешают отпуск в канистрах и применяют продажу по четным и нечетным числам.

    В Минэнерго подтвердили улучшение обстановки. «Совместно с органами власти субъектов РФ и нефтяными компаниями проводится активная работа по организации дополнительных поставок топлива с учетом потребности регионов», – заявили в ведомстве.

    Для обеспечения внутреннего рынка сохраняется полный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизеля из страны.

    Очереди заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской и других областях, а также в Москве и Петербурге. Однако в ряде регионов Центральной России, Поволжья и юга обстановка остается сложной. Для снижения ажиотажа власти продолжают использовать лимиты на заправку легковых автомобилей от 25 до 50 литров.

    По оценкам экспертов, сейчас простаивает до 35% мощностей по выпуску бензина из-за частичного вывода НПЗ в ремонт. Несмотря на это, ситуация в целом по стране остается управляемой, а ажиотажный спрос среди населения постепенно снижается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал текущие трудности с топливом временными.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной нормализации обстановки на внутреннем рынке энергоносителей.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников

    Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промобъектов от тяжелых БПЛА

    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    @ Clara Margais/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Ростех» презентовала уникальную модульную конструкцию, способную выдержать прямое попадание тяжелого дрона на высокой скорости.

    Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) впервые показала комплексную систему «Паутина». Она предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Инновационное решение предназначено для обеспечения безопасности промышленных предприятий.

    Система состоит из модульных металлоконструкций, собираемых на болтовых соединениях без применения сварки. Это значительно упрощает монтаж в стесненных условиях и на пожароопасных участках. «Паутина» способна защищать сооружения высотой свыше 25 метров и любой площади.

    «Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», – заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

    Новинка разработана совместно с компанией «Стандарт Электрик» и уже прошла испытания на сейсмоустойчивость. В настоящее время продолжаются тесты на стойкость к попаданию различных типов дронов. Комплекс проходит опытную эксплуатацию на предприятиях топливно-энергетического сектора.

    Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков пояснил, что элементы конструкции проходят заводскую антикоррозийную обработку методом горячего цинкования. Это избавляет от необходимости окрашивания деталей при установке и эксплуатации, снижая общие затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты объектов от беспилотников. Чуть ранее специалисты холдинга создали систему «СЕРП-FPV» для противодействия массированным атакам дронов.

    А в прошлом году гендиректор компании Сергей Чемезов доложил о внедрении комплекса радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

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    15 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Вучич прибыл в Киев

    Президент Сербии Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с Владимиром Зеленским.

    Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Зеленским, передает Lenta.ru.

    «Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», – рассказал политик в соцсетях.

    В рамках визита сербский лидер планирует принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина». Мероприятие проходит в Киеве 15 июля.

    Накануне визита президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.

    В прошлом году сербский лидер впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию для участия в аналогичном саммите.

    На том мероприятии в Одессе Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию.

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    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России

    Американист Дудаков: Эффект «санкций Грэма» против России будет смазанным

    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
    @ Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта покойного Линдси Грэма* о санкциях против России могли быть реальные последствия. Сейчас же многие страны научились обходить американские ограничения. Поэтому даже если «ястребы» продвинут билль, это вряд ли поможет внешней политике США, а также попыткам Вашингтона давить на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Законопроект имени Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) почти полтора года обсуждается в США. Покойный сенатор пытался его всячески продвинуть, но ему так и не удалось утвердить инициативу на уровне Конгресса», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, во-первых, причина в том, что реализация законопроекта изначально выглядела чем-то из области фэнтези.

    «Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае – ничем хорошим для Америки это не закончилось бы», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, инициатива не дает никакого дополнительного инструментария исполнительной власти, продолжил политолог. «Дональд Трамп может вводить любые рестрикции и экспортные ограничения без одобрения со стороны Конгресса», – уточнил Дудаков. По его оценкам, законопроект по «санкциям Грэма» изначально рассматривался как рычаг давления на Россию и те страны, которые находятся в тесной кооперации с Москвой.

    «Целью была попытка запугать государства полномасштабными вторичными тарифами и другими мерами, сделав таким образом их более сговорчивыми. Другое дело, что, скажем, Китай и Индия отлично понимают: Вашингтон блефует. Поэтому эффект введения ограничений в итоге окажется смазанным», – считает собеседник.

    Он допускает, что весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта могли быть реальные последствия. «Сейчас же многие страны научились обходить американские санкции, – добавил американист. – Таким образом, «ястребы» могут продвинуть билль, но вряд ли это серьезно поможет внешней политике США и попыткам давить на Россию и на наших ближайших контрагентов».

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

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