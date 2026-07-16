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    16 июля 2026, 09:35 • Новости дня

    Белоусову доложили о применении системы «Свод» в войсках

    Минобороны сообщило об успешном применении системы «Свод» в войсках

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий объединением группировки «Центр» генерал–майор Константин Нечаев доложил министру обороны Андрею Белоусову об успешном использовании системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «Свод», и выстроенной автоматизированной системе огневого поражения.

    Командующий группировкой войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев проинформировал министра обороны о результатах внедрения передовых технологий, передает Минобороны.

    За десять месяцев тестирования информационного комплекса «Свод» в объединении сформировали надежную автоматизированную систему огневого поражения.

    «В подразделениях объединения, где данная система используется, все отзываются о ее работе только положительно», – подчеркнул командующий.

    Инновационный подход позволил организовать четкий и согласованный обмен данными между тактическими подразделениями. Это значительно повысило уровень координации военнослужащих непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов анонсировал поэтапное внедрение системы «Свод» во все группировки войск.

    Разработку данной цифровой платформы курирует заместитель главы военного ведомства по IT-направлению Дмитрий Щербинин.

    Глава Минобороны пообещал завершить боевую апробацию единой сети к сентябрю текущего года.

    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников

    Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промобъектов от тяжелых БПЛА

    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    @ Clara Margais/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Ростех» презентовала уникальную модульную конструкцию, способную выдержать прямое попадание тяжелого дрона на высокой скорости.

    Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) впервые показала комплексную систему «Паутина». Она предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Инновационное решение предназначено для обеспечения безопасности промышленных предприятий.

    Система состоит из модульных металлоконструкций, собираемых на болтовых соединениях без применения сварки. Это значительно упрощает монтаж в стесненных условиях и на пожароопасных участках. «Паутина» способна защищать сооружения высотой свыше 25 метров и любой площади.

    «Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», – заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

    Новинка разработана совместно с компанией «Стандарт Электрик» и уже прошла испытания на сейсмоустойчивость. В настоящее время продолжаются тесты на стойкость к попаданию различных типов дронов. Комплекс проходит опытную эксплуатацию на предприятиях топливно-энергетического сектора.

    Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков пояснил, что элементы конструкции проходят заводскую антикоррозийную обработку методом горячего цинкования. Это избавляет от необходимости окрашивания деталей при установке и эксплуатации, снижая общие затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты объектов от беспилотников. Чуть ранее специалисты холдинга создали систему «СЕРП-FPV» для противодействия массированным атакам дронов.

    А в прошлом году гендиректор компании Сергей Чемезов доложил о внедрении комплекса радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

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    15 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра образца 2023 года и направили оружие госзаказчику.

    Концерн «Калашников» завершил испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия, сообщает концерн. Это позволило предприятию отгрузить очередную крупную партию автоматов.

    В течение текущего года поставки АК-12 идут в полном объеме и строгом соответствии с графиком госконтракта, отметили на предприятии. За время СВО номенклатура изделий концерна значительно расширилась, объемы производства растут при сохранении высокого уровня качества.

    В прошлом году предприятие начало выпуск укороченных автоматов АК-12К. Это оружие создано по запросу десантников для штурмовых действий в плотной городской застройке и тесных полевых укреплениях. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.

    «Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года концерн «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Незадолго до этого предприятие за полгода создало компактную версию автомата АК-12К для штурмовых подразделений. Осенью прошлого года производитель досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии этого укороченного оружия.

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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    16 июля 2026, 06:36 • Новости дня
    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс

    Разработчики сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Перун»

    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России, сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

    «Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа «Перун» в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры. Также он может применяться в составе мобильных групп», – рассказали разработчики, передает ТАСС.

    В научно-производственном центре уточнили, что установка работает от аккумулятора до 15 минут в режиме непрерывного излучения. Время боевого дежурства достигает пяти часов, а дальность поражения целей составляет до пяти километров. Стоимость одного десятисекундного выстрела обходится всего в 205 рублей.

    Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, а мобильная версия устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Инженеры оснастили комплекс тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью. Для обнаружения, классификации и захвата целей применяется машинное зрение на базе нейросетей и искусственного интеллекта.

    Во время натурных проверок оружие подтвердило высокую эффективность против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Представители предприятия пояснили, что лазерный луч успешно ослепляет оптику аппаратов. Кроме того, он физически разрушает критически важные элементы дронов, включая аккумуляторы, электромоторы и крылья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям дрона-перехватчика «Сварог про».

    Весной разработчики интегрировали лазерную систему противодействия беспилотникам LazerBuzz с радиолокационной станцией.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    @ Sgt. Jose Angeles/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство отказалось публиковать ежегодный доклад о проблемной программе истребителей из-за наличия в нем конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению.

    Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет запретило обнародовать ежегодный отчет о программе американских истребителей F-35, который подготавливается по требованию Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.

    «Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о дорогостоящей и противоречивой программе истребителей F-35», – говорится в материале издания. Документ публиковался каждый год начиная с 2005 года.

    В этом году в ходе проверки была найдена закрытая информация, которую нельзя разглашать. Агентство отмечает, что программа создания боевых самолетов F-35 регулярно подвергается критике из-за выхода за рамки бюджета, задержек с поставками двигателей, срыва сроков обновления софта и быстрого износа деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки обновления программного обеспечения американских истребителей застопорились из-за проблем со стабильностью.

    Ранее американское военное ведомство опровергло слухи о поставках новейших боевых самолетов без радиолокационных станций. А в прошлом году Военно-воздушные силы США почти вдвое сократили закупки машин пятого поколения до завершения их модернизации.

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    15 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    В Павлограде ликвидировали старшего офицера кибербезопасности СБУ

    В Павлограде ликвидирован майор кибербезопасности СБУ Владислав Письменный

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Майор украинских спецслужб, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, уничтожен в зоне проведения спецоперации на территории Днепропетровской области.

    Военный корреспондент, член генсовета партии «Единая Россия» и заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный рассказал об уничтожении украинского силовика в Павлограде.

    «Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины, майор Владислав Письменный», – написал журналист в своем канале в Max.

    Известно, что убитый офицер ранее окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Он принимал активное участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, а в 2022 году был призван в ряды Вооруженных сил Украины.

    Накануне сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании вооруженного пособника теракта в Московской области, поскольку он открыл огонь по правоохранителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные уничтожили командира взвода связи украинской теробороны в Сумской области. Ранее под Купянском погиб подполковник элитного спецподразделения СБУ «Альфа» Руслан Петренко.

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    15 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Минобороны не стало направлять новобранцев в новые регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Весенняя призывная кампания в России завершилась, при этом новобранцев не стали направлять для прохождения службы в новые регионы страны, заявили в Минобороны.

    «В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах России – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    В Минобороны уточнили, что часть новобранцев была распределена в специализированные подразделения. Так, 784 человека пополнили ряды научных и научно-производственных рот. Еще 239 призывников, являющихся членами сборных команд страны по олимпийским видам спорта, отправились служить в спортивные роты.

    Также отмечено, что военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

    Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в декабре 2025 года подписал указ о призыве в армию в 2026 году более 260 тыс. человек.  В апреле сообщалось, что Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по весеннему призыву:  Весенний призыв в армию 2026 – с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения.

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    15 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Германия решила присоединиться к военным маневрам в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие войска присоединятся к осенним учениям союзников на польской территории, несмотря на предыдущие отказы от участия в данном мероприятии.

    Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус опроверг прошлые заявления об отказе Берлина от маневров, передает РИА «Новости». «Германия примет участие в этих учениях. Правительство ФРГ изучает, как именно будет выглядеть это участие», – заявил чиновник.

    Детали формата интеграции обсудят в пятницу на заседании немецко-французского совета по безопасности и обороне. Осенние тренировки анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что основу контингента составят военные Британии и Франции.

    Представители объединения ранее собирались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает действия этой группы стран. Он назвал участников коалиции подстрекателями войны, не желающими мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правительство ФРГ отказалось от участия в осенних маневрах союзников на польской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение этих военных учений в сентябре.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к данной коалиции.

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    15 июля 2026, 23:38 • Новости дня
    Трамп собрался ускорить производство и поставку Patriot и Tomahawk

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении значительно ускорить выпуск зенитных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk на фоне истощения военных запасов страны.

    «В качестве примера можно взять тот же Patriot, который так активно продается, или ракету Tomahawk. Мы хотим сделать так, чтобы не нужно было ждать поставок год, полтора или два. Мы хотим, чтобы вы ждали неделю или, возможно, даже меньше. И мы добьемся этого очень скоро», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в интервью телеканалу Fox Business.

    Ранее газета New York Times сообщала об истощении запасов малозаметных крылатых ракет за время конфликта с Ираном. По данным издания, американские военные выпустили десятилетнюю норму снарядов Tomahawk. Кроме того, армия США полностью израсходовала двухлетний объем производства боеприпасов для зенитных систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в июне заявил, что автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk. WSJ также сообщила о планах Пентагона создать дешевые ракеты вместо дорогих Tomahawk.

    Американские военные планируют закупить свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в конфликте с Ираном.



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    16 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных

    Tекст: Катерина Туманова

    Новобранцы ВСУ массово сбегали из тренировочных лагерей, скрываясь от службы во время прохождения военной подготовки в харьковских лесах, рассказал пленный украинский солдат.

    Пленный солдат 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский отметил, что объект находился в лесу в 20 км от ближайшего поселка.

    «СЗЧ – самовольное оставление части у нас называется. При мне трое. А прошлые передо мной – там что-то около 60–70 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он рассказал, что обучение в лагере одновременно проходили пять рот. В каждом из этих подразделений числилось в среднем по 90 мобилизованных.

    Ранее силовые структуры сообщали, что к концу 2025 года в розыске за дезертирство с оружием находились 161,5 тыс. человек. Всего из рядов армии сбежали около 480 тыс. солдат. В эту статистику включают и ликвидированных бойцов, которых из-за огромного количества пропавших без вести записывают в дезертиры.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Украине заведено 200 тыс. уголовных дел за оставление позиций. Он подчеркивал, что ежемесячно армию самовольно покидают около 20 тыс. служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года украинскую армию самовольно  покинули около 80 тыс. военнослужащих. Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию.

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    15 июля 2026, 22:20 • Новости дня
    Минобороны: По итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев

    Минобороны: Весенний призыв в армию завершен

    Tекст: Катерина Туманова

    Весенний призыв на военную службу завершен, случить в ВС России отправились 141 тыс. новобранцев, сообщили и Минобороны.

    «В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года №998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тысяча граждан, призванных на военную службу», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    Оповещение будущих солдат проходило в цифровом формате. Информацию о явке вносили в единый реестр, а уведомления приходили в личные кабинеты призывников.

    На сборных пунктах молодые люди получали положенное довольствие и могли выбрать род войск с учетом здоровья и психологического отбора.

    Масштабная логистическая операция потребовала привлечения различных видов транспорта. Для доставки к местам несения службы задействовали 20 рейсов военной авиации, 140 гражданских бортов, 13 эшелонов, а также поезда и автомобили.

    Большинство юношей направили в учебные части для освоения современной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в декабре 2025 года подписал указ о призыве в армию в 2026 году более 260 тыс. человек.  В апреле сообщалось, что Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по весеннему призыву: Весенний призыв в армию 2026 – с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения.

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