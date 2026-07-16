Иордания заявила о перехвате восьми иранских ракет

Вооруженные силы Иордании заявили о перехвате восьми иранских ракет, выпущенных по королевству, передает РИА «Новости». По данным телеканала Al-Jazeera, военные смогли избежать жертв и материального ущерба в результате атаки.
Военные источники подтвердили, что обломки сбитых снарядов упали в нескольких местах и сейчас находятся под контролем специалистов.
Ранее, начиная с восьмого июля, американские военные провели серию атак на Иран. Центральное командование ВС США объясняло эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские силы нанесли ответные удары по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.
Иорданские средства противовоздушной обороны поразили три баллистические ракеты со стороны Ирана.
Иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.
Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам ракет на американской авиабазе «Принц Хасан».