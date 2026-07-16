  • Новость часаЭксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
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    16 июля 2026, 09:25 • Новости дня

    Стоимость газа в Европе выросла до 655 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 655 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE увеличилась на 2%, достигнув отметки в 655 долларов за тысячу кубометров.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с роста на 0,6%, составив 646,2 доллара, передает РИА «Новости».

    К утру показатель поднялся на 2%, достигнув 655,2 доллара за тысячу кубометров. Динамика рассчитывается от цены предыдущего дня, которая составляла 642,7 доллара.

    Подорожание газа в Европе началось в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после решения Катара сократить производство СПГ. В результате мартовские цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле котировки упали на 14%, в мае поднялись на 5%, а в июне вновь снизились на 6%.

    Значительно более высокие цены наблюдались в 2021 и 2022 годах. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда стоимость тысячи кубометров достигла 3892 долларов. Таких стабильно высоких значений не фиксировалось с момента создания газовых хабов в Европе в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг биржевые котировки на газ в Европе опустились до 568 долларов за тысячу кубометров.

    В начале этой недели стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась до 593 долларов.

    Накануне цена августовских фьючерсов в Нидерландах достигла отметки в 646 долларов.

    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»

    Захарова ответила на открытия Каллас о роли рыбы в геополитике

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реплику главы евродипломатии Каи Каллас после того, как ее инициатива запрета импорта российской рыбы в 21-м пакете санкций была исключена.

    «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

    Ранее она выступила с идеей запретить поставки российских морепродуктов в ЕС, но поддержки ее инициатива не нашла. Но через это Каллас открыла для себя весомую роль рыбы в геополитике.

    «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», – прокомментировала «Комсомольской правде» открытие главы евродипломатии Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Российская рыба победила санкции Запада.


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    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

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    13 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предлагала ввести эмбарго на импорт морепродуктов из России, однако инициатива не нашла поддержки, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала она, передает ТАСС.

    По итогам встречи руководителей министерств иностранных дел государств Евросоюза она подтвердила полный отказ от ограничений на поставки российской рыбы. Сам 21-й пакет рестрикций на прошедшем заседании вновь остался неутвержденным.

    Каллас также объяснила логику формирования ограничительных мер. По ее словам, европейские чиновники всегда выдвигают максимально жесткие предложения, заранее понимая неизбежность исключения некоторых пунктов для итогового согласования сильного документа.

    Ранее Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры.

    В итоге послы государств Евросоюза не утвердили 21-й пакет антироссийских санкций.

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    14 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначенный глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что отказ от принятия новых членов приведет к краху объединения.

    «Если не будет расширения, Европейский союз не выживет. Если Европейский союз… не примет Украину, мы не выживем с нынешней структурой», – заявил дипломат, передает «Sputnik Литва».

    Будрис также подверг критике действующий принцип единогласия при принятии решений в ЕС. В качестве примера он привел действия правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Этот кабинет министров ранее блокировал инициативы по поддержке Киева и антироссийские санкции.

    Министр полагает, что Европа должна стать глобальным геополитическим субъектом. Для подобной внутренней встряски, по его мнению, необходимо резкое расширение союза. Будрис напомнил, что сегодня открывается шестой кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии, чего не происходило с 2002 года.

    При этом глава литовского ведомства констатировал, что текущие темпы интеграции оставляют желать лучшего. Он выразил надежду увидеть реальные результаты расширения хотя бы к 2030 году.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии выступило против форсированного принятия Украины в состав Евросоюза. МИД ФРГ весной предложил отказаться от принципа единогласия при голосовании в объединении.

    Сам Кястутис Будрис в мае призвал атаковать российский Калининград силами НАТО ради демонстрации решимости.

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    14 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Европа и Украина создали коалицию по ПРО

    Девять стран Европы решили создать для Украины систему ПРО

    Европа и Украина создали коалицию по ПРО
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны для снижения зависимости от американских технологий.

    Европейские страны создали «чисто оборонительную коалицию по противоракетной обороне», пишет Politico. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Британия.

    Они поддержат разработку системы Project Freyja компанией Fire Point. Новая ПРО должна интегрироваться с существующими радарами стандарта НАТО и стать дешевой альтернативой американским комплексам Patriot.

    «То, что мы здесь строим, предназначено не только для Украины. Это демонстрация того, что Европа может обеспечить свою собственную безопасность, защитить свои интересы и действовать с силой», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Разработка системы сопряжена с техническими и промышленными трудностями, однако Владимир Зеленский надеется на ее запуск через год.

    Украина испытывает нехватку перехватчиков из-за их использования США и союзниками на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул потребность в 300 ракетах Patriot к зиме.

    Макрон также пообещал передать Киеву лицензию на производство перехватчиков Aster, крылатых ракет SCALP и бомб A2SM, а также поставить 16 истребителей Rafale в 2028-2029 годах и батареи SAMP/T.

    Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил присоединение страны к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро. Две трети этих средств направят на оборонные нужды, что позволит британским компаниям получать контракты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять европейских государств и Украина объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Президент США ранее пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов Patriot.

    Российские и западные эксперты исключили возможность быстрого решения проблемы украинской противовоздушной обороны.

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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

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    15 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    @ Jorge Castellanos/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    С весны 2027 года европейские государства начнут требовать от новых переселенцев документальное подтверждение выполнения воинского долга для предоставления убежища, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Ограничения коснутся исключительно новых заявителей и не затронут граждан, уже получивших соответствующий статус. Для оформления документов мужчинам придется предъявить паспорт с отметкой о легальном пересечении границы или справку об освобождении от службы, передает РИА «Новости».

    «Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – отмечается в официальном документе.

    Одновременно европейские власти продлили само действие механизма поддержки беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. Глава ирландского Минюста Джим О'Каллаган пояснил, что такое решение призвано обеспечить предсказуемость для всех покинувших страну людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны запланировали отказывать в предоставлении временной защиты украинцам без справки об освобождении от военной службы.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил данную меру острой нехваткой бойцов на передовой.

    Чуть ранее Европейская комиссия выступила с инициативой продления механизма приема вынужденных переселенцев до марта 2028 года.

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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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