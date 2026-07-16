Иран заявил о мощном ударе по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на военную базу Шейх-Иса, передает ТАСС. Атака стала частью масштабной наступательной операции.

«В рамках десятой волны операции «Наср-2», под священным кодовым названием «Я Али Асгар (мир ему)» совершили мощную атаку на американскую базу в Шейх Иса в Бахрейне и полностью уничтожили радар обнаружения и контроля воздушного пространства, а также насосную станцию топливных резервуаров вражеских самолетов», – говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

Иранская сторона подчеркивает, что данные действия стали закономерным ответом на нападения на прибрежные объекты. Ранее фиксировались удары по гражданской инфраструктуре, среди которых оказались детский онкологический госпиталь и завод по производству воды для паломников.

Незадолго до инцидента местные власти объявили воздушную тревогу. Министерство внутренних дел Бахрейна призвало население сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее иранские беспилотники атаковали позиции американских военнослужащих на территории базы Шейх-Иса.

Позже Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам ракет на авиабазе США в Иордании.

Накануне вооруженные силы исламской республики уничтожили центр тылового обеспечения американской армии в Кувейте.