Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников

Tекст: Вера Басилая

В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников.

Собянин в Max сообщил, что значительная часть ударных дронов была успешно перехвачена и нейтрализована расчетами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. Отражение массированной атаки продолжалось без перерывов.

«Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – подчеркнул градоначальник, подводя итоги утренней работы систем ПВО.

Ранее движение из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за атаки дронов ВСУ.

Вечером во вторник Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.