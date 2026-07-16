Успех на СВО спровоцировал мировой спрос на российские дроны Supercam

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эффективная работа российских дронов Supercam S350 в ходе СВО спровоцировала резкий рост интереса на международном рынке, передает ТАСС.

Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила о подписании соглашений с рядом новых государств.

«Применение российского беспилотного летательного аппарата Supercam S350 в ходе специальной военной операции вызвало бурный интерес иностранных заказчиков к этой беспилотной системе», – отметила она. По ее словам, в 2026 году были заключены контракты на поставку комплексов, включая конвертопланы Supercam SX350, с государствами, с которыми ранее сотрудничество не велось. Параллельно продолжаются поставки в Белоруссию.

Иностранных клиентов привлекает универсальность аппаратов и возможность их двойного назначения. С 2022 года специалисты компании провели десятки демонстрационных полетов для представителей дружественных стран. Только за первую половину 2026 года разработчик выдал более 30 коммерческих предложений. Предприятие готово наращивать объемы производства, которые в 2025 году уже увеличились примерно на 20%.

На мировой рынок также вышла «военизированная» версия Supercam S350 – комплекс ближнего действия С350М-Э. Он предлагается в составе разведывательно-ударного контура с российскими системами залпового огня, такими как «Торнадо-С» и новейшая «Сарма». Кроме того, беспилотники регулярно демонстрируются на международных учениях ОДКБ, что позволяет знакомить с российскими разработками как участников договора, так и зарубежных наблюдателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные прозвали российский разведывательный беспилотник Supercam S350 своим ночным кошмаром.

Эти аппараты получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки таких дронов на своих территориях.